Журналист ВГТРК устроился работать в один из мошеннических call-центров Украины

Журналисты канала "Россия-1" и пользователи форума "Двач" вывели на чистую воду мошеннический call-центр в украинском городе Днепр. Первые показали, как это работает, вторые через систему распознавания лиц вычислили попавших в кадр людей.
Огромный теневой бизнес мошеннических колл-центров приносит миллиардные доходы организованным преступным группировкам и оставляет россиян без средств к существованию.
Fishki.net уже писали о разветвленной сети подпольных call-центров, действующих в Украине. По самым скромным подсчетам, их там работает не меньше 150-ти. Вся эта фабрика "пашет" в режиме 24/7 круглые сутки, совершая ежедневно 5-7 тыс. звонков с подменой номера. Доход одного подпольного call-центра, по оценкам экспертов, составляет около 65 млн. рублей в месяц.
Схему работы подпольного колл-центра в украинском Днепропетровске, работающего по схеме звонков от имени «службы безопасности Сбербанка», показали на канале "Россия-1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа внедрила в один из таких колл-центров своего корреспондента, снявшего на скрытую камеру работу офиса.
А пользователи форума "Двач" через систему распознавания лиц вычислили попавших в кадр людей. Ими оказались:
Гревцов Виталий, г.р. 1988
Зубачевская Елена, г.р. 1996
Маслодуда Майа, г.р. 1996
Варава Родион, г.р. 2002
Герман Максим, г.р. 1991
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Самому юному сотруднику подпольного колл-центра – 19 лет, его начальнику – 33 года. На видео в ходе обучающего тренинга «начальник», Виталий Гревцов, рассказывает о том, что работа колл-центра фактически безопасна и неофициально санкционирована украинскими правоохранителями: "Россия – наш враг: ведет против нас войну. Поэтому мы в серой зоне, нас не тронут. Если же мы звонили бы по Украине, Литве, Польше, это было бы опасно. На данный момент нам дали зеленый свет, поэтому мы работаем по России".
Используя различные базы данных россиян, сотрудники конторы обзванивают потенциальных жертв, выискивая среди них особенно доверчивых людей, а потом лишают их недвижимости и всех сбережений, оставляя с неподъемными кредитами.
Как пишет телеграмм-канал @banksta: «по оценкам украинских правоохранителей, у граждан России с момента начала афер со службой безопасности банков по текущее время могли украсть около $1 млрд.».
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Именно этими данными будут пользоваться подобные мошенники.