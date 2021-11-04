Гага: Настолько мощный желудок, что перемалывает морских ежей целиком, а из её пуха делают одежду полярников

Фанаты леди Гаги есть? А обыкновенной гаги? Не могу сказать, знает ли вторая о существовании первой, но певица точно наслышана о пернатой, ибо псевдоним выбрала себе оригинальный и на удивление точный. Обе гаги полезны миру, в меру экстравагантны и пользуются популярностью у человеков.
Наша героиня — натура меланхоличная. Ей всегда хотелось поближе к океану, к романтическим закатам на пляже с коктейлем в клюве. Сказано — сделано. Только океан оказался Северный Ледовитый. Концерты и фестивали обыкновенная гага проводит вдоль всего побережья океана, прямо на камнях. В России площадки есть у Белого и Чукотского морей.
По виду самцы-гагуны (это реальное их обозначение, прикинь?) действительно напоминают Леди Гагу в прикольном костюме околоофисной тематики — белый верх, чёрный низ, причёска блонд-каре. А вот самочки отличаются от нашей родненькой кряквы разве что короткой шеей и грузинской формой клюва.
Но не напоминайте им о последнем — за такой базар птиц может и щебетало начистить. Габариты у гаги почти гусиные — 70 сантиметров длины, 3 кило веса. А наманикюренные лапки у пернатых размером с ладонь электрика деда Васи. Попробуй такой получить леща — вмиг расхочется докучать просьбами об автографе.
К слову, о лещах — северная утка рыбы почти не ест. Вместо этого птиц уплетает ракообразных, мидий и даже морских ежей — всех их гага заглатывает целиком. Как же это всё свободно входит в организм и выходит из него? Дело в том, что пернатая как следует накачала свой ЖКТ.
У гаги, как и у всех уток, есть мускульный желудок. Тебе он больше известен как «утиные желудочки», которые продаются в «Ашане» на развес. Этот орган создан с одной целью — механическое уничтожение. Но у гаги он настолько крут, что способен перетирать даже створки моллюсков и иглы морского ежа в труху!
После роскошной трапезы можно покачаться на волнах вместе со своей любимой — птиц моногамный, хоть и живёт колониями. В апреле-мае самец выступает с индивидуальной концертной программой для своей пассии. После песен и плясок парочка идёт строить уютное гнёздышко. Чтобы оно оставалось тёплым в условиях перманентного дубака, они делают свой дом из пуха.
Вскоре там появится до 8 зеленоватых яиц. Спустя месяц на свет выходит бригада пуховичков — так называют утят гаги. Уже на следующий день они штурмуют океан — бултыхаются в общем лягушатнике и учатся охоте на рачков. Через 1,5 месяца утята достигают мамкиных размеров. Ещё через столько же — встанут на крыло.
Так гага и проживёт долго и счастливо целых 18-20 лет (иногда до 40!). Если её не схавает на берегу кто-то типа песца. Или полярной совы. Или человека. Последнее, кстати, более вероятно. И не столько ради мяса и яиц (хотя куда ж без этого), сколько ради уже упомянутого пуха. Он ультраупругий, ультралёгкий и, естественно, ультратёплый. Его используют наполнителем для пуховиков полярников.
Моя оценка гаге — 8 зелёных яиц из 10. Промысловая животина, которая упорно не хочет сокращать свою численность, да ещё и живёт на таком трескуне, пожалуй, реально заслуживает уважения.
Источник:
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3 кило? Что за заморыш? Гусь (нормальный) весит 10-15 кг.
Ах детство золотое...
Бросьте! Не настолько он и крут. Обыкновенный желудок. Просто у леди утки гага в голове есть.... выручалочка. В виде камушков-выручалочек. Вот они-то под давлением и перистальтики мышц в желудке и молотят все в труху.
У этой птицы, Я бы сказал, римский профиль.