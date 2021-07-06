В Туапсе настоящая катастрофа: затоплено все

2790
4
Шесть районов Краснодарского края переведены в режим ЧС, ведь за сутки там выпало две месячные нормы осадков.
Поселки и города, которые расположены вдоль побережья Черного моря затоплены реками, хлынувшими с гор. Река Шапсухо разлилась и уносила к морю катера и перевернутые машины, а федеральная трасса Джубга-Сочи закрыта.
В посёлке Лермонтово водой размыто дорожное покрытие. В Туапсинском районе закрыты из-за шторма пляжи, а в поселке Горячий Ключ из берегов вышла река Псекупс. Как сообщают представители экстренных служб, в районе бедствия подтоплено 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Больше миллиона детей из неполных семей получат финансовую помощь
- Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы
- Теперь просмотр порнографии можно "отмолить"
- Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно
- Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
42
Понравилось42
Новости партнёров
Жаль, темно будет.