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Немного юмора и сатиры на пятницу.
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Ну и музыка для хорошего предвыходного настроения.
Авторский пост
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