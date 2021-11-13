11 трешовых видов спорта: абсурд международных масштабов

Традиционные виды спорта идут с нами под жизни бок о бок. Все мы им занимались или хотя бы следили за спортивными состязаниями по телевизору или с трибун.
Футбол, бокс или шахматный турнир – всё это традиционно в нашем понимании.
Существуют и абсурдные виды спорта. Сразу стоит отметить, что безусловным лидером по таким состязаниям является Великобритания, где людям, видимо, очень скучно жить. Однако пугает тот факт, что некоторые из них выводят на уровень международных чемпионатов.
Складывается впечатление, что люди придумывают новые состязания, чтобы самоутвердиться и победить хотя бы в самых бестолковых вещах, далеких от каноничного понимания спорта.
В октябре в Испании прошли первые состязания по игре с воздушным шариком, где участвовали представители из 32 стран. Задача удерживать шарик в воздухе в комнате, наполненной различными объектами, не мешая сопернику. Уронивший приносил балл в копилку оппонента. Самое смешное, что турнир организовал игрок «Барселоны» Жерар Пике (а лучше бы нормально играл).
А ведь когда-то и дартс считался бессмысленным. Так что не удивляйтесь, если какой-то из следующих видов спорта когда-нибудь окажется в списке Олимпийских игр.
Если вам надоел бассейн, но хотите плавать, то этот вид спорта для вас. Всего-то нужно проплыть 120 метров по болоту. Правда, стандартные стили плавания использовать запрещено, как и выныривать над мутной водой.
У вас есть только ласты, для помощи ногами, и ориентир, куда плыть в болотной жиже.
Компиляция футбола, гимнастики и волейбола. Команды должны за 5 касаний перебить мяч за сетку, находясь на огромном надувном батуте с разметкой.
Из названия всё понятно, что бороться нужно пальцами ног. У данного вида спорта есть даже своя этика: перед матчем игрок должен снять обувь и носок с ноги своего оппонента. К слову, это соревнование уже пытались протиснуть в программу Олимпиады 1997 года.
Добавим немного скучного, но всё же международного спорта, взятого из книги про Винни пуха. Чтобы победить, нужно всего лишь бросить с моста палочку так, чтобы она первой выплыла с другой стороны. И всё, вы чемпион.
Об этих видах спорта вы, наверняка, слышали. В первом случае нужно пронести на плечах свою супругу (или соседскую) по полосе препятствий. Победитель получает количество пива в соответствии с весом своей суженной.
Во втором необходимо догнать головку сыра, катящуюся с горы. Люди бегут за ней по крутому склону, часто просто катясь кубарем. Опасно, но со стороны выглядит довольно смешно. Особенно, если знать, что победитель получает в награду тот самый сыр.
Ещё один бессмысленный вид спорта международного уровня с растущей популярностью. На участке 3х3 метра нужно выманить как можно больше червяков. Копать нельзя, как и применять на площадке химию. Поэтому надежда остается только на навык «обольщения».
Интересный гибрид шахмат и бокса. Вам предстоит пройти 11 раундов, где будут чередоваться силы ума и мышц. Победить можно нокаутом или поставив сопернику мат. К слову, этот вид спорта уже прижился у нас.
В сентябре в Петербурге прошёл чемпионат России, а в декабре пройдет международный турнир в Индии.
Англичане любят пихать в свои состязания пиво, и этот вид спорта не стал исключением. Команды делятся на «метающих» и «опоясывающих», водящих хоровод. Задача проста – попасть в кого-то из круга смоченным в пиве полотенцем. В случае попадания присуждается очко, а в случае промаха придется выпить определенно количество алкоголя.
Игра заканчивается по истечению 4 раундов или если кто-то уже накидался до лежачего состояния.
Есть и такое, правда, только в Суринаме. К другим видам там демонстрируют полную незаинтересованность, хотя там и есть свой Олимпийский комитет. Соперники приносят на состязание своих птиц и ставят в клетках напротив друг друга.
Судье там явно тоскливо, потому что ему необходимо только ставить баллы владельцам птиц каждый раз, когда его «спортсмен» чирикает. Правда, на этом можно неплохо заработать, ведь победившая птица может возрасти в цене вплоть до нескольких тысяч долларов.
Источник:
- "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево
- 12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх
- Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах
- 25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР
- Как выглядели спортсмены 100 лет назад
Понравилось18
Ещё хотели в беге с женами поучаствовать, но что то заглохла эта идея
А все остальное пока на уровне веселых стартов
А в чем стимул попадать??
Российский футбол где?