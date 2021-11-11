Спокойствие капибар передаётся даже через экран

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Если вам как раз не хватало немного спокойствия в пушистом обличье, то вы точно попали по адресу.
Капибары — самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе. Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных — невозмутимый и даже немного флегматичный.
Обнимашки
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Мохнатые хлебушки
Грациозный нырок
Размеры капибары в сравнении с морскими свинками
Кажется, капибары способны подружиться со всеми
Два товарища
Как же устоять перед котиком?
Идеальное место для посадки
Семейство на выгуле
Девочка и её странный пес
Иногда животным тоже разрешают гулять по зоопарку.
Капибарье спа
Романтика
Парень уже 15 лет как обожает капибар, но только сейчас смог её погладить
Вот это растяжка
Маленький капибарик. Капибарёнок? Капибарчик?
Ну и как такую прелесть не погладить?
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