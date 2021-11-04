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Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции

Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции (13 фото + 2 видео)

Автор:
04 ноября 2021 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ричард Браунинг   изобретение   летательный аппарат   летающий ранец   реактивный костюм   реактивный ранец   реактивный человек   
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Ричард Браунинг, британский изобретатель и основатель компании Gravity Industries, гордо носит свою кличку "Железный человек из реальной жизни". На этой неделе он опять парил в небе в своем ранце-ускорителе. Это была демонстрация возможностей устройства для армейских боссов, собравшихся на конференции в Фарнборо.
Ранее в этом году Королевские морские пехотинцы из групп коммандос 42 и 47 совместно с Gravity Industries провели испытательные полеты на борту патрульного корабля HMS Tamar над проливом Плимут. Их целью было изучение потенциала реактивного костюма для использования в морских операциях по высадке на борт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Ричард Браунинг   изобретение   летательный аппарат   летающий ранец   реактивный костюм   реактивный ранец   реактивный человек   
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11  комментариев
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13k
Михалыч 3 часа назад
Какая чудесная, беспомощная, шумная мишень.
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5k
Артем Кощеев 15 минут назад
И ни слова о дальности полёта и массе перевозимой экипировки
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−7
muruch 20 минут назад
Очень удобно когда не работает лифт
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−7
muruch 22 минуты назад
Круть!
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6k
Александр 22 минуты назад
А почему нигде не написали на сколько "бензобака" хватает?) Минут на 5-10?)
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4k
au3 2 часа назад
И какие преимущества для военных в сравнении с дельтапланом или парашютом "крыло"?
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1k
And Vans 2 часа назад
Хм..если руки у него заняты,смысл от того,что он допустим на катер приземлиться? Больше как для развлечения подходит.
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