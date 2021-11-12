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Что страшнее всего в мире? 25 ответов, которые вас напугают

Что страшнее всего в мире? 25 ответов, которые вас напугают (26 фото)

Автор:
12 ноября 2021 08:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Комментарии из Соцсетей   болезни   жесть   ужасы   факты   
2595
26

Хэллоуин прошел, но это не значит, что ужасы закончились. Например, пользователи Reddit недавно задумались над простым, но жутким вопросом: что самое страшное на нашей планете? И, честно говоря, лучше бы он остался без ответа… Вот 25 самых страшных, грустных и честных комментариев к популярному посту. А вам есть что добавить?

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"Самое страшное, что мы знаем, чем все это грозит. И все равно по сей день люди не могут принять, насколько все это реально и опасно. Что нас ждет дальше?"

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Комментарии из Соцсетей   болезни   жесть   ужасы   факты   
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17  комментариев
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16k
homerchik 2 часа назад
Такое ощущение, что целый пост ради того, чтобы очередной раз про ношение масок и вакцинацию. Хотя в этом же посте тут же пишут про то, сколько лжи говорится в новостях по тв.
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661
Павел 13 минут назад
Беспокоит только п.2, т.к. к сожалению это правда, при чем в планетарном масштабе.
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9k
Dmitry 18 минут назад
Ну и?.. Дальше что? Всю жизнь сидеть и бояться, а потом обнаружить что ты и помер и жизнь просрал? Может стоит попробовать просто жить?
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6k
Doomer 37 минут назад
Уже можно бояться? Например, я не боюсь смерти, потому что знаю, что со смертью физического тела ничего не кончается. Заметьте: не верю, а знаю. И практически все перечисленные пугалки для меня становятся ничем. Единственное исключение - боль. И то, не то, чтобы я её боюсь, просто не люблю. Вот не мазохист.
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939
metrolog 54 минуты назад
Бред по большинству пунктов. А зомби-грибы проникающие в мозг муравьёв - это же я теперь кушать и спать не могу как мне страшно.

При таких мыслях остается только накрыться простынёй и медленно ползти на кладбище.
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29k
MatveiVainrub Час назад
То что мы смертны это очень хорошо . Потому что если бы было по другому ни какой бы эволюции не было бы . Эволюционные механизмы включаются и развиваются на максимуме именно тогда когда речь идёт о жизни и смерти . Выживает наиболее приспособленный , остальные благополучно вымирают . Если бы не было смерти нам бы не надо было стремиться выжить , как результат прекращение стремления к выживанию со всеми вытикающими .
Кроме того нет смысла жить вечно это , как мне думается скучно ... Представляю себе себя такого прожившего миллиард лет на таких же планетах , как наша . И ощутившим себя хоть камнем , хоть богом , куда ни глянь хоть в высь в безконечно большое , хоть вниз в безконечно малое ... Ну вы крч знаете ...
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1k
rustemmedved Час назад
У меня фобия на то, как мастерски люди в посты "о жизни" вплетают политизированные заказные темы. Или это паранойя ))
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12k
ss Час назад
Жаль автора. Самое ужасное - это панический страх, как у автора. Он мучает человека постоянно и человек боится всего. В результате он перестаёт жить и только и делает, что боится. Ему не хватает только короля болезней страхов - бояться бояться.
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325
Polotenchick Час назад
Зомби-грибы - кордицепс, даже игра есть про их мутировавшую версию.
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9k
Клёст Час назад
))Самое страшное в мире то, что может лишить именно тебя, именно твоего счастья, в чём бы оно ни состояло. Остальное всё трёп и ,,бла-бла-бла...,,
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309k
Adat 2 часа назад
Да, мало приятного во всем этом, даже жутковато все. Ну только последний пункт, это просто факт который нужно принять и все, не стоит на этот счет париться. Все там будем
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29k
Игорь 2 часа назад
"Синдром внезапной смерти у взрослых. Меня это правда пугает до чертиков"
==============
При том что смерть - это естественный и закономерный финал для любого человека, бояться до чёртиков того что это случиться быстро и незаметно - идиотизм. Нет нужно жить разлагающимся заживо от неизлечимых старческих болезней до тех пор пока есть деньги на медицину, которая не даёт тебе нормально умереть...
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805
Nikoha Salym 2 часа назад
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8k
Juli 2 часа назад
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10k
booz223 3 часа назад
Стрёмные рассуждения... "фатальная семейная бессонница" - открыта в 1979 году и с тех пор этим заболеванием страдало 40 семей, ну да, давайте бояться - шанс быть сбитым долбо*бом, летящим на красный сигнал светофора гораздо выше. Про СПИД ни слова, а им заразиться шансов выше. "Тот факт, что ты в любом случае когда-нибудь умрешь, и ничего не можешь с этим поделать" - это просто бред сивой кобылы
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