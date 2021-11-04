Гага: Настолько мощный желудок, что перемалывает морских ежей целиком, а из её пуха делают одежду полярников

Но не напоминайте им о последнем — за такой базар птиц может и щебетало начистить. Габариты у гаги почти гусиные — 70 сантиметров длины, 3 кило веса. А наманикюренные лапки у пернатых размером с ладонь электрика деда Васи. Попробуй такой получить леща — вмиг расхочется докучать просьбами об автографе.

К слову, о лещах — северная утка рыбы почти не ест. Вместо этого птиц уплетает ракообразных, мидий и даже морских ежей — всех их гага заглатывает целиком. Как же это всё свободно входит в организм и выходит из него? Дело в том, что пернатая как следует накачала свой ЖКТ.