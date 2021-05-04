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15 человек, чья жизнь состоит из череды катастроф

15 человек, чья жизнь состоит из череды катастроф (16 фото)

Автор:
04 мая 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Непредвиденные   Однообразно   жизнь   катастрофа   люди   скучно   
1387
16

Вы думаете, что ваша жизнь скучна и однообразна? Герои этого поста с удовольствием поменялись бы с вами местами, чтобы избежать всяких непредвиденных ситуаций, взбесившихся дикобразов и прочих странностей...

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Метки: Непредвиденные   Однообразно   жизнь   катастрофа   люди   скучно   
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41k
doker 3 часа назад
Практически все ситуации понятны и логика или отсутствие оной присутствует.
Кроме одной - что это?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Опять спижженный материал с американских сайтов
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16k
Сталкер 3 часа назад
"Наш кот - воплощение зла".



Сами вы... воплощение безалаберности. Закреплять этажерку нужно было... )

"Наш кот - воплощение зла". Сами вы... воплощение безалаберности. Закреплять этажерку нужно было... )Посмотреть
"Наш кот - воплощение зла". Сами вы... воплощение безалаберности. Закреплять этажерку нужно было... )
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