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Единственный в мире дом из стекла

Единственный в мире дом из стекла (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 15:41
Метки: дом   единственный в мире   стекло   
709
5
1

Проект знаменитого Нидерландского бюро MVRDV и правда единственный в мире дом с несущим фасадом из стеклянных кирпичей. При этом из стекла сделаны не только кирпичи, но и рамы и наличники.

Это международный проект с довольно интересными расчётами и мыслями.


В здании со стеклянным фасадом от бюро MVRDV открылся новый бутик Hermès.


Этот удивительный фасад из стеклянных кирпичей бюро MVRDV спроектировало еще в 2016 году по заказу голландской компании элитной недвижимости Warenar. В то время арендатором двухэтажного здания был бренд Chanel, теперь же после ремонта здесь открылся бутик Hermès.

Подробности на видео:


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Метки: дом   единственный в мире   стекло   
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3  комментария
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4k
au3 4 часа назад
Определитесь, то ли дом из стекла, то ли всего часть фасада.
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57k
parallax 2 часа назад
Единственный?

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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Прям новаторство!
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