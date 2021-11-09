Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей атомной станции

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В городе Певек (Чукотский АО) с населением 100 тыс. человек заработала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). В нее входят плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" и береговая инфраструктура, которая обеспечивает теплоснабжение города. Это уникальный проект, который разрабатывали и строили более 10 лет. На Западе его уже окрестили "плавучим российским Чернобылем".
ПАТЭС ‒ уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Сегодня к нему проявляют интерес множество стран. Благодаря ПАТЭС удаленные районы Арктики и Дальнего Востока будут надежно обеспечены теплом и электроэнергией круглый год.
Электрическая мощность станции ‒ 70 МВт, тепловая мощность ‒ 50 Гкал/ч. Предполагается, что станция будет обеспечивать энергией Чукотский автономный округ, заменив собой технологически устаревшую Билибинскую АЭс (мощность 48 МВт) и существующую ВЛ 110 кВ Певек-Билибино, а также угольную Чаунскую ТЭЦ.
Электрическая мощность станции ‒ 70 МВт, тепловая мощность ‒ 50 Гкал/ч. Предполагается, что станция будет обеспечивать энергией Чукотский автономный округ, заменив собой технологически устаревшую Билибинскую АЭс (мощность 48 МВт) и существующую ВЛ 110 кВ Певек-Билибино, а также угольную Чаунскую ТЭЦ.
Проект ПАТЭС разработан российской государственной атомной компанией "Росатом". Некоторые эксперты считают, что он может помочь минимизировать изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, и компании в США, Китае и Франции сейчас рассматривают возможность строительства подобных реакторов.
"Это очень захватывающе", - сказал New York Times Якопо Буонджорно, профессор ядерных наук и инженерии Массачусетского технологического института (MIT).
Однако некоторые специалисты обеспокоены потенциальными рисками использования ядерной энергии для нагрева воды для общественного потребления. "Это ядерные технологии, и отправной точкой должно быть то, что они опасны, - сказал Андрей Золотков, исследователь норвежской экологической группы Bellona. - Отталкиваться нужно от этого".
"Это очень захватывающе", - сказал New York Times Якопо Буонджорно, профессор ядерных наук и инженерии Массачусетского технологического института (MIT).
Однако некоторые специалисты обеспокоены потенциальными рисками использования ядерной энергии для нагрева воды для общественного потребления. "Это ядерные технологии, и отправной точкой должно быть то, что они опасны, - сказал Андрей Золотков, исследователь норвежской экологической группы Bellona. - Отталкиваться нужно от этого".
По данным New York Times, жители Певека в основном были рады нововведению, поскольку оно означает отсутствие перебоев с горячей водой. Максим Журбин, заместитель мэра Певека, сказал, что ни один из жителей города не жаловался. "Мы объяснили населению, что будет происходить, и возражений не было", - сказал он.
"Академик Ломоносов" спроектирован с учетом ряда средств безопасности для предотвращения ядерной катастрофы. Он очень прочный и может выдержать падение небольшого самолета. Разница в давлении воды, циркулирующей в зданиях, и охлаждающих контуров также препятствует распространению радиации по городу.
"Академик Ломоносов" спроектирован с учетом ряда средств безопасности для предотвращения ядерной катастрофы. Он очень прочный и может выдержать падение небольшого самолета. Разница в давлении воды, циркулирующей в зданиях, и охлаждающих контуров также препятствует распространению радиации по городу.
Хотя ядерная энергия считается экологически чистой, ее включение в список возобновляемых источников энергии является предметом серьезных дискуссий. Сама атомная энергия является возобновляемым источником энергии, но материал, используемый на атомных электростанциях - уран - не возобновляемый.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дешевая электроэнергия !!!!! Кабели можно протянуть ,свет тепло ..Молодцы наши Кулибины !
А запад пусть верещит от злобы и зависти !
А так-то плавучие электростанции существуют с середины 1990-х годов, да и ядерные установки на кораблях - не новость, просто никто не решается поставить плавучий ядерный реактор вот так на прикол и "привязать" его проводами к земле...
На ум приходит только вариант, подогнать такую же "замену" или есть другие варианты?
Морские гады с другой стороны могут попадать в систему забора воды. Но почему-то мне думается, что инженеры предусмотрели всё.
Судя по тому, что я нашёл в сети, там основная отрасль промышленности - добыча золота и олова. Так, что, возможно, лет через 20-30 столько электричества и тепла там будет не нужно...
Зачем бздеть не понимаю !
Вики:
Плавучие реакторы предназначались для энергоснабжения различных стратегических объектов базирования вооружённых сил США за рубежом, в частности дислоцированных вне континентальных штатов объектов системы раннего предупреждения о ракетном нападении, и других объектов, энергоснабжение которых требовало электростанций большой мощности, которые проблематично было возводить стационарным способом на суше.
Первая в мире плавучая АЭС Sturgis (англ.)русск. мощностью 10 МВт, построенная США на базе модернизированного судна класса «Либерти». Она использовалась для обеспечения энергией зоны Панамского канала в 1968 1975 годах до завершения строительства в этом районе и ввода в эксплуатацию дополнительных не ядерных стационарных наземных станций генерации электрической мощности.
Короче как всегда.Во всем мире устарела - у нас первая в мире!
чисто технически подключение теплоэлектростанции сложнее, так как там нужно не только три провода подключить, но и два шланга ...