Ритуальное убийство под Рязанью: отчим с сожительницей расправились с 15-летним мальчиком

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Вчера вечером, 13 октября, в заброшенном колодце под Рязанью нашли тело ранее пропавшего подростка. По подозрению в убийстве задержан отчим мальчика. СК придерживается версии ритуальной расправы.
Ребенок, проживавший в поселке учхоза Стенькино пропал еще 8 октября. Соседка семьи рассказывает, что в первую половину дня мальчик был в школе, после сидел дома. Вечером его навестила старшая сестра, жившая отдельно. Вечером она ушла. После этого мальчика никто не видел. Его телефон не отвечал. Мать ребенка, вернувшаяся утром с работы, связалась с друзьями сына - те не знали, где он находится.
Сам парень жил практически в доме практически один - отчим почти там не появлялся, а мать работала в Солотче вахтами, по несколько дней подряд. После исчезновения сына,женщина заявила о его пропаже в полицию. Искали мальчика и односельчане. Проверили соцсети, в которых у него были аккаунты, подозревая, что ребенка могли втянуть в игру с исчезновением.
Позже, используя специальную технику, в доме, где жил ребенок, нашли замытые следы крови. В числе подозреваемых оказался отчим парня - 52-летний, ранее судимый мужчина, с которым мать мальчика рассталась год назад.
Отчим пропавшего мальчика
При проверке камер наблюдения выяснилось, что Цикунов (фамилия очима) некоторое время назад тщательно отмывал на мойке салон своей машины. Ему помогала сожительница., мастер спорта по биатлону. При задержании отчим молчал. Полиция продолжала поиски ребенка.
Колодец, в котором обнаружили тело ребенка
Вечером 13 октября подозреваемый Цикунов наконец сознался в убийстве и показал, где спрятал труп. Тело ребенка было закопано в лесополосе возле деревни Земенки. "К исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области. Проникнув в дом, они нанесли подростку несколько ударов ножом. Затем вывезли тело в лесополосу на территории Рязанского района и бросили в заброшенный колодец", - сообщают правоохранители, расследующие это дело.
Видео с места, где неподалеку было обнаружено тело ребенка
Отчим ребенка заявляет, что убивать его не хотели - планировался ритуальный обряд, согласно которому на спине мальчика должна была появиться пентаграмма, вырезанная ножом. На дело мужчина отправил свою подругу - спортсменку. Та должна была оглушить ребенка и совершить ритуал, однако не расчитала силу и случайно убила его.
"Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать", - рассказывает отчим ребенка на допросе.
"Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать", - рассказывает отчим ребенка на допросе.
Причина, по которой мужчина решился на ритуал, банальна - пресловутый квартирный вопрос. Цикунов познакомился с матерью погибшего мальчика около 10 лет назад. На тот момент Елена воспитывала троих детей. - двух дочерей и сына. Цикунов был замкнут, необщителен, к тому же ранее судим. Однако очень рукастый- видимо, этим и привлек Елену. Довольно быстро они стали жить вместе. Цикунов перебрался к женщине. Продав свою квартиру в поселке, вложил деньги в ремонт в доме Елены, установил систему видеонаблюдения, а также оборудовал гараж, в котором ремонтировал автомобили. Елена, пока они жили вместе, не работала, занимаясь воспитанием детей. Денег на жизнь хватало - ремонт авто был делом прибыльным.
Когда у пары родился общий ребенок, мужчине стало сложно. Детский плач не давал ему выспаться. Возне с малышом он предпочитал отдых на диване, которого был лишен из-за просьб жены о помощи. Наконец, устав от семейной жизни, Цикунов решил расстаться с супругой и уехал в Рязань. Там он познакомился с молодой девушкой-спортсменкой, увлекся черной магией и оккультизмом.
Время от времени он требовал от прежней жены раздела дома, однако та отказывалась даже слышать о размене имущества. Тогда он решился на оккультный обряд, чтобы вернуть себе деньги за часть дома. Есть и еще одна версия, которая выглядит не менее нелепой, чем возвращение денег за дом через ритуал. Некоторые считают, что рисовать оккультные символы требовалось для воссоединения семьи. Впрочем, все эти версии пока нуждаются в доказательствах.
Когда у пары родился общий ребенок, мужчине стало сложно. Детский плач не давал ему выспаться. Возне с малышом он предпочитал отдых на диване, которого был лишен из-за просьб жены о помощи. Наконец, устав от семейной жизни, Цикунов решил расстаться с супругой и уехал в Рязань. Там он познакомился с молодой девушкой-спортсменкой, увлекся черной магией и оккультизмом.
Время от времени он требовал от прежней жены раздела дома, однако та отказывалась даже слышать о размене имущества. Тогда он решился на оккультный обряд, чтобы вернуть себе деньги за часть дома. Есть и еще одна версия, которая выглядит не менее нелепой, чем возвращение денег за дом через ритуал. Некоторые считают, что рисовать оккультные символы требовалось для воссоединения семьи. Впрочем, все эти версии пока нуждаются в доказательствах.
А жители села, которые хорошо знали Цикунова, в эту версию следствия не верят. "Либо хотел что-то забрать из дома, и у него с мальчиком возник конфликт. Парень ведь был довольно дерзкий, резкий на язык и мог за себя постоять", - предполагают они. В пятницу, 15 октября, Цикунову и его сообщнице изберут меру пресечения. Пока по делу отчим ребенка и его сожительница проходят в качестве подозреваемых. Если вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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