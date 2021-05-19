10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие

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Когда появились первые супермаркеты, тарелки, а диваны? Большинство людей думают, что самые простые ежедневные вещи, которые мы используем сегодня, намного старше, чем на самом деле. Узнаем краткую историю повседневных вещей, которые не так стары, как может показаться.
1. Диваны
Подобия диванов впервые появились при королевском французском дворе - они начали появляться на портретах благородных француженок конца 1600-х. При этом на таких диванах можно было только лежать, а не сидеть. Привычный нам диван "Честерфилд" создал британец лорд Честерфилд в 1700-х годах. Он быстро стал популярным среди британских высших классов, и появился во множестве особняков того времени. С появлением радио и телевидения диванов становилось все больше - вскоре их могла позволить не только элита, но и обычные семьи.
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2. Автомагистрали в США
Это сейчас в США множество огромных магистралей, которые соединяют города и штаты, но когда-то инженеры ломали над этим голову. План строительства системы автомобильных дорог был введен в действие только в 1956 году. В Федеральном законе о автомагистралях указан план строительства более 64 000 километров дорог между штатами, по которым могло передвигаться большое количество автомобилей одновременно. Система автомагистралей окончательно объявили завершенной в 1992 году.
3. Тарелки
Мы привыкли есть с керамических тарелок, но до недавнего времени только богачи могли их себе позволить. В средние века многие ели из деревянных мисок - тем более, большинство блюд составляли супы, тушеные блюда и каши. Высшие классы ели с тарелок, блюд и оловянных мисок. В 1600-1700-х под влиянием Азии многие западные богачи закупались керамическими и фарфоровыми чашками и тарелками. Керамическая промышленность развилась лишь в викторианскую эпоху, а к 1900-м годам почти каждый житель Великобритании и США ел с керамических тарелок.
4. Романы
Большую часть истории книги были в основном научными - это были справочники или путеводители, которые читала только ученая и богатая элита. С развитием грамотности книги стали появляться в более свободном доступе. Первые романы - что-то среднее между художественной и документальной литературой. Например, было много псевдо-биографий известных людей с сенсационными историями. Настоящие романы появились в начале 1800-х годов, и одним из самых популярных стал "Гордость и предубеждение" Джейн Остин (1812).
5. Пикник
В конце 1700-х идею пикника "привезли" в Британию французские дворяне, изгнанные в ходе революции. Они жили там уже не так богато, как раньше, и начали устраивать небольшие вечеринки в одном месте, где каждый приносил свои еду и алкоголь. Изначально это были сборы в помещении, но переняв традицию, британцы начали делать такие вечеринки и на природе. К 1900-м пикники на природе преобладали, а алкоголь и кучу яств заменили пледом и плетеной корзинкой с бутербродами.
6. Супермаркеты
Раньше для каждого вида пищи существовали свои магазинчики - овощной, мясной, пекарни, бакалейные лавки. Магазины типа супермаркетов стали появляться в США в 1920-х. Первый супермаркет, похожий на современный, открылся только в 1930 году - притом люди долго к ним привыкали, отрицая новую систему. Даже в 1950 году американцы покупали в супермаркетах только 35 процентов продуктов. Знакомый нам мир розничной торговли расцвел в 1960-х годах, когда появились большие супермаркеты с внушительным ассортиментом.
7. Духовки
Первые чугунные печи начали изготовлять в 1700-х годах, а в викторианскую эпоху их уже делали меньше, удобнее и дешевле. Компактные железные печи выпустили только в 1830-х, при этом люди переходили на них довольно медленно. Современная духовка с варочной панелью появились в США в 1920-х годах.
8. Задний дворик
Сегодня многие используют задний двор частного дома для отдыха, но раньше свободный участок у дома использовали с пользой - например, строили флигель, делали погреб для хранения свежих продуктов, строили мастерскую, держали сельскохозяйственных животных или высаживали огород. После послевоенного экономического бума 1950-х и 60-х годов, эти дворики в Америке начали использовать для отдыха и развлечений.
9. Вилки
Начиная со средневековья большинство людей использовали для поедания пищи нож, который они всегда носили на поясе, а у богачей были серебряные ложечки. Идею вилки многие высмеивали, считали глупой и бессмысленной, а кто-то назвал вилки "признаком тщеславия и излишеств". Вилка, какой мы ее знаем, появилась во Франции в конце 1500-х годов, когда королева Екатерина Медичи представила ее знати. С того времени вилками ела только элита, но в 1800-х они уже были распространены. Однако, даже тогда многие моряки отказывались есть вилками, считая, что это не по-мужски.
10. Кровати
Если вновь вернуться в средневековье, подобные современным кровати были только у знати. Это была огромная кровать, чаще всего окруженная столбиками и занавесками. Для бедных людей кровать выглядела намного проще - свежий тростник и одеяло. Для многих не существовало понятие спальни как отдельной комнаты - это получило распространение только в эпоху Возрождения, но до 1700-х годов на кроватях спали не все классы общества. Первый пружинный матрас создали в середине викторианской эпохи - после этого кровати продолжили совершенствовать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А "Елисеевский", открытый в 1901-м, не считаем, т.к. он не в США и назывался гастрономом, а не супермаркетом, да? Как и универсальный магазин "Кунст и Альберс" во Владивостоке в 1907-м и другие "не супермаркеты"?
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Римский военный складной нож 201–300 гг. н.э.
Что это там такое трехзубое? Расческа, наверное...