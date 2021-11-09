Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностях

Однако официальные представители компании отрицают тот факт, что при приеме на работу руководящего состава менеджерам по кадрам теперь нужно будет особое одобрение. "Кадровики не нуждаются в специальном одобрении для найма белых мужчин. Фактически это неверно, - говорят они. - Мы работаем над тем, чтобы обеспечить равные условия для кандидатов любого уровня подготовки. Мы хотим, чтобы наши решения о приеме на работу были хорошо продуманными и непредвзятыми, и мы могли выбрать лучшего кандидата на каждую должность. State Street стремится к инклюзивному разнообразию и справедливости".



Новый подход также приведет к увеличению расходов инвестиционной компании на различных поставщиков в течение следующих трех лет. Компания State Street пообещала "взять на себя ответственность за укрепление предприятий, принадлежащих чернокожим и латиноамериканцам".