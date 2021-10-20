Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Законопроект о пожизненном наказании за педофилию поддержан на правительственном уровне. Об этом сообщил в Телеграм-канале Александр Хинштейн, один из авторов инициативы. Решение принято в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности.

Верховный суд также за правовую новацию. А Госдума должна рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

Хинштейн и его коллега-депутат Павел Крашенинников вместе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком выдвинули идею ужесточить наказания для насильников, совершивших повторное преступление в отношении детей. Они предложили за рецидив. ввести пожизненное заключение.