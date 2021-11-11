Спокойствие капибар передаётся даже через экран

Капибары — самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе. Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных — невозмутимый и даже немного флегматичный.

Обнимашки