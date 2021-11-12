Что страшнее всего в мире? 25 ответов, которые вас напугают

Хэллоуин прошел, но это не значит, что ужасы закончились. Например, пользователи Reddit недавно задумались над простым, но жутким вопросом: что самое страшное на нашей планете? И, честно говоря, лучше бы он остался без ответа… Вот 25 самых страшных, грустных и честных комментариев к популярному посту. А вам есть что добавить?