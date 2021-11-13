Случаи соблазнения мужчин женщинами-агентами КГБ, которые вошли в историю

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Добыча информации с помощью женской красоты и игра на человеческих слабостях - эффективный приём, которым пользовались многие разведки мира. Самым мощным оружием тут была знаменитая "медовая ловушка", в которую попадали многие известные личности. Неспособные сопротивляться красоте шпионок, жертвы выдавали даже самые заветные тайны.
Откуда произошёл термин "медовая ловушка" неизвестно. Возможно он имеет отношение к "жрицам любви", которые работали на восточногерманскую разведку. Отправляясь на задание, женщины обрызгивали себя специальными травами, от которых у мужчин возникало желание.
Как их обучали?
Одна из бывших советских разведчиц рассказала, как готовили женщин-шпионов. На Лубянке существовали специальные полугодичные курсы, на которых "раскрепощали" шпионов. Девушки нагишом слушали лекции, парились в бане с мужчинами, обучались у опытных сексологов и "жриц любви" секретам соблазнения.
К концу обучения женщина должна знать ряд правил и соблюдать их: не вступать в переговоры на территории, которую выбрали другие; собирать информацию по мелочам, внешне не проявляя к ней интерес; не говорить слишком много, поощряя собеседника на разговорчивость; не создавать таинственный вид; все увиденное или услышанное шифровать.
К концу обучения женщина должна знать ряд правил и соблюдать их: не вступать в переговоры на территории, которую выбрали другие; собирать информацию по мелочам, внешне не проявляя к ней интерес; не говорить слишком много, поощряя собеседника на разговорчивость; не создавать таинственный вид; все увиденное или услышанное шифровать.
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Элен Ромеч
Даже 35-й президент США Джон Кеннеди попался в "медовую ловушку", которую ему устроила Элен Ромеч – уроженка ГДР, перебравшаяся в Соединенные Штаты через Западную Германию. В Вашингтоне Элен пришлось стать звездой ночного клуба, куда ходили высокопоставленные чиновники. Через этих чиновников Элен Ромеч и вышла на президента. Позже в Госдепе отрицали, что Кеннеди мог выдать какую-либо информацию Ромеч, но после нескольких встреч красавица была выдворена из США.
Лариса Кронберг-Соболевская
Актриса Лариса Кронберг-Соболевская была завербована в КГБ и поймала в "медовую ловушку" посла Франции в СССР Мориса Дежана. Во время встречи дипломата и актрисы в номер ворвался "ревнивый муж" и стал угрожать судом. Морис Дежан обратился к московским друзьям, которые предложили в обмен на молчание сотрудничество с советской разведкой.
Анатолий Филатов
Однако, и наши разведчики попадали в "медовые ловушки". Анатолий Филатов стал интересен американцам когда он еще работал переводчиком в Лаосе. Тогда шпионы поняли, что Анатолий не сильно разборчив в сексуальных связях и решили это использовать.
В 1973 году Филатов отправился в Алжир уже в звании майора ГРУ. В Алжире русским майором заинтересовалась красавица. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Позже молодые люди переспали и тут же появился агент, который представил Анатолию фотографии свидания с Надей. В этот момент Филатов стал агентом ЦРУ.
В 1973 году Филатов отправился в Алжир уже в звании майора ГРУ. В Алжире русским майором заинтересовалась красавица. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Позже молодые люди переспали и тут же появился агент, который представил Анатолию фотографии свидания с Надей. В этот момент Филатов стал агентом ЦРУ.
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Вот русская переводчица на встречи Путин и Трампа ..Вроде обыкновенная ,а харизма от нее прет и западные СМИ это сразу подметили Трамп тот еще ловелас хе хе
Да что такое. Любая карьера через пастель :-)
Вот пастель: