Что страшнее всего в мире? 25 ответов, которые вас напугают

Хэллоуин прошел, но это не значит, что ужасы закончились. Например, пользователи Reddit недавно задумались над простым, но жутким вопросом: что самое страшное на нашей планете? И, честно говоря, лучше бы он остался без ответа… Вот 25 самых страшных, грустных и честных комментариев к популярному посту. А вам есть что добавить?
1. "Пещеры. Осознание того, что все эти камни и земля надо мной могут рухнуть в любой момент... Нет уж, спасибо, не надо"
2. "То, как легко действует пропаганда на большинство людей. Как мы шагаем гусиным шагом к фашизму, и большинство не просто не против, а полностью это поддерживают, совершенно при этом не понимая, что именно они поддерживают"
3. "Биоинженерное оружие очень опасно, очень заразно и смертоносно. Не обманывайте себя, биологическое оружие существует"
5. "Ядерное оружие. Тот факт, что можно полностью истребить почти все живое на Земле, если 20 политиков того пожелают, — это безумие"
8. "Пандемии. Я потерял близкого человека. Она была осторожна, всегда носила маску и мыла руки. Если бы все вокруг были так же осторожны, она бы все еще была здесь, а я бы не плакал каждый день"
"Самое страшное, что мы знаем, чем все это грозит. И все равно по сей день люди не могут принять, насколько все это реально и опасно. Что нас ждет дальше?"
9. "Рак. Он не разбирает, кто есть кто. У тебя могут быть все деньги мира и доступ к лучшим врачам, и он все равно убьет тебя"
11. "Хроническая нейропатическая боль. Это как будто твое тело постоянно тебя пытает, и медицина особо не помогает"
12. "Прионы. Это причудливо свернутые белки, от которых невозможно просто так избавиться, и они заставляют другие белки превращаться в себе подобных , из-за чего в мозгу образуются дырки. Слышали про коровье бешенство? Вот это из-за них, уродцев мелк
14. "Карстовые воронки. Представьте, что вы едете за рулем, и тут БАМ. Прощай, улица и все, что на ней было"
20. "Заболевание, которое называется фатальная семейная бессонница. Грубо говоря, ты страдаешь бессонницей, которая постепенно ухудшается, пока ты вообще больше не можешь заснуть и просто умираешь"
22. "Человеческий мозг. Стоит чему-то в нем чуточку измениться, и на улицах появляется очередной серийный убийца"
Источник:
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При таких мыслях остается только накрыться простынёй и медленно ползти на кладбище.
Кроме того нет смысла жить вечно это , как мне думается скучно ... Представляю себе себя такого прожившего миллиард лет на таких же планетах , как наша . И ощутившим себя хоть камнем , хоть богом , куда ни глянь хоть в высь в безконечно большое , хоть вниз в безконечно малое ... Ну вы крч знаете ...
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При том что смерть - это естественный и закономерный финал для любого человека, бояться до чёртиков того что это случиться быстро и незаметно - идиотизм. Нет нужно жить разлагающимся заживо от неизлечимых старческих болезней до тех пор пока есть деньги на медицину, которая не даёт тебе нормально умереть...