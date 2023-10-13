FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10864 поста • 1455 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Представлен летательный аппарат, взлетающий за счёт "катушек" вместо пропеллеров

Представлен летательный аппарат, взлетающий за счёт "катушек" вместо пропеллеров

Автор:
13 октября 2023 20:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: CycloTech   летательный аппарат   проект-концепция   
321
4
1

После 15 лет разработки и тестирования прототипов, компания CycloTech представила свой первый концептуальный летательный аппарат.


CruiseUp — это уникальный личный двухместный eVTOL-автомобиль, предназначенный для коротких перелётов по городу.

Основное отличие новинки от аналогов это использование системы пропульсии CycloRotor. Вместо традиционных пропеллеров, он использует вращающиеся барабаны, создающие тягу.


Эти вращающиеся барабаны работают таким образом, что можно направлять тягу практически мгновенно в любом направлении на 360 градусов. Это даёт возможность быстро реагировать на порывы ветра и обеспечивает высокую маневренность.


Вот первый пробный подъём прототипа CycloTech весом 80 кг, произошедший месяц назад

__________________________________

текст

https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1668051


__________________________________

Не знаю как Вам, а мне сей опус напомнил один из моих любимых в детстве научно-популярный журнал «Юный техник»


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: CycloTech   летательный аппарат   проект-концепция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Кыся Час назад
Дайте-ка вспомню, где я это видел... И почему от них отказались - из-за низкого КПД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 6 минут назад
Мошеннический бред. Ни о чем. Ни одной детали о сути технологии. Одна эмоциональная демагогия и красивые картинки. Продукт типичного дебилизма под маской якобы эффективной манипуляции. В реальности - жалкое обосранство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 10 минут назад
ща денег с лохов соберут и обанкротятся как всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Как представил себе город, полный таких аппаратов... И все гудят так же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex Полчаса назад
Мдя. Запахло нафталином.
История этих циклокоптеров началась еще сто лет назад. Примерно тогда же, как стали популярны многокрылые (три и более) аэропланы. По мере сравнительных испытаний выяснили, что КПД многокрылых самолетов заметно ниже двух и тем более однокрылых. Параллельно с этим выяснили, что КПД воздушного винта (даже того времени, который был страшной насмешкой над аэродинамикой винтов) выше циклопеллера. На этом история многокрылок и циклопеллеров тогда закончилась. Но как любая мысля (что приходит опосля) эти идеи систематически вылезают вновь. Многокрылки метаморфировали в "аэродинамические решетки" с очень узким применением (ставят на некоторые ракеты). Циклопеллеры так же отмечались как в виде коптеров так и в виде роторных предкрылков самолета. Все создаваемые модели подтверждали, что КПД этих устройств ниже а сложность и поломки выше, чем самолетов и вертолетов выполняющие аналогичные функции.
Не секрет, что привычные ныне всем квадрокоптеры имеют КПД заметно ниже чем у вертолета аналогичной массы - но зато квадрокоптер проще в устройстве (нет необходимости управлять лопостями при каждом обороте) дешевле и надежнее в работе (там ломаться нечему). Вот квадрокоптеры и заняли свою нишу, несмотря на низкий КПД.
А где ниша этих циклокоптеров? Они еще менее экономичны чем квадрокоптеры при этом сложнее их, дороже и склонны к поломкам (много движущихся деталей). Ну, и куда этот "чемодан без ручки" применить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич 42 минуты назад
А ещё его как газонокосилку можно использовать

Ну или кусты подрезать... Главное самому под эту "катушку" не попасть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
D T 2 часа назад
с такой скоростью и органом мотай,тож взлетишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 2 часа назад
циклолет\цикложир древняя история че они 15лет делали хз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Всё – приехали!
-
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14218



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме "Леон"
Интересные факты о фильме "Леон"
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
Набирающие популярность в сообществах
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Почему все боятся пятницу, 13-е?
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Историческое фото

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#факты#кино#полиция#фильм#США
#в мире#машина#интересное#интересно#Прикол#Автовсячина#новости#дети#конфликт#улыбнуло
#автомобили#животные#Юмор#аварии#Москва#подборка#позитив#Россия#инцидент#собака
Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса 17 самых странных и необычных летательных аппаратов 17 самых странных и необычных летательных аппаратов В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции Изобретатель реактивного костюма продемонстрировал его на армейской конференции Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

На что жалуетесь?

Вернуться