11 трешовых видов спорта: абсурд международных масштабов

Существуют и абсурдные виды спорта. Сразу стоит отметить, что безусловным лидером по таким состязаниям является Великобритания, где людям, видимо, очень скучно жить. Однако пугает тот факт, что некоторые из них выводят на уровень международных чемпионатов.

Складывается впечатление, что люди придумывают новые состязания, чтобы самоутвердиться и победить хотя бы в самых бестолковых вещах, далеких от каноничного понимания спорта.