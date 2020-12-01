За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство

Детство самое время для игр, веселья, прыжков и баловства. Но на сегодня статистика детского ожирения рушит на корню все эти истинно детские мероприятия - нация жиреет, вместе с ней жиреют и ее отпрыски. Это уже переросло в настоящую пандемию, о которой мало кто говорит.