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25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета

25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета

Автор:
28 сентября 2022 12:10
Сообщество : Истории
Метки: Детские кошмары   Эмоции   детские воспоминания   детские страхи   детство   истории   мрачная фантазия   ночные кошмары   слишком богатая фантазия   
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Дети — большие фантазёры. И иногда эта фантазия может дать неприятные плоды: навязчивые страхи, ночные кошмары и истерики. Вот почему маленьких детей не стоит пугать "страшными историями", фильмами ужасов и т. п. Живое воображение ребёнка может завести его очень далеко!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Детские кошмары   Эмоции   детские воспоминания   детские страхи   детство   истории   мрачная фантазия   ночные кошмары   слишком богатая фантазия   
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4  комментария
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14k
Типа граф 56 минут назад
Во времена СССР (а может и сейчас) детей пугали , что если будешь есть семечки с шелухой ,то воспалится апендикс и будут делать операцию .
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8k
Сергей 8 минут назад
"Добрый" родственник сказал что если дети не засыпают до двенадцати ночи, за ними приходят призраки и подают душу. И если они доедят всю душу, человек превращается в маникен, и его отвозят в магазин (помните маникен времен СССР?). Мне тогда было примерно 4 года. Чем думал этот мудак я не знаю, но страхи мучали меля лет до семи.
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1k
xannar Полчаса назад
Пффф, это всё фигня. Вот в палеонтологическом музее возле лестницы на второй этаж пол и потолок были выложены зеркальными плитами, получалось бесконечное отражение и эффект бездонного провала, уходящего вниз в бесконечность. Я боялась этого места до усрачки! Мне казалось, что пол сделан из тончайшего стекла, и как только туда наступишь - оно треснет, и провалишься в эту бесконечную дыру. И что даже если просто подойти слишком близко, каким-то образом затянет прямо на этот пол, ну и далее по тексту.
А потом ещё по телевизору вышел клип (возможно, Газманова) где какой-то мальчик танцует на этом зеркальном полу!!!
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1k
Aleksandr Полчаса назад
Последний страх к сожалению сбылся на 146%
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