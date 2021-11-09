FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5053 поста • 800 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей атомной станции

Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей атомной станции (4 фото)

Автор:
09 ноября 2021 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Академик Ломоносов   ПАТЭС   Плавучая АЭС   Чукотский АО   певек   
4446
4
В городе Певек (Чукотский АО) с населением 100 тыс. человек заработала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). В нее входят плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" и береговая инфраструктура, которая обеспечивает теплоснабжение города. Это уникальный проект, который разрабатывали и строили более 10 лет. На Западе его уже окрестили "плавучим российским Чернобылем".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Академик Ломоносов   ПАТЭС   Плавучая АЭС   Чукотский АО   певек   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
SolomonA 4 часа назад
"На Западе его уже окрестили "плавучим российским Чернобылем"."
- А будут пи39еть - и до них доплывет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
614
Квантовый_Слесарь_82 Полминуты назад
Через неделю в командировку туда лечу. Интересно побывать в тех местах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−125
Алексей 12 минут назад
Промышленная эксплуатация станции начата 22 мая 2020 г. Новость из пальца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Валерий 22 минуты назад
Тесть мне рассказывал о том, как город запитали от АПЛ. Там, правда это было ненадолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 48 минут назад
Я сильно не люблю нашу власть, крайне скептично относился к данному проекту, как и ко всему, что наши уроды "делают", типа лунной рогозинской базы, но раз сделали, все работает, то тут-молодцы! Очень перспективный проект! Очень удивлен, но приятно, надо заметить! Надеюсь, что до такого проекта допускали только настоящих профессионалов, а не нынешних "специалистов", и все будет работать штатно и многие годы. Пока молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Mixan Час назад
Задумка считаю отличная ! Это по Северному морскому пути таких можно понаставить там , ведь труднодоступные места богатые природными ресурсами ,те же морские базы и т.д.
Дешевая электроэнергия !!!!! Кабели можно протянуть ,свет тепло ..Молодцы наши Кулибины !
А запад пусть верещит от злобы и зависти !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад Час назад
Писать эти дебилы могут что угодно, факт в том что авианосец "Нимиц" имеет 2 реактора по 550МВт , 1100 в сумме. Вот где реальная опасность о которой так беспокоится Андрей Золотков. Кстати, кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
То, что АПЛ по всем океанам ползают в немалом количестве, это не настораживает? Тоже ведь не на спирту работают....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Евгений Гордин Гарри Слепнер 53 минуты назад
В открытом море корабль способен маневрировать и т.д. А тут не дай бог что...
А так-то плавучие электростанции существуют с середины 1990-х годов, да и ядерные установки на кораблях - не новость, просто никто не решается поставить плавучий ядерный реактор вот так на прикол и "привязать" его проводами к земле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс. К. 2 часа назад
Круто !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Эрик 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
17k
Эрик 2 часа назад
Пригожинскому кремлеботному генетическому отбросу общества лишь бы наврать про численность города 100 тыс, да что уж там пиши миллион жителей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vvv 2 часа назад
Андрей Золотков, исследователь норвежской экологической группы Bellona - подстилка подпиндосская, сиди и не вякай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
deLaKvinto 2 часа назад
Вопрос знатокам: это ведь по факту судно, которому, как я понимаю, время от времени нужен ремонт (т.е. загнать в сухой док, почистить корпус, подкрасить и т.д.). Так? Пусть даже это и будет раз в 20-30 лет (не знаю нормативов). И если со зданием как-то понятнее, там можно поочередно ремонтировать корпуса, блоки и т.д., т.е. никуда его не перемещать, то здесь же придется перегонять его полностью в порт? Что значит на некоторое время лишить города бесперебойного тепла и света? К хорошему же быстро привыкаешь.
На ум приходит только вариант, подогнать такую же "замену" или есть другие варианты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Mixan Александр Час назад
Хорошо сказали ,спасибо коротко и понятно !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
SHIBAN 4 часа назад
Автор от куда там 100 000 человек ? там 4500 и оно всё меньше и меньше

Зачем бздеть не понимаю !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RUSSfan 4 часа назад
И сразу тебе под днищем пруд-охладитель...Архимудро!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 4 часа назад
А плавучей фукусимой на западе не назвали. Двужопые твари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
63k
Нанук Паналык 4 часа назад
заработала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС).
Вики:

Плавучие реакторы предназначались для энергоснабжения различных стратегических объектов базирования вооружённых сил США за рубежом, в частности дислоцированных вне континентальных штатов объектов системы раннего предупреждения о ракетном нападении, и других объектов, энергоснабжение которых требовало электростанций большой мощности, которые проблематично было возводить стационарным способом на суше.

Первая в мире плавучая АЭС Sturgis (англ.)русск. мощностью 10 МВт, построенная США на базе модернизированного судна класса «Либерти». Она использовалась для обеспечения энергией зоны Панамского канала в 1968 1975 годах до завершения строительства в этом районе и ввода в эксплуатацию дополнительных не ядерных стационарных наземных станций генерации электрической мощности.

Короче как всегда.Во всем мире устарела - у нас первая в мире!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Евгений Гордин Владимир 50 минут назад
Ну тогда надо так и писать "самая мощная на сегодня", а не "первая в мире" или это сравнимо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 4 часа назад
Может западу лучше над Фукусимой шутить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов 4 часа назад
Посмотрите за сколько создали атомный ледокол Ленин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии Бутылки и батарейки: на Байкале открыли магазин мусора с берегов озера Бутылки и батарейки: на Байкале открыли магазин мусора с берегов озера У берегов Находки контейнеровоз сел на мель и переломился пополам У берегов Находки контейнеровоз сел на мель и переломился пополам В Доломитовых Альпах построили убежище для туристов на высоте 2667 метров В Доломитовых Альпах построили убежище для туристов на высоте 2667 метров В Эгейском море обнаружено судно с древними кувшинами В Эгейском море обнаружено судно с древними кувшинами На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16415



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полу-пирожки Владимира Полякова
47
81
Полу-пирожки Владимира Полякова
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
3
41
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
Набирающие популярность в сообществах
В Первую мировую немцы перевозили верблюда на подводной лодке! Правда или флотская байка?
0
2
В Первую мировую немцы перевозили верблюда на подводной лодке! Правда или флотская байка?
Возвращающиеся ушедшие: что заставляет умерших приходить к близким во сне?
0
7
Возвращающиеся ушедшие: что заставляет умерших приходить к близким во сне?
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться