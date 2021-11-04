Михаил Трухин. По коридорам гостиницы «Душанбе» бегали вооруженные люди, искали, где живут русские

Михаил Трухин - заслуженный артист России, снявшийся в советских и российских кинолентах и запомнившийся главным образом в роли полицейского в известном российском телесериале «Улицы разбитых...