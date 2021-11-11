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Советский двухсерийный художественный фильм, снятый в 1972 году по одноимённой повести Бориса Васильева, стал одним из самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне. К 1973 году его посмотрели более 66 000 000 человек. И в настоящее время картина "А зори здесь тихие" является одним из самых просматриваемых фильмов о войне. Насколько внимательно вы смотрели данный двухсерийный фильм?
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Это самый пересматриваемый мной фильм о войне, каждый раз к горлу подкатывает, смотрел ремейк, мне тоже понравился но не вызывает таких эмоций , не знаю почему ведь новый абсолютная копия
В новом вы смотрите игру актёров, а в старом трагичный кусок жизни.
Вы хотите человеческий подвиг цифровизировать?!