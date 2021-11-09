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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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5.
Лагерь лейтенанта Шампаньи (Champagny), капитана Фриана (Friant), князя Мюрата (Murat) и полковника Лепика (Lepic). Снимок Гюстава Ле Гре (Gustave Le Gray), 1857 год. Снимок сделан предположительно в Египте
6.
Гертруда Эдерле (Gertrude Ederle), американская пловчиха, покрытая слоем свиного жира и нефти для защиты от холодной воды. 6 августа 1926 года. Она стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш
10.
Леонард Нимой в роли Спока (сериал "Звёздный путь") на студийной парковке со своим Бьюиком-Ривьерой 1964 года выпуска
12.
20 ноября 1953 года бывший премьер-министр Ирана Мохаммед Моссадык (Mohammed Mossadegh) предстал перед военным трибуналом по обвинению в измене. Чуть раньше, 4 апреля 1953 года, директор ЦРУ выделил 1 миллион долларов на свержение Мосаддыка. Моссадык национализировал нефтяные компании США и Великобритании, чем и вызвал их недовольство.
13.
На борту немецкого океанского лайнера «Святой Людовик» (St. Louis). Начало 1930-х годов. В 1939 году он отправился в рейс, в ходе которого его капитан, Густав Шрёдер (Gustav Schroeder) пытался найти убежище для более чем 900 евреев, бежавших из Германии. После того, как ему отказали войти в порты Кубы, США и Канады, беженцев приняли разные европейские страны, в том числе Бельгия, Нидерланды, Великобритания и Франция.
17.
Монтаж телефонной линии. 15 августа 1929 года. В начала XX века телефон стал очень популярен в США, но до села он добирался очень медленно. Прокладка телефонных линий ради небольшого числа клиентов была невыгодна крупным компаниям. И тогда сельские общины стали создавать небольшие компании и сами проводить телефон к своим городкам и деревням
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Метки: заграница интересно история фотографии
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