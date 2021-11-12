Как танки Т-34, с двигателем от МиГ-21, спасли мир от глобальной экологической катастрофы

Этот невероятный противопожарный агрегат был создан в Венгрии, но целиком состоял из советских деталей и блоков. Инженеры из фирмы MB Drilling честно признавались, что идею они тоже позаимствовали у советских товарищей, которые использовали двигатели МиГ-15 на базе грузовиков, для очистки взлётно-посадочных полос военных аэродромов от снега. Этот удивительный гибрид состоял из корпуса и шасси самого заслуженного советского танка Т-34 и двигателей не менее легендарного истребителя МиГ-21. Два наиболее опасных изделия советского ВПК превратились в уникальную пожарную машину, нагнетавшую в скважины распылённую воду воду с невероятной скоростью в 1230 километров в час. Первое же применение "Big Wind" на крупнейшей скважине в районе месторождения "Большой Бурган" дало удивительный результат. Пожар, который заново вспыхивал уже четыре раза, под напором мощных водяных струй, ускоряемых двигателями от "Двадцать первого", затих и больше не возобновлялся. На то, что, что пожарным не удавалось сделать более пяти месяцев, "Большому ветру" понадобилось несколько часов. Когда техника газоводяного тушения была освоена до конца, экипажу машины требовалось всего несколько секунд, чтобы сбить пламя и дать возможность пожарной команде запечатать устье нефтяной скважины. Броня старого танка защищала их от огня, а двигатели от МиГ-21, снабженные водными форсунками, сбивали пламя реактивными струями.