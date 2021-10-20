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Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию (2 фото)

Автор:
20 октября 2021 17:47
Сообщество : Криминал
Метки: Хинштейн   дети   изнасилование   кабмин   пожизненно   преступление   рецидив   срок   
1044
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Хинштейн: рецидивистов, совершивших повторное преступления против детей, надо до конца дней отправлять за решетку.

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Метки: Хинштейн   дети   изнасилование   кабмин   пожизненно   преступление   рецидив   срок   
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
В очередной раз давайте подумаем. Если 19-летний парень переспал с 15-летней девушкой по обоюдному согласию, но внезапно они посрались потому что он не захотел ей купить бургер в макдаке, и она пошла в полицию писать заявку (Шурыгина стайл, ну вы помогите). Формально он педофил. И если какой нибудь 40-летний мужик схватил 11-летнюю девочку, угрожая ножом затащил к себе домой и изнасиловал несмотря на крики и мольбы о помощи. Это одно и то же? Оба заслуживают одинакового наказания?
Я не против хоть пожизненного, хоть смертной казни, но при условии, что это не было по согласию (независимо от возраста, состояния опьянения и т.д.), жертва отчаянно сопротивлялась и противилась тему что с ней делают, и это было полностью, однозначно и неопровержимо доказано. Во всех остальных случаях выносить оправдательный приговор, а «жертве» давать реальный срок за клевету. А давать тупым малолеткам такой мощный инструмент шантажа взрослых - очень хреновая затея
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431
vijilante 6 минут назад
Прекрасно. Можно не сомневаться что Дума поддержит.
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1k
КакБэПох 8 минут назад
ссыль где на исток?
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Это правильно.
Продолжайте в том же духе.
Теперь пора заняться пи...сами
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9
Anton Poldnev Полчаса назад
Что ж. Отличный закон. Звучит так "А давайте мы за ваш счёт будем их кормить?" И родители тех детей, и сами дети, когда подрастут. Я почему-то не думаю что Хинштейн за свой счёт содержит тюрьму для осуждённых пожизненно. А придумал здорово.
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1k
Жэка 40 минут назад
Тесака убили, поэтому теперь тему окучивает травоядный хинштейн
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3k
Дмитрий 49 минут назад
Согласен. Плюс принудительная кастрация.
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989
Autumn2015 2 часа назад
Педофил это диагноз, должны быть всю жизнь под контролем как минимум.
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716
zenon 2 часа назад
Первый раз - пять лет расстрела. При повторном пожизненный расстрел с возможностью реабилитации на другое кладбище через 15 лет. Хоть бы что-то во благо народа. То штрафами пугают, то с работы угоняют, не страна а бермудскорусский многоугольник, как при царе тогдашнем.
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9
Anton Poldnev zenon 10 минут назад
Каким образом это на благо народа? За чей счёт он будет всю оставшуюся жизнь жрать и одеваться? В библиотеку ходить. Ну я на всякий случай скажу. За Ваш, за мой, за счёт родителей ребёнка, а когда ребёнок подрастёт и за его счёт тоже. Потому что жить он будет долго. Это так в Вашем понимании для блага народа? Интересная позиция.
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ну наконец то, бедность победили, заводов настроили, люди обеспечены трудовыми местами с достойной заработной платой, теперь можно и с "педофилами" повоевать. Когда в стране начинают громко звучать темы на подобие этой, то будьте уверены, вас в данный момент нещадно грабят и шарят по вашим карманам. Отвлечение внимания, приём к которому часто прибегают разного рода мошенники и жулики с ворами.
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119k
arek14 2 часа назад
В Нижнекамске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над двумя 7-летними девочками.
Преступление он совершил прямо на детской площадке.
Причём средь бела дня.
И никто - НИКТО - не обратил внимания (задержали его позже, благодаря видеокамерам).
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18k
sanchesS80 2 часа назад
"Благими намерениями вымощена дорога в ад"

Боюсь даже представить какой простор для махинаций и вымогательств откроется. Даже сейчас: видишь во дворе потерялась девочка, идёт плачет, так блин, боишься подойти и предложить помощь. Что тогда будет с такими законами?
Даже сейчас сколько уже историй разводки на пустом месте слышно. Что будет с таким законом? А уж оклеветать просто непонравившегося вообще проще простого.
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9
Anton Poldnev Татьяна Юсова 9 минут назад
Как доказать клевету? Я уже выше спрашивал.
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6k
SR 2 часа назад
Неугодных в стране много. Ждем "всплеска" педофилии.
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4k
livaneth 2 часа назад
Если за убийство ребенка и за его изнасилование наказание одинаковое - будут сначала насиловать а потом убивать. Так поймать труднее.
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9
Anton Poldnev Доехал нормально 5 минут назад
Изучите мировой опыт прежде чем высер делать. С педофилами во всём цивилизованном мире борются.
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8k
Alex Djeff 2 часа назад
"рецидивистов, совершивших повторное преступления против детей..."
А надо ли ждать рецидива?
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98
Kirill Samuilov Alex Djeff Час назад
А что будем делать с теми "девчатами" что говорят что их какой-то дядя в подъезде домогался чтобы скрыть что уроки прогуливали?
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Кастрировать!
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9
Anton Poldnev kca-opa 2 минуты назад
Химическая кастрация. Не слышали, не? Мало того что он не может совершить акт, ему препаратами подавляют желание.
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