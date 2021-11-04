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Прикольная подборка

Прикольная подборка (13 фото)

Автор:
04 ноября 2021 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   приколы   смешно   
2369
13

Подборка прикольных картинок.

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Метки: Юмор   приколы   смешно   
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2k
RUSSfan 3 часа назад
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9k
Andrei 2 часа назад
Интересный будет супчик. Даже если по центру с левого края не бледные поганки, то мухоморы-то несомненны.
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144
Mixan 2 часа назад
Как вспомню Dos 3.0 на дискетках 3.5 А еще были гибкие ..
Интеров не было,варились в своем соку и методом научного тыканья пользовались ..До инфаркта бывало Компы бешенных денег стоили в те времена 90-е

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144
Mixan ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ха ха ха ..У меня был англо-русский словарь затертый до дыр
все по английски жуть
Вот тыкал по клаве волосы шевелились
А потом случайно купил книжку обучение Dos 3.0
И там в оглавлении было такое описание ..
Представьте что клавиатура ,это клавиши пианино . Поиграйте на них что то изменилось на экране ? Ничего страшного ,просто выключите и включите компьютер ..Все встало на свои места !
А вот теперь читайте дальше книгу и внимательно о командах и сути компьютерах
30 лет прошло А я все помню этот совет !
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3k
A 3 часа назад
Сверху шариат, снизу разврат
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144
Mixan A 2 часа назад
Это тиктокерша явно ..Иначе убили бы сразу ,даже трусов не осталось бы так измутузили
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144
Mixan A 54 минуты назад
Ноги кривые ,а если лицо покажет ))))
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