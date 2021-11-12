Как танки Т-34, с двигателем от МиГ-21, спасли мир от глобальной экологической катастрофы

В августе 1990 года армия Ирака провела классический блицкриг против соседнего Кувейта. Всего за двое суток кувейтские войска, сравнительно неплохо вооруженные на нефтедоллары шейхов, перестали существовать, не оказав по сути никакого сопротивления . К исходу второго дня эмир Кувейта Джабер Третий Аль-Ахмад бежал в Саудовскую Аравию. Тогда ещё совсем новые танки Т-72 элитных танковых дивизий Саддама Хусейна вошли в столицу Эмирата Эль-Кувейт.
Но одно дело победить в войне против слабого соперника, и совсем другое, суметь воспользоваться плодами военной виктории. Для Саддама лёгкая победа над Кувейтом оказалась пирровой. Его не поняли даже ближайшие партнёры, к антииракским силам, к примеру, примкнули недавние прямые военные союзники - Сирия и Египет. Советский Союз и Китай почти сразу присоединились в общему эмбарго.
Через полгода началась первая "Буря в пустыне" и саддамовской армии пришлось бросать всё завоеванное и срочно покинуть территорию Кувейта. В отместку, эксцентричный иракский владыка приказал подпалить все кувейтские нефтяные скважины, общим числом более семисот. Девяносто миллиардов баррелей нефти пылали более семи месяцев и по прогнозам экологов, пожары могли продолжаться ещё полвека. Ежедневно сгорало до 800000 тонн ценного сырья. Над разоренным Кувейтом поднялся шлейф чёрного дыма, длиной более 1200 километров.
Пожарные команды арабских стран и межнациональных сил сбивались с ног. Уже потушенные скважины опять вспыхивали, множа на ноль все их предыдущие усилия. Чтобы остановить подобную стихию, требовалось нечто совершенно неординарное. И тогда на помощь отступающим перед огнём людям пришёл "Большой ветер"...
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Этот невероятный противопожарный агрегат был создан в Венгрии, но целиком состоял из советских деталей и блоков. Инженеры из фирмы MB Drilling честно признавались, что идею они тоже позаимствовали у советских товарищей, которые использовали двигатели МиГ-15 на базе грузовиков, для очистки взлётно-посадочных полос военных аэродромов от снега. Этот удивительный гибрид состоял из корпуса и шасси самого заслуженного советского танка Т-34 и двигателей не менее легендарного истребителя МиГ-21. Два наиболее опасных изделия советского ВПК превратились в уникальную пожарную машину, нагнетавшую в скважины распылённую воду воду с невероятной скоростью в 1230 километров в час. Первое же применение "Big Wind" на крупнейшей скважине в районе месторождения "Большой Бурган" дало удивительный результат. Пожар, который заново вспыхивал уже четыре раза, под напором мощных водяных струй, ускоряемых двигателями от "Двадцать первого", затих и больше не возобновлялся. На то, что, что пожарным не удавалось сделать более пяти месяцев, "Большому ветру" понадобилось несколько часов. Когда техника газоводяного тушения была освоена до конца, экипажу машины требовалось всего несколько секунд, чтобы сбить пламя и дать возможность пожарной команде запечатать устье нефтяной скважины. Броня старого танка защищала их от огня, а двигатели от МиГ-21, снабженные водными форсунками, сбивали пламя реактивными струями.
В ноябре 1991-го был потушен последний кувейтский пожар. К тому времени никто уже не вспоминал о мрачных прогнозах начала года, когда многие пророчили разыгравшейся огненной стихии судьбу "вечной" экологической катастрофы. А легендарный танк Т-34, снабженный двигателем от столь же знаменитого МиГ-21, прибавил к своему гигантскому послужному списку ещё один удивительный факт.
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А я думаю, чего это про данный аппарат опять везде пишут? Годовщина же.