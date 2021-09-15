В Индии новая вспышка опасного вируса Нипах. Роспотребнадзор заверяет, что готов

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия готова к вспышке нового вирусного заболевания.
На встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета Анна Попова сообщила, что специалисты ГНЦ "Вектор" создали методику распознавания вируса Нипах: "Коллеги очень быстро сделали тест-систему".
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Вирус Нипах является одним из самых опасных. Он вызывает лихорадку, а также поражение и гибель мозга человека (энцефалопатию). Уровень летальности у вируса колеблется в пределах от 40% до 75%. Главными распространителями вируса Нипах являются летучие лисицы и летучие мыши. Человек может заболеть и через фрукты (если на плодах осталась слюна заражённого животного). В ВОЗ сообщают, что переносчиками вируса также могут быть домашние животные.
Лекарства и вакцины против вируса не существует.
В настоящее время вспышка вируса зафиксирована в индийском штате Керала. Один человек умер (подросток 12 лет), ещё у 11 человек выявлены симптомы заболевания. Все они контактировали с умершим пациентом. В штате Керала в 2018 году также была очаговая вспышка заболевания. Три года назад в Индии от него погибли 17 человек. Впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году. С того момента было зафиксировано 12 вспышек в странах Южной Азии.
В настоящее время вспышка вируса зафиксирована в индийском штате Керала. Один человек умер (подросток 12 лет), ещё у 11 человек выявлены симптомы заболевания. Все они контактировали с умершим пациентом. В штате Керала в 2018 году также была очаговая вспышка заболевания. Три года назад в Индии от него погибли 17 человек. Впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году. С того момента было зафиксировано 12 вспышек в странах Южной Азии.
Реакция соцсетей:
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А чего тестировать если лечения нет?— Ю Р И Й (+21) (@SAHARA___) September 15, 2021
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Попова сообщила, что на сегодня уже есть тест-система для выявления вируса Нипах, вспышка которого отмечена в Индии.— Отец Русской 🇷🇺 Демократии (@Home_cat_Barsik) September 15, 2021
Какой нах Нипах? Мы с коронавирусом ещё не закончили.🤬
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Метки: Анна Попова Нипах Роспотребнадзор Тесты болезнь вирус
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