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Самый мистический: 15 фактов о «Мастере и Маргарите»

Самый мистический: 15 фактов о «Мастере и Маргарите» (24 фото)

Автор:
09 ноября 2021 19:48
Сообщество : Факты
Метки: Булгаков   кино   литература   мастер и маргарита   сериалы   факты   
6385
24

Один из самых мистических романов в истории русской и советской литературы – безусловно, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Поговорим о самых интересных фактах из жизни писателя и из самого романа.


Факт №1. Писатель сам уничтожил первую публикацию романа.


Дело в том, что Булгаков получил телеграмму о запрете пьесы «Кабала святош» и не выдержал нервного напряжения. Уже позже он все же вновь взялся за роман.

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Факт №2. У романа могло быть более прозаичное название.


Рабочими названиями были «Сатана», «Вот и я», «Черный маг» или «Великий канцлер». На создание рукописи ушло десять лет, и в итоге мы увидели харизматичных персонажей такими, какие они есть.


Факт №3. Самый важный.


Не секрет, что сам Булгаков считал роман наиболее важным произведением в своем творчестве. Последним, что он сказал о дьяволиаде были слова: «Чтобы знали… Чтобы знали!», в которых слышится нотка отчаяния.


Факт №4. Зоологический.


Этот полюбившийся персонаж, который в массовой культуре давно отождествляется с крупными черными котиками, на самом деле, должен был бы ассоциироваться с другим Бегемотом – мифологическим существом, которое является демоном плотских желаний.

А то, что его в экранизациях изображают милым – не совсем верно. Бегемот, конечно, крупное животное и зрителю так будет проще понять, что это за чудо перед ним, но шут Воланда вовсе не милый домашний котик. Он, прежде всего, демон.

При этом стоит отметить, что в коте видят гофмановского кота Мурра и домашнего кота Булгаковых Флюшку, от имени которого Михаил Афанасьевич иногда делал записи.


Факт №5. Знакомство с вождем.


Известно, что Булгаков имел телефонный разговор с Иосифом Сталиным в 1937 году. О чем говорили два деятеля, доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом. В тот момент, когда по всей стране в массовом порядке НКВД-шники арестовывали несогласных, писатель и его семья избежали репрессий. Хотя органы прекрасно знали о существовании рукописи романа и неоднократно заходили в гости на обыск (и, возможно, чай).

Некоторые литературоведы уверены, что часть изречений героев была адресована Сталину, но доподлинно мы это уже не узнаем.


Факт №6. Автопортрет в романе.


Литературоведы пришли к выводу, что Мастер из романа очень похож с самим Булгаковым. Так, например, на начало работы над романом автору было 38 лет, как и его герою.


Факт №7. Критический.


Роман не понравился ни советским властям (но не всем), ни священнослужителям. Так, например, дьякон Андрей Кураев считает, что роман – кощунство по отношению к христианству. В том числе потому, что хоть в произведении и есть ссылки и комментарии, но нет никакого пересказа Евангелия. Расхождения есть даже в смертной казни одного из героев романа, Иешуа. Перед смертью он произносит имя своего оппонента Понтия Пилата, а Иисус произносил имя Бога.


Но от священнослужителей не могло ускользнуть и то, что Сатана перед людьми предстает порой в положительном свете.


Факт №8. Богемный.


Театр «Варьете», в котором частично происходит действие романа, не существовал в действительности. Более того, несмотря на многие притязания столичных заведений, такого театра и не могло быть в реальности. Исследователи считают, что арена была полностью придумана Михаилом Афанасьевичем.


Факт №9. Признание.


Хоть при жизни писателя роман так и не издали, советские читатели были осведомлены о существовании «Мастера и Маргариты». Жена писателя Елена Сергеевна передала рукопись Абраму Вулису, филологу, который пришел в восторг от прочитанного. В итоге в том или ином виде выдержки из романа пошли по читателям, и в конечном счете многие успели прочитать его в самиздате.

Уже позже, когда роман стал известен широкому читателю благодаря публикации в журнале «Москва», стало понятно, что перед массовым потребителем культовая вещь. Ежемесячник быстро пропал из продажи, но не из-за давления властей, а из-за небывалого спроса.


Факт №10. Цензурный.


Но при этом есть и поправка. Исследователи творчества отмечают, что роман вышел в журнале со значительной цензурой – отличала от оригинала его нехватка 14 тысяч слов. Не хватало в публикации и обнаженности героинь, и оседлавшей соседа Николая Ивановича Наташи, и размышлений Воланда о москвичах. Спустя год полная версия вышла в Праге.


Факт №11. Артистичный.


После того, как роман допустили в печать, его почти сразу бросились экранизировать и ставить в театрах почти все деятели искусства. Уже в 1967 году роман захотел поставить спектакль известный режиссер «Театра на Таганке» Юрий Любимов.


Любимову пришлось бороться за свое желания. Так, ему пришлось долгих 9 лет добиваться разрешения на постановку.


А первые фильмы, тем временем, вышли уже в 1972 году. Тогда появились кинофильмы «Пилат и другие» поляка Анджея Вайды для Второго канала Германии и снятый в Югославии и Италии «Мастер и Маргарита» режиссера Александра Петровича.


И уже позже появились ставшие культовыми экранизации – фильм Юрия Кара 1994 года с Валентином Гафтом в роли Воланда и сериал 2005 года с Олегом Басилашвили в роли того самого магистра темных наук.


Факт №12. Академический.


С тех пор, как о романе стало можно говорить в открытую, появились сотни исследований о его языке. До сих пор многие филологи и литературоведы спорят о толковании тех или иных фрагментов, сюжетных линий или же о том, с какими произведениями роман перекликается.

Факт №13. Поразительный.


В первой редакции романа вообще не было ни Маргариты, ни Мастера. Но была та самая сцена с холодным пенным и прогулкой по Патриаршим. И куда же без Аннушки?

Мастера могли тоже звать иначе – Фаустом, Поэтом и многие другие варианты.

 

Факт №14. Последняя правка.


Исследователи творчества Булгакова пишут, что последней ремаркой стала фраза Маргариты на похоронах Берлиоза: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?». Доработками после смерти писателя занималась его супруга – Елена Сергеевна посвятила великому роману 20 лет своей жизни.


Факт №15. Таинственный.


В романе нет никаких точных дат, есть только намеки на времена года. Но исследователи все же нашли маркеры к году. Так, в романе упоминается небывалая майская жара, которой на смену приходит нежданная гроза. И такой перепад температур действительно был в Москве – в начале мая 1929 года.


Факт №16. Точки над i.


Зачастую исследователи стараются найти прототипы для тех или иных героев романов, и находят их. Но дело в том, что сколько бы не связывали многогранного Воланда с Мефистофелем или Родионом Раскольниковым, различия все же есть. Сам писатель говорил, что его роман – роман о дьяволе, и у Воланда нет никаких прототипов.


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Метки: Булгаков   кино   литература   мастер и маргарита   сериалы   факты   
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14k
uutb 10 часов назад
Факт №5. Знакомство с вождем. Известно, что Булгаков имел телефонный разговор с Иосифом Сталиным в 1937 году. О чем говорили два деятеля, доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом.(с)
--------

На “Дни Турбиных” вождь приезжал снова и снова, смотрел их раз 15 или 20, если не больше. Сидел в ложе, спрятавшись за занавеской. Очень может быть, что “Турбины” сохранили Булгакову жизнь. Если бы его арестовали, спектакль пришлось бы снять. Также возможно, что из-за “Турбиных” его не выпускали заграницу. Останься он у брата в Париже и спектакль тоже запретили бы. Сталин лишился бы любимого зрелища.

Как сам Сталин объяснял свое отношение к “Дням Турбиных”? В феврале 1929 года, отвечая на письмо драматурга В.Билль-Белоцерковского, Сталин писал по поводу этой пьесы: “Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы... “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма”.
https://www.chayka.org/node/1234https://www.chayka.org/node/1234
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8k
Алексей Час назад
Хороший роман. Не раз перечитывал и каждый раз что то находил новое...
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14k
vikklu 3 часа назад
Никакой мистики нет в этом романе. Да, он интересный и талантливо написан. Но восхваление сатаны напрягает здравомыслящего человека, как и искажение фактов служения Иисуса. Это его точка зрения, его проблемы.
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6k
mbr 5 часов назад
Отец Булгакова был богословом и имел профессиональное представление о той же библии.
Сам Булгаков часто присутствовал при беседах при обсуждении библии, знал много нюансов, много деталей. А учитывая что библия в 19 веке подверглась конкретной переписи, он мог знать и другую библию.

Самый примечательный факт из романа, это то, что Иешуа Га-Ноцри клянется Пилату что казни не было, что все это привиделось. По общей логике, Иешуа не мог врать, в принципе. А значит это реальный факт.
Такая же версия и в Коране.
Тоже самое говорит и простой здравый смысл: не могли дикари причинить зла праведнику.
Но нынешняя редакция библии утверждает, что Христа казнили, и это поддается логике того, что праведника можно наказать, казнить, пытать. Однако это не так. И весь роман как раз про это говорит. Воланд ни разу не добрый, просто он не может идти против Бога, и Бога в человеке. Именно поэтому он всегда спрашивает: в бога веруешь? и получая отрицательный ответ, всегда начинает резвиться. В его власти только те, кто сам погряз в атеизме и прочем мракобесии.
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4k
Дмитрий 6 часов назад
Еще одно замечание. Автор поста относит действие романа к 1929 году на основании жары и грозы в начале мая. Вот только есть более интересный момент. Воланд с крыши Дома Пашкова смотрит на «на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на снос лачуг». Это - самый центр Москвы, перед Кремлем, и никаких лачуг там вроде и не должно было быть, одни дворцы. Но лачуги на самом деле были - с 33 по 37 год, на месте взорванного Храма Христа Спасителя (что весьма символично). Кстати, отец Булгакова был профессором богословия.
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4k
Дмитрий 6 часов назад
"дьякон Андрей Кураев считает, что роман – кощунство по отношению к христианству"
Автор написал ерунду, из серии "слышал звон, но не знает где он"... Анализ Кураева - наиболее умная и глубокая статья о Мастере и Маргарите из всего, что было когда-либо написано (по крайней мере я ничего лучше не нашел). Причем слово "кощунство" Кураев действительно упоминает когда говорит о "пилатовых главах", но он четко доказывает что эти главы ни в коем случае нельзя считать Евангелием, а Иешуа нельзя отождествлять с Христом. А так Кураев буквально влюблен в роман, с ранних лет и до настоящего времени. Вот отношение Кураева к роману: "Даже спустя пятнадцать лет после прочтения, впервые оказавшись в Иерусалиме, я смотрел на Город через булгаковские стихи (язык не поворачивается назвать прозой его описание грозы над Ершалаимом)."
Пересказать очерк Кураева "Мастер и Маргарита: За Христа или против?" в двух словах невозможно, но для тех кто любит "Мастера и Маргариту" читать его - просто наслаждение (даже не смотря на то что в отличие от Кураева я не религиозен). Именно после этого очерка я стал с большим уважением относиться к дьякону Кураеву.
А автор поста погнался за дешевым попсовым описанием романа (разбив на якобы "факты"), не позаботившись хотя бы прочитать что-либо серьезное...
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Это все интересно,но при чем тут Наташа Королева?
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23k
Юрьевич 7 часов назад
"Писатель сам уничтожил первую публикацию романа."
"Хоть при жизни писателя роман так и не издали"

Автор, ты не находишь здесь противоречий?

Может автор сам уничтожил первую рукопись романа?
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32k
KiploksAKS 7 часов назад
Факт номер 0: мы не знаем, что должно было быть в романе и "что хотел сказать автор".
Булгаков начал (в очередной раз) переделывать роман, и ко дню его смерти предпоследней редакции уже не существовало, а последняя была не готова. Известный всем текст (все три редакции) был составлен вдовой писателя и узким кругом её друзей по рукописям и черновикам разных лет. Отсюда и нестыковки в сюжете. Самая бросающаяся в глаза - две смерти Маргариты, совершенно не нужные и необъяснимые по повествованию. Финал вообще скомкан.
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779
val 8 часов назад
а что, интересно. пойду Петровича посмотрю, сравню с другими.
в первый раз тема Иисуса вообще не зацепила, не понятно было, зачем зацензурили.
только с годами дошло, что это как раз про бессмысленную трусость. сидит такой старый, одинокий, больной человек, думает о самоубийстве. сам не трус, все ему надоело, видит всю несправедливость. но, по привычке, боится, даже ссыт Рима. хотя что ему было бы? ну, выпил яд бы чуть пораньше, чем собирался. так и то, пока до Рима донос дойдет, пока обратно резолюция, еще полгода есть.а если за это время кесарь откинется, так и пронесет.
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147k
anthrax 8 часов назад
Дааа,постоянно сидеть на морфине,и не такое напишешЬ.А Булгаков с морфия не слазил.Но роман конечно-шедевральный.
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31
Степан 8 часов назад
Факт№2: У романа рассматривалось еще одно название "Консультант с копытом".
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2k
Aleksandr M. 8 часов назад
Ну и куда ж без


На экзамене:
- Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила Булгакова?
- Я могу только предположить...
- Попробуйте.
- Ну, например, Анна Каренина в реальной жизни не бросилась под поезд. Чуть тронувшаяся умом, забытая всеми, она пережила все войны и революции, и тихо доживала свой век в коммунальной квартире недалеко от Патриарших. Однажды она купила масло...
- Постойте, я только валидол под язык положу...
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889
Сергей 8 часов назад
Каша, а не факты, например разговор сталина с Булгаковым описан супругой М.Б.
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3k
Горожанин 9 часов назад
С самого начала смысловой бред, который говорит о неподготовленности автора.

Цитата:
"Факт №1. Писатель сам уничтожил первую публикацию романа".

Публикацию - опубличивание, обнародование - уничтожить невозможно. Можно уничтожить печатный тираж, но не публикацию. Но тиражами в СССР физические лица не владели.
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4k
KonstantinLeirov 10 часов назад
Это водка? – слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
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1k
Sandmännchen (DDR) 10 часов назад
Королёва-Порывай?
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321
Pterocactus Sandmännchen (DDR) 9 часов назад
Тема сисек не раскрыта!!!
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5k
Ruk 10 часов назад
читал раз 5 или 6, первый на самизатовских листах через копирку (вместе с баней и камасутрой), кроме секаса на шабаше ни чо не зацепило, тогда, потом вообще ни чего, главы из жизни древних евреев и римлян вообще пропускал, ибо не читабельны. мне эта книжонка напоминает Ганса, нашего, Христиана, про голого короля. книжка так себе, но говорить о ней плохо не принято. Булгаков жил в крайне сложное время, и прожил его как смог, и не нам его судить. Одна пиеса Батум чего стоит, и при этом он автор сценариев парадов на Красной площади и автор "писем к Сталину". Если сравнивать Булгакова и Брюсова, то Булгаков жалкое подобие левой руки. Хотя оба "великие наркоманы Серебрянного века"
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1k
Sam 10 часов назад
Религиозный мистик и морфинист изложил то, что смог, так как смог...
В юности произведение нравилось, особенно похождения Коровьева и Бегемота, ржал и перечитывал.
С годами стал трезво смотреть на всю религиозную труху
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8k
MUZSER 10 часов назад
Никогда не разговаривайте с неизвестными" ... (c)
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