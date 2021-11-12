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Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров Украины

Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров Украины (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 12:54
Сообщество : Мошенничество
Метки: Малахов   Украина   двач   злоумышленники   колл-центр   телеканал Россия-1   телефонные мошенники   
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Журналисты канала "Россия-1" и пользователи форума "Двач" вывели на чистую воду мошеннический call-центр в украинском городе Днепр. Первые показали, как это работает, вторые через систему распознавания лиц вычислили попавших в кадр людей.

Огромный теневой бизнес мошеннических колл-центров приносит миллиардные доходы организованным преступным группировкам и оставляет россиян без средств к существованию.

Fishki.net уже писали о разветвленной сети подпольных call-центров, действующих в Украине. По самым скромным подсчетам, их там работает не меньше 150-ти. Вся эта фабрика "пашет" в режиме 24/7 круглые сутки, совершая  ежедневно 5-7 тыс. звонков с подменой номера. Доход одного подпольного call-центра, по оценкам экспертов, составляет около 65 млн. рублей в месяц.

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Схему работы подпольного колл-центра в украинском Днепропетровске, работающего по схеме звонков от имени «службы безопасности Сбербанка», показали на канале "Россия-1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа внедрила в один из таких колл-центров своего корреспондента, снявшего на скрытую камеру работу офиса.

А пользователи форума "Двач" через систему распознавания лиц вычислили попавших в кадр людей. Ими оказались:

Гревцов Виталий, г.р. 1988

Зубачевская Елена, г.р. 1996

Маслодуда Майа, г.р. 1996

Варава Родион, г.р. 2002

Герман Максим, г.р. 1991


Самому юному сотруднику подпольного колл-центра – 19 лет, его начальнику – 33 года. На видео в ходе обучающего тренинга «начальник», Виталий Гревцов, рассказывает о том, что работа колл-центра фактически безопасна и неофициально санкционирована украинскими правоохранителями: "Россия – наш враг: ведет против нас войну. Поэтому мы в серой зоне, нас не тронут. Если же мы звонили бы по Украине, Литве, Польше, это было бы опасно. На данный момент нам дали зеленый свет, поэтому мы работаем по России".

 Используя различные базы данных россиян, сотрудники конторы обзванивают потенциальных жертв, выискивая среди них особенно доверчивых людей, а потом лишают их недвижимости и всех сбережений, оставляя с неподъемными кредитами.

 Как пишет телеграмм-канал @banksta: «по оценкам украинских правоохранителей, у граждан России с момента начала афер со службой безопасности банков по текущее время могли украсть около $1 млрд.».

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Метки: Малахов   Украина   двач   злоумышленники   колл-центр   телеканал Россия-1   телефонные мошенники   
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57k
pynh 43 минуты назад
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25k
Ashabad Минуту назад
И сюда добавлю тоже. Ибо по теме.
Именно этими данными будут пользоваться подобные мошенники.

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25k
Батончик с маком 5 минут назад
Давайте в ответ перестанем платить укропским лядям и выгоним заробитчан. Сразу половина населения укропии сдохнет от голода
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107
Liberman 11 минут назад
да все просто: слышишь акцент - посылаешь нахер.
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1k
Дмитрий 13 минут назад
Может ракету точного наведения запустить? Типа с территории конфликта на Украине само прилетело. А на стабилизаторе выбить символы частей ВСУ..
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−3
Андрей Полчаса назад
Они не плохо там зарабатывают (1700 +- долл). Твари редкие. Я в командировке , 200 км от Киева, долго , бываю дома раз в 3 месяца. Коллега попросил подругу его приютить на месяц , с Чернигова приехала , в кол центр устраивается... Через месяц приезжаю, писец. Срач, куча всего исчезло, а зарабатывает 40 к гривен. Мрази как в жизни так и в работе . кидалы
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522
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
ну реально хохлам за это ничего на украине не будет. А вот возбудиться на них у нас и объявить в международный розыск дело хорошее. Поедут питькавувоперу, а тут такая измена на границе ))
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3k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Ввел в систему распознавания лиц автора поста и вот что выдала система
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Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
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8k
antonium 44 минуты назад
Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров УкраиныПосмотреть
Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров Украины
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