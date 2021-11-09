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Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностях

Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностях (5 фото)

Автор:
09 ноября 2021 15:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   кампания   приём на работу   равенство   расовая дискриминация   социальная кампания   справедливость   этническое разнообразие   
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Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний State Street пытается утроить количество представителей этнических меньшинств на руководящих должностях и сократить кадровый набор белых мужчин в рамках новой кампании за расовое разнообразие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   кампания   приём на работу   равенство   расовая дискриминация   социальная кампания   справедливость   этническое разнообразие   
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9  комментариев
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830
Мы Ул 3 часа назад
Первое совещание.
Йо, нига! Куда сегодня лавэху загоним?

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3k
a_komolow 5 минут назад
Попрощайтесь с конторой!

Через пару месяцев она будет банкротом!
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68
Оникс 2 часа назад
Похоже в Штатах возродится Ку-Клус-Клан.
Госдеп сам толкает к этому.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностяхПосмотреть
Компания State Street решила сократить число белых мужчин на руководящих должностях
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
А остались еще компании, которые набирают персонал не по цвету кожи/ориентации или по половому признаку, а познаниям, опыту и умениям?
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107k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
0*3=0
Как-то так...
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107k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Маразм...
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4k
onebibis 3 часа назад
Белые граждане живут по принципу "Отдай жене дяде, а сам иди к б.л.я.д.и".
Дрессирует правительство США своих граждан, строит их по ранжиру. Только ранжир этот наоборот, все человеческие нормальные вещи искажены: п.и.д.о.р.ы хорошие, черножопые бывшие рабы в приоритете, феминизм идиотский, шумиха постоянная вокруг гендерных вопросов. Хорошо отвлекает это от социальных проблем людей. Ковид теперь ещё добавился.
Так глядишь и оружие запретят под шумок.
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220
Змій Горинич 3 часа назад
Давным-давно в Детройте..... также начинали
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