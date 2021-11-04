Красота и опасность: 25 мотокитти, притягательность которых неоспорима

Сила и мощь, красота и изящество, скорость и женственность - все это и многое другое соединяется в женщине на мотоцикле. И смотреть на это можно бесконечно....
Первый мотоцикл был изобретён более 130 лет назад немецким инженером Готтлибом Даймлером. Он обладал деревянной рамой и бензиновым двигателем.
В своё время СССР занимал второе в мире место по количеству ежегодно выпускаемой мототехники.
Самый мощный мотоцикл, из числа существующих в количестве более одного экземпляра — Dodge Tomahawk. По уверениям создателей, он способен развить скорость в 676 километров в час. Всего было произведено десять таких мотоциклов
Самый популярный у начинающих байкеров мотоцикл в России — Honda CB 400 SF, несмотря на то, что продаётся он только на внутреннем рынке Японии
Впервые сальто на мотоцикле было сделано в 2000 году.
Эрнесто Че Геваре будучи молодым совершил несколько длительных путешествий на мотоцикле, о чем даже сняли фильм под названием «Дневники мотоциклиста». Но не его внесли в книгу рекордов. Самое длинное путешествие по стране, которое было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса, установили в Китае. Два авантюриста Бак Перли и Эми Мэтисон на двух мотоциклах проехали 29 500 километров за 131 день.
Команде Сорвиголовы индийской армии приписывают строительство крупнейшей в мире пирамиды для мотоциклов. Десять мотоциклов были использованы 201 мужчиной, чтобы построить пирамиду, которая была единственной в своем роде. Мероприятие состоялось 5 июля 2001 года на полигоне Гаури Шанкар, Джабалпур, Индия. Пирамида прошла расстояние в 129 м
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Технически можно оставить как минимум восемь мотоциклов в месте, необходимом для парковки одного автомобиля.
Почти 75% аварий на мотоциклах происходят из-за столкновения с автомобилем; и перекрестки являются наиболее распространенным местом для аварий на мотоциклах.
Kawasaki, известный производитель мотоциклов, также производит космические корабли. И компания начала производить мотоциклы только в 1962 году.
Самое большое расстояние, преодоленное на байке за 24 часа составило 3 тысячи, 249 километров и 910 метров, или 238 кругов.
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Мало того, что создатели никогда не уверяли никого в его скорости в 676 (сначала ляпнули про гипотетически возможные 680, потом уточнили 480), так он на испытаниях и больше 160 не разгонялся.