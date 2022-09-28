25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета

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Дети — большие фантазёры. И иногда эта фантазия может дать неприятные плоды: навязчивые страхи, ночные кошмары и истерики. Вот почему маленьких детей не стоит пугать "страшными историями", фильмами ужасов и т. п. Живое воображение ребёнка может завести его очень далеко!
1.
"В детстве у меня было очень живое воображение. Я был уверен, что ритмичный стук под полом моей спальни издает призрак давно умершего раба, который бьет в барабан. Еще я нашел во дворе порванную цепь и совсем психанул. Матери пришлось долго объяснять мне, что стучат трубы отопления, а цепь порвалась, когда они с отцом пытались прикрепить батут к земле во время сильного ветра".
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2.
"Когда я был первоклассником, мне сказали, что рядом с моей школой есть секретный бункер, где с людьми делают всякие штуки. Я был уверен, что это правда, и боялся ходить один по этому району".
3.
"У меня был страх, что зеркала могут украсть мою душу. Было очень неприятно смотреть на них ночью".
4.
"Когда я был ребенком, я был уверен, что под моей кроватью есть скелеты, и боялся, что они вылезут ночью и схватят меня".
6.
"У меня была паранойя, что если я ночью встану с постели, то монстр схватит меня в темноте, если не будет включен свет".
8.
"Я дико боялся, что меня похитят инопланетяне. А еще к нам в школу приходил выступать пожарный и сказал, что большинство домашних пожаров происходит между 2 и 4 часами ночи. После этого у меня началась паранойя по поводу того, что наш дом загорится посреди ночи".
9.
"Я боялся, что у меня на голове вырастет арбузное дерево, потому что я проглотил арбузные семечки во время еды".
10.
"Я узнал, что существует такая вещь, как зыбучие пески. И очень боялся ходить по песку".
12.
"В детстве я почему-то решил, что унитаз - это монстр, который хочет меня сожрать. Поэтому я в течение дня постоянно подкармливал его туалетной бумагой, чтобы утолить его голод и спасти себя".
"Когда мне было лет 8-10, всякий раз, когда била молния без дождя или отключалась местная радиостанция, я думал, что это ядерный взрыв и скоро ударит взрывная волна, то есть мне осталось жить 1-2 минуты. Это было в начале 70-х".
14.
"Мне говорили, что если я буду себя плохо вести, в дом заберется обезьяна и набросится на меня. Я боялся этого до ужаса".
15.
"Я считал, что если ты застрял в лифте, то либо умрешь, либо застрянешь там навсегда".
16.
"Я боялся заходить на чердак, а потом и просто подниматься на верхний этаж дома. Это началось после того, как я прочитал один триллер. И решил, что на чердаке живет манекен-убийца и пара призраков".
17.
"Когда мне было 5 лет, я посмотрел клип на песню «Триллер», и целых 4 года после этого мне приходилось спать, сжавшись в комок, в страхе, что я вдруг превращусь в одного из этих монстров".
19.
"Я опасался Санту. Ведь он залезает в дом ночью через трубу, как какой-нибудь преступник, и оставляет тебе "подарочек".
20.
"Когда мне было 3 или 4 года, я верил, что если я не поем как следует, то начну исчезать. Спасибо папе и дяде, это они меня напугали".
21.
"Я верил, что на Землю упадет астероид, и не спал ночами, задаваясь вопросом, умру ли я в результате этого столкновения".
22.
"Когда я посмотрел "Короля Льва", во мне поселился страх перед гиенами, живущими в моем шкафу. Он прошел только после того, как мы переехали в другую квартиру".
23.
"Когда я учился во втором классе, я боялся своей сестры несколько недель подряд. Просто мне приснился сон, в котором она заявила, что она призрак и пришла, чтобы съесть меня".
24.
"В 1 классе я узнал, что однажды солнце взорвется, и в тот день поклялся, что никогда больше не выйду на улицу. Нарушил это обещание примерно через 20 минут".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А потом ещё по телевизору вышел клип (возможно, Газманова) где какой-то мальчик танцует на этом зеркальном полу!!!