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Авторский пост
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Интеров не было,варились в своем соку и методом научного тыканья пользовались ..До инфаркта бывало Компы бешенных денег стоили в те времена 90-е
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и не говорите ездил в дальдальнуюю к челу который мне запасал на дискеты волкова и нортон-командер с досом.и игр чуток :)
все по английски жуть
Вот тыкал по клаве волосы шевелились
А потом случайно купил книжку обучение Dos 3.0
И там в оглавлении было такое описание ..
Представьте что клавиатура ,это клавиши пианино . Поиграйте на них что то изменилось на экране ? Ничего страшного ,просто выключите и включите компьютер ..Все встало на свои места !
А вот теперь читайте дальше книгу и внимательно о командах и сути компьютерах
30 лет прошло А я все помню этот совет !