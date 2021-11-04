Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции

Ричард Браунинг, британский изобретатель и основатель компании Gravity Industries, гордо носит свою кличку "Железный человек из реальной жизни". На этой неделе он опять парил в небе в своем ранце-ускорителе. Это была демонстрация возможностей устройства для армейских боссов, собравшихся на конференции в Фарнборо.

0 Персональный летательный аппарат позволяет подниматься на высоту 3500 метров и двигаться со скоростью 130 км в час.

Футуристический костюм оснащен пятью газовыми турбинами. 2021-11-04T11:19:06+03:00 Футуристический костюм оснащен пятью газовыми турбинами.

0 Источник: Армейская конференция в Фарнборо состоялась 2 ноября. И началась она как раз с демонстрации возможностей реактивного костюма, "бросающего вызов гравитации".

0 Источник: В роли летчика-испытателя выступил сам Ричард Браунинг.

0 Источник: Он взлетел, а затем приземлился на капот ближайшего джипа, затем на крышу кабины грузовика, а затем вылетел на балкон, заполненный зрителями.

0 Источник: Многие из присутствующих не упустили возможность сделать фотографии.

0 Источник: Не каждый день увидишь настоящего Айронмена!

0 Источник: По словам представителя армии, демонстрация была призвана показать потенциал реактивного костюма для использования британскими солдатами.

0 Источник: И Ричарду Браунингу удалось все показать как нельзя лучше.

0 Источник: Это не первый случай, когда изобретение Браунинга поднимается в воздух ради удовольствия британских вооруженных сил.

Ранее в этом году Королевские морские пехотинцы из групп коммандос 42 и 47 совместно с Gravity Industries провели испытательные полеты на борту патрульного корабля HMS Tamar над проливом Плимут. Их целью было изучение потенциала реактивного костюма для использования в морских операциях по высадке на борт.

А еще раньше, в 2019 году, Ричард Браунинг выполнил демонстрационный полет вокруг корабля HMS Queen Elizabeth, взлетев с палубы и прорезав изящную дугу в воздухе (и оглушив при этом ошеломленных пассажиров на соседней частной яхте). 2021-11-04T11:19:06+03:00 А еще раньше, в 2019 году, Ричард Браунинг выполнил демонстрационный полет вокруг корабля HMS Queen Elizabeth, взлетев с палубы и прорезав изящную дугу в воздухе (и оглушив при этом ошеломленных пассажиров на соседней частной яхте).

0 Источник: В реактивном костюме используются пять газовых турбин, которые в совокупности производят более 1000 л. с. (745 кВт) мощности и могут развивать скорость 130 км в час.

0 Источник: Основатель компании Ричард Браунинг ранее демонстрировал реактивный костюм более чем в 20 странах по всему миру.