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За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство

За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство (20 фото)

Автор:
01 декабря 2020 13:09
Сообщество : Факты
Метки: болезнь   дети   здоровые   ожирение   ошибки   родители   советы   факты   
2437
20

Детство самое время для игр, веселья, прыжков и баловства. Но на сегодня статистика детского ожирения рушит на корню все эти истинно детские мероприятия - нация жиреет, вместе с ней жиреют и ее отпрыски. Это уже переросло в настоящую пандемию, о которой мало кто говорит.

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Метки: болезнь   дети   здоровые   ожирение   ошибки   родители   советы   факты   
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4
Максим Час назад
Проблема не в количестве еды, а в её качестве. Фаст Фуд - быстрая еда с большим количеством калорий, которая к тому же не сильно насыщает, есть хочется очень быстро. Конечно, столько сахара, соли и консервантов. Вот и полнеют дети и взрослые, видя вокруг яркую рекламу очередного бургера с десятью сырами или ещё что.
В своём детстве я помню "перекус" в виде яблока с дерева или абрикос, персик обычно держали глубже во дворе и через забор было не достать. Хотя часто деревья росли и просто перед домом на улице и просили только одно, не ломать ветки, а нормально срывать. Сейчас детям дают карманные деньги и те тратят их на фаст фуд, шоколад и газировки.
А возьмите сникерс и колу, например, так окажется, что одна шоколадка (100 грамм 507 калорий) и кола (42 на сто) по сути по "ценности" как полноценный обед.
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37k
Александр Минуту назад
Про 80 тый ты загнул. Какой один из 10 - на школу в 300 голов пару жирдяев найти было сложно
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8k
K7OO 15 минут назад
Фигня все это. Вместо того, чтобы отказаться от прибылей, которые приносит индустрия гаджетов, фастфуда и развлечений, что и приводит к всеобщему ожирению, ребята просто в очередной раз залезут в мозги населению и внушат ему, что ожирение - это норма. Как до этого то же самое сделали с сексуальными извращениями, которые прежде тоже считались болезнью. А компенсировать вред здоровью и продлять жизнь будут медикаментозно, что тоже не менее прибыльно. Естественно, идеалы красоты тоже поменяют. И все будут счастливы. Думаю, что лет через 50 человеческая раса будет сильно отличаться .
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879
Сергей 21 минуту назад
В грузинской школе, физрук на уроке физкультуры:
- Дети берите обручи, будете крутить для хорошей фигуры.
Одна толстая девочка:
- Вах, учитель, а я в обруч не влезаю!
- Манана, девочка, не порть фигуру, иди домой!
:-)
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11k
робт 21 минуту назад
сразу видно - погрязли в коррупции
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935
Fara Zolkin Полчаса назад
Был в сентябре в Лазаревском. Насмотрелся на наших девушек,опять же не все. Но это полнейший ужас. Хотелось задать вопрос, неужели вам насрать на свое самое дорогое сокровище в жизни??ведь они потом вам не скажут спасибо, а пошлют на три буковки!!! У самого сын растёт, и стараемся следить за его питанием..
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547
пенс Полчаса назад
Живу около школы и честно говоря ни разу не видел таких детей.
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2k
Dmitri Boroda пенс 10 минут назад
У нас таких мало, да и в школу такой пухляш ходить не будет / не сможет. Но дети с лишним весом не такая уж и редкость
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12k
Konstantin 40 минут назад
Ребенку своему, 2.4 года, в день даю одну печеньку, если поест хоть немного другой еды и то думаю что зря... А так вообще отказывается от овощей, хорошо хоть фрукты лопает. Про чипсы/мороженое/шоколад/газировку/гамбургеры он даже не знает что это такое на вкус.
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2k
Свирепый Бамбр 48 минут назад
За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство
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18k
Nik 48 минут назад
Дети - это да, но и взрослые туда же. Пивной живот уже никого не удивляет у мужчин. Некоторые женщины говорят что это солидно.
Еда тоже должна быть подобрана индивидуально каждого организма.
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3k
Александр Зотов 54 минуты назад
Ребенку трудно бегать из-за излишнего веса?
-------
спустите на него толстеньких собак)))))) и бегать бустрее будет, и собаки догнать не смогут
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143
Владимир 59 минут назад
За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство
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10k
Сибирячка Час назад
У моей внучки с 8 лет другая проблема. Желание ни за что не пополнеть. худющая до прозрачности. с подругами друг перед другом уже 3-й год следят за тем что бы не переесть.
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33k
dima423 Час назад
как по мне, перекармливание это такой же повод лишать род прав как и недокармливание)
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