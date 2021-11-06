Сколько стоили продукты питания в СССР

Недавно зашёл в российскую сеть розничных магазинов "Мария-Ра", которая популярна в Новосибирске, а также распространена в других городах Западной Сибири.
Подошёл значит к полкам, где лежат алтайские крупы, чтобы купить упаковку гречки.
Купить - купил, но увидев ценник с новой ценой в 55 рублей за 800 грамм в четвертый раз округлил в 5 рублей глаза за 2021 год.
Учитывая нюанс, что в январе 2021 года гречка стоила 39 рублей, то невооруженным взглядом виден реальный ежеквартальный рост цен.
Про рост цен прошлого 2020 года на продукты питания, услуги ЖКХ, технику, недвижимость, топливо и проч. - умолчу.
Необузданный капитализм в России с его жаждой извлечения алчной прибыли и всякой эгоистичной наживы на простом российском обывателе в ответ лишь навевает воспоминания о развитом советском социализме, где существовали справедливые и фиксированные цены на продукты питания и потребительские товары.
Отправимся в 80-е года ХХ века, взглянуть на цены потребительских товаров в СССР:
Гречка (1 кг)- 50 копеек
Молоко (1 литр) - 20 копеек
Кефир (1 литр) - 30 копеек
Сахар (1 кг) - 90 копеек
Белый хлеб - 20 копеек
Черный хлеб - 15 копеек
Мороженое - 15 - 20 копеек
Мука (1 кг) - 40 копеек
Индийский чай (1 пачка) - 90 копеек
Говядина (1 кг) - 2 рубля
Докторская колбаса (1 кг) - 2 рубля 20 копеек
Колбаса "Чайная" - 1 рубль 30 копеек
Бутылка водки (0,5 литра) - 3 рубля 62 копеек
Коробок спичек - 1 копейка
Спортивная гиря 16 кг - 4 рубля 26 копеек
Стоимость официального курса американского 1 доллара в 1985 году 64 копейки, проезд в пассажирском общественном транспорте 5 копеек, а услуги ЖКХ - 3 рубля.
Советский гражданин при советской зарплате и фиксированных ценах на потребительские товары в 70-е и 80-е года не голодал и многое мог себе позволить и ещё умудриться отложить деньги на сберегательную книжку.
Излишне писать о бесплатном жильё, бесплатном образовании в образовательных учреждениях с гарантированным трудоустройством, бесплатной медицине, бесплатных спортивных секциях для детей и взрослых, пионерских лагерях, советских курортах и прочих социальных благах.
Невольно приходишь к выводу, что развитый социализм в России с массой социальных программ старался для большинства людей, чем недоразвитый капитализм в России обогащающий только бизнесменов - эксплуататоров.
Если простой трудяга невольно задаётся вопросом о потребительских ценах, то как выживают на нищенскую пенсию граждане в преклонном возрасте?
Источник:
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Здесь специально зарегировался, чтобы один "умник" с ресурса фишки.нет периодически копировавший мои публикации с моих же каналов на других ресурсах не выдавал за свои. Надеюсь, админ разберется с этой неприятной ситуацией.
На Навального и иже с ними глубоко плевать.
Доллар ~71 коп. Причём и покупка, и продажа свободные.
Колбаса - 1 руб 30 до 3 руб.
Хлеб - 27 коп.
Молоко (могу ошибаться) 57 коп.
Куриное бедро - 1 руб. 29 до 2 руб. 29 коп. (зависит от фермы и акций).
Свинина (отличная) - рубля 3.
Водка (простая) то же рубля 3.
Правда коммуналка будет 20 - 50 руб. (зависит от сезона, квартиры и числа живущих)
Бензин 92 - ~56 коп.
Батоны от 16 до 25 коп
Черный хлеб, буханка 16-22 коп (вида 3 их было)
Пломбира с розочкой не помню, большой брикет 20 коп (самый дорогой), а так лимонное 6-7 коп и всякие молочные, сливочные 12-15 коп.
Лимонад 35 коп(из низ 20 коп бутылка), Исинди, Тархун, Байкал -40 коп
Квас-3-6-и 12коп за литр
Игровые автоматы 10-15-20 коп, атракционы в парке так же, кино детский 10 коп, взрослый 15-20 (в зависимости от фильма), Индийское 40 коп 2 серии всегда
Автобус 2 коп
Телефон 2 коп
Газета 2 коп (были 3 и 5 еще)
Сейчас если пересчитать, то многие продукты, включая водку стали дешевле. О качестве спорить не буду, но есть же еще частники))
Рыба вот дороже, чем в СССР, причем даже сра.ная килька и путассу.
А в остальном всё так!
А за 1 месяц до ухода - Хочу улиток виноградных попробывать! И ведь может раз в 3 месяца на пенсию побаловать себя!
Колбаса докторская - 55 кг против 100 кг сейчас.
Мясо 2 рубля килограмм - это свинина 2й или 3й категории! Т.е. 30 или 50% костей! Кто нибудь вспомнит, как он в СССР в мясном отделе городского гастронома покупал вырезку, карбонат или окорок без кости?
Ну по свинине - 60 кг свинины 2й категории тогда или 150 кг отличной бескостной шеи сейчас.
Переводим стоимость гречки в доллары, потом переводим на нынешний курс. Получаем 800 грамм за 45 руб.
Т.е. за время с 1980 года по начало 2021 года гречка ПОДЕШЕВЕЛА!
Квартиру не мог получить либо залётчик, либо лентяй, либо человек находящийся в постоянном конфликте с руководством.
Как ни ругают Советский союз, но особо отметить стоит, что никто без жилья не оставался в СССР. Комната в общаге выдавалась (гарантировалась), сейчас такого нет.
Я не говорю о том, что в социализме было всё в шоколаде.
Как и в любой системе, кроме плюсов и минусы имелись в СССР.
батон подмосковный 18 коп
батон студенческий 7 коп
пломбир в стаканчике с розочкой 20 коп
школьные завтраки неделя - 90 коп
обед школьной столовой 30 коп.
игровой аппарат 15 коп
проезд трамвай 3 коп
автобус метро 5 коп
Коктейль молочный 10 коп.
Мороженное ягодное в бум. стаканчике 7 коп.
Мороженное эскимо 20 коп.
Мороженное бородино 28 коп.
А вот когда это было "пломбир в стаканчике с розочкой 20 коп" 22 коп в ларьках но редко, 23 коп в ГУМ, ЦУМ.
Сейчас бродишь по этим супермаркетам ..Ни запаха ни вкуса ..
Даже если дорогой продукт берешь
Я в провинции живу и мясо настоящее можно купить ..Запах стоит !!!
А колбаса ,это все химия
Я рожденный в СССР и мой организм помнит настоящие продукты ХЛЕБ ,КОЛБАСА ,РЫБА ,ОВОЩИ , ФРУКТЫ Одежда из натуральных материалов ..Нас очень сложно обмануть и нас пытаются выдавить ..
Пока живой Я, буду говорить ..Нас-Вас обманывают !!!!
Вот так и живем хлеб жуем