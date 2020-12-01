За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство

Детство самое время для игр, веселья, прыжков и баловства. Но на сегодня статистика детского ожирения рушит на корню все эти истинно детские мероприятия - нация жиреет, вместе с ней жиреют и ее отпрыски. Это уже переросло в настоящую пандемию, о которой мало кто говорит.
Да, несомненно, существуют в мире болезни, при которых человек толстеет, даже от листа салата.
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Но, как бы мы ни пытались убедить себя, что толстый человек толст потому что болен, в 99% случаев это просто переедание и малоактивный образ жизни, что при современно развитии гаджетов вовсе не секрет
И самое страшное происходит с детьми - ведь взрослый человек может понять проблему, а ребенок нет
Очень многие родители умиляются пухленькому отпрыску, стараясь накормить его еще больше - ведь ребенок должен кушать, чтобы быть здоровым. И забывают о том, что и для еды есть свои нормы
Как часто вы слышите - еще ложечку за маму, еще ложечку за папу? Насильно упрашивать ребенка поесть - одна из самых главных ошибок, совершаемых родителями
Ни один здоровый ребенок не умрет от голода при наличии еды - захочет есть, поест, нет - значит такова потребность его организма.
Ваша задача, как родителя, состоит в том, чтобы следить за рационом - побольше овощей, фруктов, каш, поменьше жирного, сладкого и газировок
А знаменитая фраза "Пока не доешь из-за стола не выйдешь" вообще повергает в шок - следите за количеством потребляемой еды, не давайте ребёнку передать, тем более насильно, не заставляйте его мучиться запихивая в себя еду
Отсутствие режима питания - тоже весьма распространенная ошибка. Постоянные перекусы, особенно сладостями, запитыми газировкой весьма негативно влияют на здоровье и вес ребенка
Ребенку трудно бегать из-за излишнего веса? Вместо того, чтобы пересмотреть его рацион, уменьшит количество еды, улучшить ее качество, прекратить потакать его желаниям съесть какую-то сладость, многие родители бегут брат справку об освобождении его о
Помните, что физическая активность нужна всем, а дети в ней нуждаются особенно - ведь детство это именно та самая активность, познание мира, своих сил и возможностей. не лишайте ребенка этого, умиляясь какой он классный неподвижный пухляш
Помните е еще об одном - жесткие ограничения в борьбе с лишним весом тоже большая ошибка. Ребенок еще не понимает почему ему давали булки и печенье, а сейчас не разрешают категорически
Ребенок будет нервничать. ощущать себя брошенным, постоянно будет пытаться где-то что-то стащить и съесть, а съест он скорее всего чиспы, шоколадку или ту же булку
Очень важно понять - почему ребенок толстый. И дело не только в перекармливании. Может быть он заедает стресс? Может быть ему ничто не интересно в жизни, кроме как сидеть в кресле и есть. вы должны знать чем живет ваш ребенок и о чем он думает
И следите за тем, что вы говорите при ребенке. Все эти "Пока толстый сохнет, худой дохнет" взрослыми воспринимается как шутка, дети же могут принять все всерьез
Авторский пост
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В своём детстве я помню "перекус" в виде яблока с дерева или абрикос, персик обычно держали глубже во дворе и через забор было не достать. Хотя часто деревья росли и просто перед домом на улице и просили только одно, не ломать ветки, а нормально срывать. Сейчас детям дают карманные деньги и те тратят их на фаст фуд, шоколад и газировки.
А возьмите сникерс и колу, например, так окажется, что одна шоколадка (100 грамм 507 калорий) и кола (42 на сто) по сути по "ценности" как полноценный обед.
- Дети берите обручи, будете крутить для хорошей фигуры.
Одна толстая девочка:
- Вах, учитель, а я в обруч не влезаю!
- Манана, девочка, не порть фигуру, иди домой!
:-)
Еда тоже должна быть подобрана индивидуально каждого организма.
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спустите на него толстеньких собак)))))) и бегать бустрее будет, и собаки догнать не смогут