В Индии новая вспышка опасного вируса Нипах. Роспотребнадзор заверяет, что готов

Лекарства и вакцины против вируса не существует.



В настоящее время вспышка вируса зафиксирована в индийском штате Керала. Один человек умер (подросток 12 лет), ещё у 11 человек выявлены симптомы заболевания. Все они контактировали с умершим пациентом. В штате Керала в 2018 году также была очаговая вспышка заболевания. Три года назад в Индии от него погибли 17 человек. Впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году. С того момента было зафиксировано 12 вспышек в странах Южной Азии.