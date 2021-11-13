Случаи соблазнения мужчин женщинами-агентами КГБ, которые вошли в историю

Однако, и наши разведчики попадали в "медовые ловушки". Анатолий Филатов стал интересен американцам когда он еще работал переводчиком в Лаосе. Тогда шпионы поняли, что Анатолий не сильно разборчив в сексуальных связях и решили это использовать.

В 1973 году Филатов отправился в Алжир уже в звании майора ГРУ. В Алжире русским майором заинтересовалась красавица. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Позже молодые люди переспали и тут же появился агент, который представил Анатолию фотографии свидания с Надей. В этот момент Филатов стал агентом ЦРУ.