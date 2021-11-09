Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей атомной станции

По данным New York Times, жители Певека в основном были рады нововведению, поскольку оно означает отсутствие перебоев с горячей водой. Максим Журбин, заместитель мэра Певека, сказал, что ни один из жителей города не жаловался. "Мы объяснили населению, что будет происходить, и возражений не было", - сказал он.



"Академик Ломоносов" спроектирован с учетом ряда средств безопасности для предотвращения ядерной катастрофы. Он очень прочный и может выдержать падение небольшого самолета. Разница в давлении воды, циркулирующей в зданиях, и охлаждающих контуров также препятствует распространению радиации по городу.