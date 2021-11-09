Самый мистический: 15 фактов о «Мастере и Маргарите»

Факт №7. Критический.

Роман не понравился ни советским властям (но не всем), ни священнослужителям. Так, например, дьякон Андрей Кураев считает, что роман – кощунство по отношению к христианству. В том числе потому, что хоть в произведении и есть ссылки и комментарии, но нет никакого пересказа Евангелия. Расхождения есть даже в смертной казни одного из героев романа, Иешуа. Перед смертью он произносит имя своего оппонента Понтия Пилата, а Иисус произносил имя Бога.

Но от священнослужителей не могло ускользнуть и то, что Сатана перед людьми предстает порой в положительном свете.