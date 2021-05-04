15 человек, чья жизнь состоит из череды катастроф

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Вы думаете, что ваша жизнь скучна и однообразна? Герои этого поста с удовольствием поменялись бы с вами местами, чтобы избежать всяких непредвиденных ситуаций, взбесившихся дикобразов и прочих странностей...
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