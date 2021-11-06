FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 151 пост • 112 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Сколько стоили продукты питания в СССР

Сколько стоили продукты питания в СССР (2 фото)

Автор:
06 ноября 2021 14:06
Сообщество : СССР
Метки: СССР   история   социализм   цены   цены ссср   экономика   
1405
2

Недавно зашёл в российскую сеть розничных магазинов "Мария-Ра", которая популярна в Новосибирске, а также распространена в других городах Западной Сибири.
Подошёл значит к полкам, где лежат алтайские крупы, чтобы купить упаковку гречки.

Купить - купил, но увидев ценник с новой ценой в 55 рублей за 800 грамм в четвертый раз округлил в 5 рублей глаза за 2021 год.
Учитывая нюанс, что в январе 2021 года гречка стоила 39 рублей, то невооруженным взглядом виден реальный ежеквартальный рост цен.
Про рост цен прошлого 2020 года на продукты питания, услуги ЖКХ, технику, недвижимость, топливо и проч. - умолчу.

Необузданный капитализм в России с его жаждой извлечения алчной прибыли и всякой эгоистичной наживы на простом российском обывателе в ответ лишь навевает воспоминания о развитом советском социализме, где существовали справедливые и фиксированные цены на продукты питания и потребительские товары.


Отправимся в 80-е года ХХ века, взглянуть на цены потребительских товаров в СССР:

Гречка (1 кг)- 50 копеек
Молоко (1 литр) - 20 копеек
Кефир (1 литр) - 30 копеек
Сахар (1 кг) - 90 копеек
Белый хлеб - 20 копеек
Черный хлеб - 15 копеек
Мороженое - 15 - 20 копеек
Мука (1 кг) - 40 копеек
Индийский чай (1 пачка) - 90 копеек
Говядина (1 кг) - 2 рубля
Докторская колбаса (1 кг) - 2 рубля 20 копеек
Колбаса "Чайная" - 1 рубль 30 копеек
Бутылка водки (0,5 литра) - 3 рубля 62 копеек
Коробок спичек - 1 копейка
Спортивная гиря 16 кг - 4 рубля 26 копеек

Стоимость официального курса американского 1 доллара в 1985 году 64 копейки, проезд в пассажирском общественном транспорте 5 копеек, а услуги ЖКХ - 3 рубля.

Советский гражданин при советской зарплате и фиксированных ценах на потребительские товары в 70-е и 80-е года не голодал и многое мог себе позволить и ещё умудриться отложить деньги на сберегательную книжку.
Излишне писать о бесплатном жильё, бесплатном образовании в образовательных учреждениях с гарантированным трудоустройством, бесплатной медицине, бесплатных спортивных секциях для детей и взрослых, пионерских лагерях, советских курортах и прочих социальных благах.

Невольно приходишь к выводу, что развитый социализм в России с массой социальных программ старался для большинства людей, чем недоразвитый капитализм в России обогащающий только бизнесменов - эксплуататоров.

Если простой трудяга невольно задаётся вопросом о потребительских ценах, то как выживают на нищенскую пенсию граждане в преклонном возрасте?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   история   социализм   цены   цены ссср   экономика   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
114
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
114  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sunny11 3 часа назад
Стоимость официального курса американского 1 доллара в 1985 году - от трёх до восьми лет с конфискацией имущества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Ya 2 секунды назад
Все эти сравнения просто тупость, и каждый приведет свои доводы сознательно упустив ненужные факты. Всё зависит от позиции "аналитика"я, за СССР он или продажный либераст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
altim 5 минут назад
Статья ностальгическая. Были как плюсы так и минусы. Сейчас вы это не вернете. Или еще какой то смысл есть в этом посте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков Час назад
Тупой копипаст. Я не стану оправдывать современную экономику и систему цен на продукты. Однако Автор- где системник блуждания цен на топливо? (газ, бензин, соляра). Автор, ты в курсе, что соляра в СССР была копеечной, а сейчас зачастую дороже бензика, в зависимости от производителя и данных . А ведь именно это топливо в сельхозе и прочих направлениях применяется в большей степени. Вам Навальный эту всю куюню несет, которую вы копипастите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Авва Градский Автор поста Александр Сучков 13 минут назад
Дичь пишите. Я свои публикации сам пишу и их же распространяю на своих каналах в блогерских платформах и соц.сетях.
Здесь специально зарегировался, чтобы один "умник" с ресурса фишки.нет периодически копировавший мои публикации с моих же каналов на других ресурсах не выдавал за свои. Надеюсь, админ разберется с этой неприятной ситуацией.
На Навального и иже с ними глубоко плевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Народ, да что вы мучаетесь... Возьмите нынешние зарплаты и цены да и поделите на 100. А потом сравните с советскими ценами.

Доллар ~71 коп. Причём и покупка, и продажа свободные.
Колбаса - 1 руб 30 до 3 руб.
Хлеб - 27 коп.
Молоко (могу ошибаться) 57 коп.
Куриное бедро - 1 руб. 29 до 2 руб. 29 коп. (зависит от фермы и акций).
Свинина (отличная) - рубля 3.
Водка (простая) то же рубля 3.
Правда коммуналка будет 20 - 50 руб. (зависит от сезона, квартиры и числа живущих)
Бензин 92 - ~56 коп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Вжик Алексей 6 минут назад
Куриное бедро не может стоить дешевле тушки. А тушка 1 руб. 70 коп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
648
Карл Такойто Час назад
Ну давайте считать,средняя зарплата в СССР в 80-ые равнялась 170руб. Ну пусть средняя зарплата в современной России где то 40000руб. Делим 40000 на 170 получаем что 1 советский рубль равен 235руб современным. Теперь пересчитайте весь список на современные рубли по этой формуле и задайте себе вопрос а не бараны ли вы со своей советской дешевизной?
Далеко ходить не надо начните с гречки из списка,он получается где то 117руб за кг по советским ценам. Автор же возмущен что у него сегодня в магазине она 55руб стоит за 800грамм,ну не дебил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Стоить то оно стоило, только вот даже банальную гречку хрен купить было в ссср. Идиотизм, даже талоны на нее вводили. А уж о колбасе нескольких сортов многие из телевизора только знали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей А Час назад
Я в 1 класс пошел в 1980г, завтраки на протяжении всей учебы были 1р20 коп. за неделю. Вместе с продленкой т.е.+обед 10руб с копейками.
Батоны от 16 до 25 коп
Черный хлеб, буханка 16-22 коп (вида 3 их было)
Пломбира с розочкой не помню, большой брикет 20 коп (самый дорогой), а так лимонное 6-7 коп и всякие молочные, сливочные 12-15 коп.
Лимонад 35 коп(из низ 20 коп бутылка), Исинди, Тархун, Байкал -40 коп
Квас-3-6-и 12коп за литр
Игровые автоматы 10-15-20 коп, атракционы в парке так же, кино детский 10 коп, взрослый 15-20 (в зависимости от фильма), Индийское 40 коп
2 серии всегда
Автобус 2 коп
Телефон 2 коп
Газета 2 коп (были 3 и 5 еще)
Сейчас если пересчитать, то многие продукты, включая водку стали дешевле. О качестве спорить не буду, но есть же еще частники))
Рыба вот дороже, чем в СССР, причем даже сра.ная килька и путассу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612k
Alexey Berestenko Час назад
И еще, моя покойная мама (ровно 2 месяца назад ушла), 35 г., пережила все что можно было пережить, кроме лагерей, кинорежиссер 1 категории, член Союза журналистов, ветеран партии, всю жизнь редактором и режиссером на ТВ, начиная с Шаболовки, которая обычное мыло увидила в 14 лет, говорила, что сейчас, в 2010-2021г гораздо лучше живется, чем в 80е в СССР, когда и курицу синюю не всегда можно было купить после работы и родственникам в Одесскую обл каждый месяц передачи с проводником передавали - колбаса, сыр, масло сливочное, рыба копченая (прекрасно помню, ибо мне приходилось на Киевский вокзал мотаться).
А за 1 месяц до ухода - Хочу улиток виноградных попробывать! И ведь может раз в 3 месяца на пенсию побаловать себя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Колосов Час назад
Блин, я себе смог позволить 2кг гречки с начала 20 ого года.. Столько я ее купил.. Зато сейчас еду из магазина, купил яблок, груши, мандаринов и манго детям, так же шоколадок разных видов (выдаю с утра по штучке) вырезки говядины, язык говяжий.. За этим в союзе бегать до пенсии можно было, а это просто в магазин заехал, пока дети на английском..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612k
Alexey Berestenko 2 часа назад
В 82г на зарплату инженера в Москве - 240 кг гречки, сейчас выпускник того же ВУЗа на свою зарплату - 720 кг гречки.
Колбаса докторская - 55 кг против 100 кг сейчас.
Мясо 2 рубля килограмм - это свинина 2й или 3й категории! Т.е. 30 или 50% костей! Кто нибудь вспомнит, как он в СССР в мясном отделе городского гастронома покупал вырезку, карбонат или окорок без кости?

Ну по свинине - 60 кг свинины 2й категории тогда или 150 кг отличной бескостной шеи сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Mixan 2 часа назад
Хочу вернутся в СССР ..Вкус продуктов был идеален и запах такой что просто с ума можно было сейчас сойти

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Гречка 50 коп. Доллар 64 коп.
Переводим стоимость гречки в доллары, потом переводим на нынешний курс. Получаем 800 грамм за 45 руб.
Т.е. за время с 1980 года по начало 2021 года гречка ПОДЕШЕВЕЛА!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
kalinser 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Во второй половине 80х в СССР ещё надо было найти этот сказочный магазин, в котором это всё есть. На практике покупалось всё случайным образом с очередями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
dacent 2 часа назад
Про бесплатное жилье особенно интересно почитать мне, человеку который половину жизни прожил в СССР. Для школоты скажу, квартиры давали от работы может 10 процентам семей, но даже если ты заработал деньги на квартиру, ты ее тупо не мог купить, как и машину, мебель, технику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
234
Авва Градский Автор поста dacent Час назад
Субъективные мысли. В Прибалтике и Средней Азии квартиры выдавали через 2-3 года, при чём обычным работягам, которые работали и строили республики.
Как ни ругают Советский союз, но особо отметить стоит, что никто без жилья не оставался в СССР. Комната в общаге выдавалась (гарантировалась), сейчас такого нет.
Я не говорю о том, что в социализме было всё в шоколаде.
Как и в любой системе, кроме плюсов и минусы имелись в СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
dacent alexis Час назад
Купить квартиру было нельзя. Они не продавались. Нужно было вступить в ЖСК, но это был достаточно сложный трюк. Ну то есть через взятки, подарки чиновникам итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
roman-delisov 2 часа назад
Автор забыл еще указать качество советской колбасы. Сейчас такая стоит 800-1200 руб. за 1 кг, и ее днем с огнем не сыщешь даже за эти деньги. Дефицит? Не, это другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Копатыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
semsi 2 часа назад
литр молока 16 коп
батон подмосковный 18 коп
батон студенческий 7 коп
пломбир в стаканчике с розочкой 20 коп
школьные завтраки неделя - 90 коп
обед школьной столовой 30 коп.
игровой аппарат 15 коп
проезд трамвай 3 коп
автобус метро 5 коп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
264k
Николай Николаенко 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Mixan 2 часа назад
Нынешнее "изобилие " плюются все ..Во времена СССР ,если уж купил с переплатой и не только ,то уверен в этом продукте Деликатес ! !!!
Сейчас бродишь по этим супермаркетам ..Ни запаха ни вкуса ..
Даже если дорогой продукт берешь
Я в провинции живу и мясо настоящее можно купить ..Запах стоит !!!
А колбаса ,это все химия

Я рожденный в СССР и мой организм помнит настоящие продукты ХЛЕБ ,КОЛБАСА ,РЫБА ,ОВОЩИ , ФРУКТЫ Одежда из натуральных материалов ..Нас очень сложно обмануть и нас пытаются выдавить ..
Пока живой Я, буду говорить ..Нас-Вас обманывают !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Mixan Мангуст Час назад
Ну был -2000 хе хе Сейчас не хочу на конфликты идти ..Читаю каждый день ,пишу ,когда уже достанут
Вот так и живем хлеб жуем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 66 комментариев
Показать ещё
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе В Алуште туристы нашли бутылку с посланием В Алуште туристы нашли бутылку с посланием Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х
Авва Градский
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5c6cd1f5ec6b2300b24ae126 ЖЖ: https://imperium-ross.livejournal.com/ Пикабу: https://pikabu.ru/@Avva.Gradsky
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
1
68
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
Набирающие популярность в сообществах
В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз
0
12
В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз
Что такое эмоции — их виды и значение в жизни человека
0
2
Что такое эмоции — их виды и значение в жизни человека
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#картинки#новости#прикольные#искусство#мигранты#ребенок#драка
#факты#история#животные#люди#смешные#прикол#кавказцы#приколы#Разное#забавно
#Юмор#СССР#подборка#кино#полиция#в мире#комментарии#смешно#Москва#нападение
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться