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Ритуальное убийство под Рязанью: отчим с сожительницей расправились с 15-летним мальчиком

Ритуальное убийство под Рязанью: отчим с сожительницей расправились с 15-летним мальчиком (8 фото)

Автор:
14 октября 2021 22:00
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Рязань   криминал   магия   оккультизм   ритуальные обряды   убийство   
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Вчера вечером, 13 октября, в заброшенном колодце под Рязанью нашли тело ранее пропавшего подростка. По подозрению в убийстве задержан отчим мальчика. СК придерживается версии ритуальной расправы.

Видео с места, где неподалеку было обнаружено тело ребенка

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Метки: Ynews   Рязань   криминал   магия   оккультизм   ритуальные обряды   убийство   
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3  комментария
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1k
Radugananebe 48 минут назад
Сдается мне, что звездят подозреваемые. Нарисовать на теле ребенка символ, чтобы его мать поделилась жилплощадью или, паче того, вернулась к мужчику - где, блин, логика? Или у них крыша поехала ( а так бывает, чтобы сразу у двоих одновременно?), либо чего-то не договаривают.
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Ksenia2 51 минуту назад
Этот мир уже не спасти. Народ реально сходит с ума.
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6k
Дарья 53 минуты назад
Пздц какой то
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