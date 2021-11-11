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Тест по фильму "А зори здесь тихие"

Тест по фильму "А зори здесь тихие"

Автор:
11 ноября 2021 10:27
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам о Великой Отечественной войне   тесты по фильмам семидесятых   
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Советский двухсерийный художественный фильм, снятый в 1972 году по одноимённой повести Бориса Васильева, стал одним из самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне. К 1973 году его посмотрели более 66 000 000 человек. И в настоящее время картина "А зори здесь тихие" является одним из самых просматриваемых фильмов о войне. Насколько внимательно вы смотрели данный двухсерийный фильм?
В каком месте был найден сапог в самом начале фильма?
В каком месте был найден сапог в самом начале фильма?
В сенях
На шкафу
Под кроватью
За печкой
Откуда будешь?
Откуда будешь?
- Рязанская!
- Новгородская!
- Вологодская!
- Ярославская!
Сколько у зенитчиц было раненых после ночного налёта?
Сколько у зенитчиц было раненых после ночного налёта?
Двое
Трое
Четверо
Кто случайно обнаружил немцев в лесу в количестве двух человек?
Кто случайно обнаружил немцев в лесу в количестве двух человек?
Старший сержант Кирьянова
Младший сержант Осянина
Комендант Васков
Сколько раз было условлено крякнуть, если боец обнаружил немца?
Сколько раз было условлено крякнуть, если боец обнаружил немца?
Один кряк
Два кряка
Три кряка
Какой национальности родители Сони Гурвич?
Какой национальности родители Сони Гурвич?
Еврейской
Башкирской
Татарской
Каким образом лечил Галю Четвертак товарищ Федот Васков?
Каким образом лечил Галю Четвертак товарищ Федот Васков?
Отдал ей свою шинель и велел выпить спирт
Разжёг для неё костёр
Сварил уху
Сколько диверсантов на самом деле оказалось в лесу?
Сколько диверсантов на самом деле оказалось в лесу?
13
14
15
16
Что стало с Лизаветой?
Что стало с Лизаветой?
Утонула в болоте
Пала от пули фашиста
Подорвалась на гранате
Как звали сына Риты Осяниной?
Как звали сына Риты Осяниной?
Игорь
Алексей
Михаил

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам о Великой Отечественной войне   тесты по фильмам семидесятых   
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7  комментариев
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8k
владимир 3 часа назад
6. Вы не очень хорошо ответили на вопросы.
Это самый пересматриваемый мной фильм о войне, каждый раз к горлу подкатывает, смотрел ремейк, мне тоже понравился но не вызывает таких эмоций , не знаю почему ведь новый абсолютная копия
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Да вы совсем [мат]ли?! Вы зачем из такого фильма делаете шоу? Какие нахер тесты?! Совсем ничего человеческого не осталось?
Вы хотите человеческий подвиг цифровизировать?!
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14k
Александр 3 часа назад
"Идеально"... Фильм смотрел крайний раз года 4 назад, ремейк не затронул, а была ещё китайская версия - вообще г....
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17k
Serg2001 3 часа назад
Эх, в раненых обсчитался... (
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36k
Alex 3 часа назад
Пересматриваю накануне дня Победы. Фильм обожаю.
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