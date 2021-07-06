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В Туапсе настоящая катастрофа: затоплено все

В Туапсе настоящая катастрофа: затоплено все (4 фото)

Автор:
06 июля 2021 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Юг России   жить в россии   катастрофа   наводнение   новости   природа   туапсе   
2790
4
Шесть районов Краснодарского края переведены в режим ЧС, ведь за сутки там выпало две месячные нормы осадков.

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Метки: Юг России   жить в россии   катастрофа   наводнение   новости   природа   туапсе   
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14  комментариев
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30k
Крымчанка 55 минут назад
Ребята, вам не приходит в голову, что на юге живёт масса людей, которые не имеют ничего общего с курортным бизнесом? Которые не работают с отдыхающими, не сдают жильё (нету лишнего), не торгуют на рынке. Для этих людей лето это не звёздный час, а время повышенных трат и большого неудобства. Вы издеваетесь именно над ними. Курортники разъедутся - ну неудачное лето в этот раз выдалось. Бизнес курортных услуг своё догонит. А вот простым людям, что ни случись, всё проблема. Имейте совесть. И мозги!(
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4k
NeDron 24 минуты назад
В Сочи потопы практически каждый год. По всему Черноморскому побережью такая хрень происходит с регулярной постоянностью.
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139
korney Полчаса назад
МКС будет завтра, 7 июля пролетать на этими местами примерно с 0:40 до 2:20.
Жаль, темно будет.
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348
Елена Букреева Полчаса назад
Нам бы хоть чуть-чуть от этого дождика.
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304
Дмитрий Ржевский 45 минут назад
не злорадствую, констатирую: карма!!
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21k
Сибиряк Час назад
Это им кара за цены и хамство!
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Говорят Венецию скоро затопит окончательно, самое время какому то из наших городов взять на себя это роль
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ну че, подняли бабла с лохов понаехавших?
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