Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров Украины

Огромный теневой бизнес мошеннических колл-центров приносит миллиардные доходы организованным преступным группировкам и оставляет россиян без средств к существованию.

Fishki.net уже писали о разветвленной сети подпольных call-центров, действующих в Украине. По самым скромным подсчетам, их там работает не меньше 150-ти. Вся эта фабрика "пашет" в режиме 24/7 круглые сутки, совершая ежедневно 5-7 тыс. звонков с подменой номера. Доход одного подпольного call-центра, по оценкам экспертов, составляет около 65 млн. рублей в месяц.

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Схему работы подпольного колл-центра в украинском Днепропетровске, работающего по схеме звонков от имени «службы безопасности Сбербанка», показали на канале "Россия-1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа внедрила в один из таких колл-центров своего корреспондента, снявшего на скрытую камеру работу офиса.

А пользователи форума "Двач" через систему распознавания лиц вычислили попавших в кадр людей. Ими оказались:

Гревцов Виталий, г.р. 1988

Зубачевская Елена, г.р. 1996

Маслодуда Майа, г.р. 1996

Варава Родион, г.р. 2002

Герман Максим, г.р. 1991