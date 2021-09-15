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В Индии новая вспышка опасного вируса Нипах. Роспотребнадзор заверяет, что готов

В Индии новая вспышка опасного вируса Нипах. Роспотребнадзор заверяет, что готов (5 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Анна Попова   Нипах   Роспотребнадзор   Тесты   болезнь   вирус   
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия готова к вспышке нового вирусного заболевания.
На встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета Анна Попова сообщила, что специалисты ГНЦ "Вектор" создали методику распознавания вируса Нипах: "Коллеги очень быстро сделали тест-систему".
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Вирус Нипах является одним из самых опасных. Он вызывает лихорадку, а также поражение и гибель мозга человека (энцефалопатию). Уровень летальности у вируса колеблется в пределах от 40% до 75%. Главными распространителями вируса Нипах являются летучие лисицы и летучие мыши. Человек может заболеть и через фрукты (если на плодах осталась слюна заражённого животного). В ВОЗ сообщают, что переносчиками вируса также могут быть домашние животные.
Лекарства и вакцины против вируса не существует.

В настоящее время вспышка вируса зафиксирована в индийском штате Керала. Один человек умер (подросток 12 лет), ещё у 11 человек выявлены симптомы заболевания. Все они контактировали с умершим пациентом. В штате Керала в 2018 году также была очаговая вспышка заболевания. Три года назад в Индии от него погибли 17 человек. Впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году. С того момента было зафиксировано 12 вспышек в странах Южной Азии.

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Метки: Анна Попова   Нипах   Роспотребнадзор   Тесты   болезнь   вирус   
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14  комментариев
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6k
SR 46 минут назад
Помнится, она подобное и про корону говорила.
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1k
Дрочер Полоумный 13 минут назад
РПН - скоты е.б.у.ч.и.е, самая бесполезная, п.и.з.д.л.и.в.а.я и вредительская организация в стране. Хуже приставов и эвакуаторщиков
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1k
Виктор Полесов 15 минут назад
роспотребнадзор заявил, что знает этот вирус и называется он у них "НУИПОХ"
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14
wrm 22 минуты назад
судя по всему, теперь будут каждый год о новом вирусе объявлять
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6k
Invertor 49 минут назад
Нипах? Да ну его нах!!!
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135
PAVOR_zp 56 минут назад
Планета не теряет надежду...
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33k
Опаньки 58 минут назад
опять эти сраные летучие мыши
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1k
閃光 Час назад
Главными распространителями любого вируса являются летучие люди.
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Я волна, новая волна, с 22 сентября по всей стране.
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98
000054t Час назад
Хорошо хоть эта мерзость по воздуху не передаётся?
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2k
александр Час назад
а что короновирус его не убил? странно.
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