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Интересные фотографии прошлого

Интересные фотографии прошлого (19 фото)

Автор:
09 ноября 2021 22:14
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
802
19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
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3  комментария
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2k
kappaneed 8 часов назад
Интересно, у Хендрикса фетиш такой был, играть на праворукой гитаре, ведь явно, для гитариста такой величины , любой бренд, сделал бы эксклюзив для него?))
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32k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Тоже, наверное, орали - "мы хотим перемен".
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5k
Ruk 8 часов назад
скока раз был в Египте,ёлок там не видел вааще
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