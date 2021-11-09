Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностях

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Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний State Street пытается утроить количество представителей этнических меньшинств на руководящих должностях и сократить кадровый набор белых мужчин в рамках новой кампании за расовое разнообразие.
Компания поставила себе цель - в три раза увеличить число руководителей, относящихся к этническим меньшинствам, в своих 30 офисах по всему миру. Всего State Street работает 39 400 человек.
На снимке: Сайрус Тарапоревала, президент и главный исполнительный директор State Street Global Advisors
Невыполнение целевого показателя к 2023 году приведет к снижению премий руководителей.
Рекрутеры должны наглядно показать, что на высокие должности рассматриваются не только белые мужчины (их, соответственно, будут теперь нанимать не так охотно, как раньше).
Рекрутеры должны наглядно показать, что на высокие должности рассматриваются не только белые мужчины (их, соответственно, будут теперь нанимать не так охотно, как раньше).
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В компании State Street, как и в других инвестиционных фирмах по всему миру, традиционно доминировали белые мужчины. На снимке 1978 года с веб-сайта компании изображены сотрудники офиса, в основном белые мужчины, который празднуют день рождения фирмы.
"Теперь эта задача - главная и центральная для State Street, и она прописана в оценочных листах всех руководителей высшего звена, - говорит Джесс МакНиколас, руководитель отдела инклюзивности, разнообразия и корпоративного гражданства лондонского отделения. - Все наши лидеры должны продемонстрировать, что они сделали для того, чтобы в компании работало больше женщин и представителей этнических меньшинств".
Отныне при найме среднего управленческого персонала - сотрудников на уровне вице-президента и выше - рекрутеры должны создать группу из четырех или пяти человек, в которую входят женщина и кто-то из этнических меньшинств, и рассматривать всех одинаково, не допуская "перекосов" в сторону белых мужчин.
Отныне при найме среднего управленческого персонала - сотрудников на уровне вице-президента и выше - рекрутеры должны создать группу из четырех или пяти человек, в которую входят женщина и кто-то из этнических меньшинств, и рассматривать всех одинаково, не допуская "перекосов" в сторону белых мужчин.
На снимке: штаб-квартира State Street Corporation на Кэнэри-Уорф в финансовом центре Лондона
Однако официальные представители компании отрицают тот факт, что при приеме на работу руководящего состава менеджерам по кадрам теперь нужно будет особое одобрение. "Кадровики не нуждаются в специальном одобрении для найма белых мужчин. Фактически это неверно, - говорят они. - Мы работаем над тем, чтобы обеспечить равные условия для кандидатов любого уровня подготовки. Мы хотим, чтобы наши решения о приеме на работу были хорошо продуманными и непредвзятыми, и мы могли выбрать лучшего кандидата на каждую должность. State Street стремится к инклюзивному разнообразию и справедливости".
Новый подход также приведет к увеличению расходов инвестиционной компании на различных поставщиков в течение следующих трех лет. Компания State Street пообещала "взять на себя ответственность за укрепление предприятий, принадлежащих чернокожим и латиноамериканцам".
Новый подход также приведет к увеличению расходов инвестиционной компании на различных поставщиков в течение следующих трех лет. Компания State Street пообещала "взять на себя ответственность за укрепление предприятий, принадлежащих чернокожим и латиноамериканцам".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews кампания приём на работу равенство расовая дискриминация социальная кампания справедливость этническое разнообразие
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Йо, нига! Куда сегодня лавэху загоним?
Через пару месяцев она будет банкротом!
Госдеп сам толкает к этому.
Как-то так...
Дрессирует правительство США своих граждан, строит их по ранжиру. Только ранжир этот наоборот, все человеческие нормальные вещи искажены: п.и.д.о.р.ы хорошие, черножопые бывшие рабы в приоритете, феминизм идиотский, шумиха постоянная вокруг гендерных вопросов. Хорошо отвлекает это от социальных проблем людей. Ковид теперь ещё добавился.
Так глядишь и оружие запретят под шумок.