13.

На борту немецкого океанского лайнера «Святой Людовик» (St. Louis). Начало 1930-х годов. В 1939 году он отправился в рейс, в ходе которого его капитан, Густав Шрёдер (Gustav Schroeder) пытался найти убежище для более чем 900 евреев, бежавших из Германии. После того, как ему отказали войти в порты Кубы, США и Канады, беженцев приняли разные европейские страны, в том числе Бельгия, Нидерланды, Великобритания и Франция.