Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции

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Ричард Браунинг, британский изобретатель и основатель компании Gravity Industries, гордо носит свою кличку "Железный человек из реальной жизни". На этой неделе он опять парил в небе в своем ранце-ускорителе. Это была демонстрация возможностей устройства для армейских боссов, собравшихся на конференции в Фарнборо.
Персональный летательный аппарат позволяет подниматься на высоту 3500 метров и двигаться со скоростью 130 км в час.
Футуристический костюм оснащен пятью газовыми турбинами.
Армейская конференция в Фарнборо состоялась 2 ноября. И началась она как раз с демонстрации возможностей реактивного костюма, "бросающего вызов гравитации".
Он взлетел, а затем приземлился на капот ближайшего джипа, затем на крышу кабины грузовика, а затем вылетел на балкон, заполненный зрителями.
По словам представителя армии, демонстрация была призвана показать потенциал реактивного костюма для использования британскими солдатами.
Это не первый случай, когда изобретение Браунинга поднимается в воздух ради удовольствия британских вооруженных сил.
@hms_tamar 👊🙏 full film @ GravityIndustries YouTube pic.twitter.com/J88jVYB1nt— Gravity (@takeonGravity) May 2, 2021
Ранее в этом году Королевские морские пехотинцы из групп коммандос 42 и 47 совместно с Gravity Industries провели испытательные полеты на борту патрульного корабля HMS Tamar над проливом Плимут. Их целью было изучение потенциала реактивного костюма для использования в морских операциях по высадке на борт.
А еще раньше, в 2019 году, Ричард Браунинг выполнил демонстрационный полет вокруг корабля HMS Queen Elizabeth, взлетев с палубы и прорезав изящную дугу в воздухе (и оглушив при этом ошеломленных пассажиров на соседней частной яхте).
В реактивном костюме используются пять газовых турбин, которые в совокупности производят более 1000 л. с. (745 кВт) мощности и могут развивать скорость 130 км в час.
Основатель компании Ричард Браунинг ранее демонстрировал реактивный костюм более чем в 20 странах по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Ричард Браунинг изобретение летательный аппарат летающий ранец реактивный костюм реактивный ранец реактивный человек
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Будет дорабатываться. Никто и не говорит что в таком виде идет в производство и есть уже военный заказ.