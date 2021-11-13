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Случаи соблазнения мужчин женщинами-агентами КГБ, которые вошли в историю

Случаи соблазнения мужчин женщинами-агентами КГБ, которые вошли в историю (5 фото)

Автор:
13 ноября 2021 10:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   СССР   женщины   интересное   кгб   факты   фото   шпионы   
1057
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Добыча информации с помощью женской красоты и игра на человеческих слабостях - эффективный приём, которым пользовались многие разведки мира. Самым мощным оружием тут была знаменитая "медовая ловушка", в которую попадали многие известные личности. Неспособные сопротивляться красоте шпионок, жертвы выдавали даже самые заветные тайны.
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Метки: Россия   СССР   женщины   интересное   кгб   факты   фото   шпионы   
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16  комментариев
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3k
Иван 4 часа назад
Да да, даже целый фильм сняли, "Красный варабей".
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Мурчелло Полчаса назад
Странно.Друзья комментаторов молчат.Видео не нужно что ли?Про обучение.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
В 1986 в США разгорелся громкий скандал. Выяснилось, что морпех-охранник посольства в Москве попал в медовую ловушку КГБ. Спутался с переводчицей-гебисткой, а та попросила его пускать по ночам в посольство своего дружка-гебиста. Что тот делал в посольстве, неизвестно, но скорее всего, ставил жучки. Вот знаменитая обложка Тайм по теме.
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36k
Alex 3 часа назад
Меня бы точно завербовали, наверно все спец службы Мира
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195
Мурчелло Alex Полчаса назад
Лекарствами не забудь затариться.
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226
Игорь Иванов Мурчелло 11 минут назад
Эт решаемо, джапы вона от СПИДА лекарство мутят.
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374
Mixan 3 часа назад
Ну на русских славянок ,слюни западные политики и прочии всегда пускали ..Вон у Энштейна русская любовница была и мастерски выведывала о его научных изысканий ,особенно касающихся ядерных исследований ..
Вот русская переводчица на встречи Путин и Трампа ..Вроде обыкновенная ,а харизма от нее прет и западные СМИ это сразу подметили Трамп тот еще ловелас хе хе

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19k
shevanez 3 часа назад
Есть цикл книг Чингиза Абдуллаева-"СВР. Марина Чернышова", там, как раз по теме поста. Особенно первые две книги.
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19k
shevanez 4 часа назад
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226
Игорь Иванов 4 часа назад
Лучше бы запилил пост сколько гбэшников рвануло за джинсами и жвачкой... 30-е не в счет, там шкуры спасали...
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226
Игорь Иванов Гёз Уленшпигель 3 часа назад
В том-то и дело. С грушниками такая же ху... Свалили всё на Мишку да на Борьку, а у самих-то душенки по-чернее будут.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 4 часа назад
Переспал и СТАЛ агентом ЦРУ .
Да что такое. Любая карьера через пастель :-)
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7k
Мистер Фикс 4 часа назад
И усё?
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