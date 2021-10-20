Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию

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Хинштейн: рецидивистов, совершивших повторное преступления против детей, надо до конца дней отправлять за решетку.
Законопроект о пожизненном наказании за педофилию поддержан на правительственном уровне. Об этом сообщил в Телеграм-канале Александр Хинштейн, один из авторов инициативы. Решение принято в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности.
Верховный суд также за правовую новацию. А Госдума должна рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.
Хинштейн и его коллега-депутат Павел Крашенинников вместе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком выдвинули идею ужесточить наказания для насильников, совершивших повторное преступление в отношении детей. Они предложили за рецидив. ввести пожизненное заключение.
Верховный суд также за правовую новацию. А Госдума должна рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.
Хинштейн и его коллега-депутат Павел Крашенинников вместе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком выдвинули идею ужесточить наказания для насильников, совершивших повторное преступление в отношении детей. Они предложили за рецидив. ввести пожизненное заключение.
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Я не против хоть пожизненного, хоть смертной казни, но при условии, что это не было по согласию (независимо от возраста, состояния опьянения и т.д.), жертва отчаянно сопротивлялась и противилась тему что с ней делают, и это было полностью, однозначно и неопровержимо доказано. Во всех остальных случаях выносить оправдательный приговор, а «жертве» давать реальный срок за клевету. А давать тупым малолеткам такой мощный инструмент шантажа взрослых - очень хреновая затея
Продолжайте в том же духе.
Теперь пора заняться пи...сами
Преступление он совершил прямо на детской площадке.
Причём средь бела дня.
И никто - НИКТО - не обратил внимания (задержали его позже, благодаря видеокамерам).
Боюсь даже представить какой простор для махинаций и вымогательств откроется. Даже сейчас: видишь во дворе потерялась девочка, идёт плачет, так блин, боишься подойти и предложить помощь. Что тогда будет с такими законами?
Даже сейчас сколько уже историй разводки на пустом месте слышно. Что будет с таким законом? А уж оклеветать просто непонравившегося вообще проще простого.
"А, что, страшно стало?" Страшно должно быть вам. Потому что найти насильника проще, чем убийцу. И, если законопроект примут, будут сразу убивать.
А вот ваша реакция на ужесточение наказания за педофелию заставляет задуматься...
"Меня за педофилию не посадят."
Ну это еще бабушка надвое, что вы там с маленькими мальчиками удумали...
"А вот ваша реакция на ужесточение наказания "
У меня реакция образованного человека. Это только неучи не знают, что ужесточение наказания ни к чему хорошему не приводит.
Сколько резонансных случаев мы знаем, когда как правило мужчин обвиняют на ровном месте? Этому вот, за то что просто посидел с девочкой рядом на диване, дали 8 лет!
А сколько мы знаем случаев подстав и вымогательств на этом фоне? Ты думаешь суд разбирается в деталях? Статистика обвинительных приговоров по уголовным статьям 99 с лишним процентов! Если дело дошло до суда -посадят почти гарантированно!
А надо ли ждать рецидива?