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Спокойствие капибар передаётся даже через экран

Спокойствие капибар передаётся даже через экран (18 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Дзен   животные   капибары   милота   спокойствие   фото   
1650
18

Если вам как раз не хватало немного спокойствия в пушистом обличье, то вы точно попали по адресу.

Капибары — самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе. Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных — невозмутимый и даже немного флегматичный.


Обнимашки

×
×

Мохнатые хлебушки

Грациозный нырок

Размеры капибары в сравнении с морскими свинками

Кажется, капибары способны подружиться со всеми

Два товарища

Как же устоять перед котиком?

Идеальное место для посадки

Нет, это не жираф!

Семейство на выгуле

Девочка и её странный пес

Иногда животным тоже разрешают гулять по зоопарку.


Капибарье спа

Романтика

Парень уже 15 лет как обожает капибар, но только сейчас смог её погладить

Вот это растяжка

Маленький капибарик. Капибарёнок? Капибарчик?

Ну и как такую прелесть не погладить?

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Метки: Дзен   животные   капибары   милота   спокойствие   фото   
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7k
Позитив 3 часа назад
такие забавные зверушки
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scanncode scanncode Полчаса назад
Ммм, а как насчет их вкусовых качеств? Можно ли её запечь, как кроля? Кто-то пробовал, поделитесь?
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23k
Ваня 44 минуты назад
симпатяги...
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manul74 2 часа назад
Я обожаю манулов. Но еще никогда их не гладил (((
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Михаил 2 часа назад
Мне бы характер капибара...
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Анна Анна 3 часа назад
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Анна Анна 3 часа назад
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Анна Анна 3 часа назад
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Анна Анна 3 часа назад
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