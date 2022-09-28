25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета

"В детстве у меня было очень живое воображение. Я был уверен, что ритмичный стук под полом моей спальни издает призрак давно умершего раба, который бьет в барабан. Еще я нашел во дворе порванную цепь и совсем психанул. Матери пришлось долго объяснять мне, что стучат трубы отопления, а цепь порвалась, когда они с отцом пытались прикрепить батут к земле во время сильного ветра".