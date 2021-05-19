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10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие

10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие (11 фото)

Автор:
19 мая 2021 20:24
Сообщество : Факты
Метки: Открытия   изобретения   интересные факты   история   мир   подборка   факты   фото   
839
11
Когда появились первые супермаркеты, тарелки, а диваны? Большинство людей думают, что самые простые ежедневные вещи, которые мы используем сегодня, намного старше, чем на самом деле. Узнаем краткую историю повседневных вещей, которые не так стары, как может показаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   изобретения   интересные факты   история   мир   подборка   факты   фото   
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Раньше для каждого вида пищи существовали свои магазинчики - овощной, мясной, пекарни, бакалейные лавки. Магазины типа супермаркетов стали появляться в США в 1920-х."
=================
А "Елисеевский", открытый в 1901-м, не считаем, т.к. он не в США и назывался гастрономом, а не супермаркетом, да? Как и универсальный магазин "Кунст и Альберс" во Владивостоке в 1907-м и другие "не супермаркеты"?
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Andiks 19 минут назад
Матюгов не хватает на ваше ой!!! Это даже не псевдо-ученость. Это пошлость в чистом виде! Какой майор вас инструктировал?
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Вилка, какой мы ее знаем, появилась во Франции в конце 1500-х годов, когда королева Екатерина Медичи представила ее знати."
===============
Римский военный складной нож 201–300 гг. н.э.
Что это там такое трехзубое? Расческа, наверное...

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