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Красота и опасность: 25 мотокитти, притягательность которых неоспорима

Красота и опасность: 25 мотокитти, притягательность которых неоспорима (25 фото)

Автор:
04 ноября 2021 12:52
Сообщество : Факты
Метки: женщины   интересное   красивое   мотокитти   мотоциклы   факты   
1293
25

Сила и мощь, красота и изящество, скорость и женственность - все это и многое другое соединяется в женщине на мотоцикле. И смотреть на это можно бесконечно....

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Первый мотоцикл был изобретён более 130 лет назад немецким инженером Готтлибом Даймлером. Он обладал деревянной рамой и бензиновым двигателем.


В своё время СССР занимал второе в мире место по количеству ежегодно выпускаемой мототехники.

Самый мощный мотоцикл, из числа существующих в количестве более одного экземпляра — Dodge Tomahawk. По уверениям создателей, он способен развить скорость в 676 километров в час. Всего было произведено десять таких мотоциклов


Самый популярный у начинающих байкеров мотоцикл в России — Honda CB 400 SF, несмотря на то, что продаётся он только на внутреннем рынке Японии

Впервые сальто на мотоцикле было сделано в 2000 году.

Эрнесто Че Геваре будучи молодым совершил несколько длительных путешествий на мотоцикле, о чем даже сняли фильм под названием «Дневники мотоциклиста». Но не его внесли в книгу рекордов. Самое длинное путешествие по стране, которое было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса, установили в Китае. Два авантюриста Бак Перли и Эми Мэтисон на двух мотоциклах проехали 29 500 километров за 131 день.


Команде Сорвиголовы индийской армии приписывают строительство крупнейшей в мире пирамиды для мотоциклов. Десять мотоциклов были использованы 201 мужчиной, чтобы построить пирамиду, которая была единственной в своем роде. Мероприятие состоялось 5 июля 2001 года на полигоне Гаури Шанкар, Джабалпур, Индия. Пирамида прошла расстояние в 129 м
Читайте больше на https://www.pravda.ru/auto/1426462-avto/

Технически можно оставить как минимум восемь мотоциклов в месте, необходимом для парковки одного автомобиля.

Почти 75% аварий на мотоциклах происходят из-за столкновения с автомобилем; и перекрестки являются наиболее распространенным местом для аварий на мотоциклах.

Kawasaki, известный производитель мотоциклов, также производит космические корабли. И компания начала производить мотоциклы только в 1962 году.

Самое большое расстояние, преодоленное на байке за 24 часа составило 3 тысячи, 249 километров и 910 метров, или 238 кругов.

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Метки: женщины   интересное   красивое   мотокитти   мотоциклы   факты   
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13k
alexis 50 минут назад
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Hairy. 6 минут назад
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5k
Ruk 10 минут назад
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9k
Andrei 56 минут назад
"...Самый мощный мотоцикл, из числа существующих в количестве более одного экземпляра Dodge Tomahawk. По уверениям создателей, он способен развить скорость в 676 километров в час..."
Мало того, что создатели никогда не уверяли никого в его скорости в 676 (сначала ляпнули про гипотетически возможные 680, потом уточнили 480), так он на испытаниях и больше 160 не разгонялся.
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118
Ка-Пэкс 58 минут назад
если бы они не носились по дорогам как в попу ужаленные, а так ну нафих, пусть радуют глаз в качестве пешеходов!
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1k
флоМастер Час назад
фарш может быть не только вкусным, но и красивым)))
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