Молодой актёр Михаил Николаевич более, чем 30 лет назад играл роль советского солдата в художественном фильме "Афганский излом" (советский фильм режиссёра Владимира Бортко об Афганской войне), который снимали в Таджикистане.



Фильм "Афганский излом" примечателен ещё тем, что главную роль в фильме исполнял итальянский актёр и кинорежиссёр Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Коррадо Каттани в итальянском телесериале «Спрут» (фильм о борьбе с организованной преступностью) 1984 года. Телесериал «Спрут» про итальянскую мафию был популярен в Советском союзе.



Киногруппа оказавшаяся в Душанбе зимой в 1990 году невольно стала свидетелем проявления крайнего таджикского национализма, которая разыгралась на глазах съёмочной группы в Таджикистане.



Михаил Трухин - заслуженный артист России об этой трагедии в советском Таджикистане рассказал:

Учась в актерской студии Александринского театра у Игоря Олеговича Горбачева, я снимался в «Афганском изломе» у Владимира Бортко. Мы полетели в Таджикистан, а там началась война. Мы застали несколько дней этой гражданской войны. Видели все в окно гостиницы, которая называлась «Душанбе». Баррикадировались в номерах, потому что по коридорам бегали вооруженные люди, искали, где живут русские. Администратора картины Никиту Матросова убили в первый же день беспорядков. Потом ОМОН оцепил гостиницу. Группу «Альфа» прислали из Москвы по распоряжению министра культуры Николая Губенко, чтобы нас эвакуировать. Сначала на танках везли на военный аэродром и оттуда спецбортом в Ташкент. Самолет назывался «Черный тюльпан», на нем возили гробы из Афганистана. ×

Я был помоложе тогда, мало что соображал… 18 лет мне исполнилось. Порог инстинкта самосохранения в этом возрасте очень низкий. Мне это казалось каким-то увлекательным приключением. Колоссальный выброс адреналина, когда ты видишь неуправляемую разъяренную толпу, огромную биомассу, которая идет и давит все на своем пути. Вот как сель сходит с гор, так и эта толпа. Камнями в гостинице все стекла вышибли… Я чудом дозванивался домой и говорил маме:

"Если по телевизору увидишь, не волнуйся". А она и не волновалась. В новостях это не показывали.



Владимир Бортко - советский и российский режиссёр, народный артист России, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель России:

Мы прилетели сюда снимать кино про исход Афганской войны, а из окон гостиницы наблюдали бои настоящие. На улицах избивали людей, особенно женщин некоренной национальности, грабили и громили магазины, выбивали стекла в нижних этажах зданий, нашей гостиницы в том числе (большая часть аппаратуры у нас была разбита). Вечером того же дня погиб администратор нашей группы Никита Матросов. Его прошило автоматной очередью в тот момент, когда он выходил из подъезда дома, с балкона которого снимал любительским фотоаппаратом происходившее на улице Ленина.

Микеле Плачидо - итальянский актёр и кинорежиссёр:

У меня замечательные воспоминания о том времени, несмотря на то что съемки были действительно опасными.

Нам с большим трудом удалось выбраться из города и в ночи успешно добраться до аэропорта…



Съёмочную киногруппу из Душанбе (Таджикистан) в Ташкент (Узбекистан), эвакуировал советский спецназ «Альфа» на военном транспорте, а съёмки кинофильма "Афганский излом" были перенесены в Крым и Сирию.

Киногруппа не досчиталась администратора кинокартины Никиты Матросова, он погиб от рук таджикских националистов.

По данным Таджикистана русских в 1989 году в советской республике Таджикистан проживало 388 481 человек, а уже на 2010 год русских в независимом Таджикистане оставалось 34 838 человек.



Февраль 1990 года трагически прославился массовыми беспорядками с погромами в Таджикистане, возникшими на почте таджикского национализма.

Правда, о трагедии геноцида русского народа и до сих пор проявляющейся русофобии в постсоветской Средней Азии не принято вспоминать.





Спасибо вам за чтение. Всем мира и добра.







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