Ритуальное убийство под Рязанью: отчим с сожительницей расправились с 15-летним мальчиком

Причина, по которой мужчина решился на ритуал, банальна - пресловутый квартирный вопрос. Цикунов познакомился с матерью погибшего мальчика около 10 лет назад. На тот момент Елена воспитывала троих детей. - двух дочерей и сына. Цикунов был замкнут, необщителен, к тому же ранее судим. Однако очень рукастый- видимо, этим и привлек Елену. Довольно быстро они стали жить вместе. Цикунов перебрался к женщине. Продав свою квартиру в поселке, вложил деньги в ремонт в доме Елены, установил систему видеонаблюдения, а также оборудовал гараж, в котором ремонтировал автомобили. Елена, пока они жили вместе, не работала, занимаясь воспитанием детей. Денег на жизнь хватало - ремонт авто был делом прибыльным.



Когда у пары родился общий ребенок, мужчине стало сложно. Детский плач не давал ему выспаться. Возне с малышом он предпочитал отдых на диване, которого был лишен из-за просьб жены о помощи. Наконец, устав от семейной жизни, Цикунов решил расстаться с супругой и уехал в Рязань. Там он познакомился с молодой девушкой-спортсменкой, увлекся черной магией и оккультизмом.



Время от времени он требовал от прежней жены раздела дома, однако та отказывалась даже слышать о размене имущества. Тогда он решился на оккультный обряд, чтобы вернуть себе деньги за часть дома. Есть и еще одна версия, которая выглядит не менее нелепой, чем возвращение денег за дом через ритуал. Некоторые считают, что рисовать оккультные символы требовалось для воссоединения семьи. Впрочем, все эти версии пока нуждаются в доказательствах.