Красота и опасность: 25 мотокитти, притягательность которых неоспорима

Эрнесто Че Геваре будучи молодым совершил несколько длительных путешествий на мотоцикле, о чем даже сняли фильм под названием «Дневники мотоциклиста». Но не его внесли в книгу рекордов. Самое длинное путешествие по стране, которое было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса, установили в Китае. Два авантюриста Бак Перли и Эми Мэтисон на двух мотоциклах проехали 29 500 километров за 131 день.