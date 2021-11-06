Сколько стоили продукты питания в СССР

Купить - купил, но увидев ценник с новой ценой в 55 рублей за 800 грамм в четвертый раз округлил в 5 рублей глаза за 2021 год.

Учитывая нюанс, что в январе 2021 года гречка стоила 39 рублей, то невооруженным взглядом виден реальный ежеквартальный рост цен.

Про рост цен прошлого 2020 года на продукты питания, услуги ЖКХ, технику, недвижимость, топливо и проч. - умолчу.

Необузданный капитализм в России с его жаждой извлечения алчной прибыли и всякой эгоистичной наживы на простом российском обывателе в ответ лишь навевает воспоминания о развитом советском социализме, где существовали справедливые и фиксированные цены на продукты питания и потребительские товары.

Отправимся в 80-е года ХХ века, взглянуть на цены потребительских товаров в СССР:



Гречка (1 кг)- 50 копеек

Молоко (1 литр) - 20 копеек

Кефир (1 литр) - 30 копеек

Сахар (1 кг) - 90 копеек

Белый хлеб - 20 копеек

Черный хлеб - 15 копеек

Мороженое - 15 - 20 копеек

Мука (1 кг) - 40 копеек

Индийский чай (1 пачка) - 90 копеек

Говядина (1 кг) - 2 рубля

Докторская колбаса (1 кг) - 2 рубля 20 копеек

Колбаса "Чайная" - 1 рубль 30 копеек

Бутылка водки (0,5 литра) - 3 рубля 62 копеек

Коробок спичек - 1 копейка

Спортивная гиря 16 кг - 4 рубля 26 копеек



Стоимость официального курса американского 1 доллара в 1985 году 64 копейки, проезд в пассажирском общественном транспорте 5 копеек, а услуги ЖКХ - 3 рубля.