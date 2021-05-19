10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие

Начиная со средневековья большинство людей использовали для поедания пищи нож, который они всегда носили на поясе, а у богачей были серебряные ложечки. Идею вилки многие высмеивали, считали глупой и бессмысленной, а кто-то назвал вилки "признаком тщеславия и излишеств". Вилка, какой мы ее знаем, появилась во Франции в конце 1500-х годов, когда королева Екатерина Медичи представила ее знати. С того времени вилками ела только элита, но в 1800-х они уже были распространены. Однако, даже тогда многие моряки отказывались есть вилками, считая, что это не по-мужски.