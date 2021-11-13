Единственный в мире дом из стекла

Проект знаменитого Нидерландского бюро MVRDV и правда единственный в мире дом с несущим фасадом из стеклянных кирпичей. При этом из стекла сделаны не только кирпичи, но и рамы и наличники.
Это международный проект с довольно интересными расчётами и мыслями.
В здании со стеклянным фасадом от бюро MVRDV открылся новый бутик Hermès.
Этот удивительный фасад из стеклянных кирпичей бюро MVRDV спроектировало еще в 2016 году по заказу голландской компании элитной недвижимости Warenar. В то время арендатором двухэтажного здания был бренд Chanel, теперь же после ремонта здесь открылся бутик Hermès.
Подробности на видео:
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