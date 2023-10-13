Представлен летательный аппарат, взлетающий за счёт "катушек" вместо пропеллеров

После 15 лет разработки и тестирования прототипов, компания CycloTech представила свой первый концептуальный летательный аппарат.
CruiseUp — это уникальный личный двухместный eVTOL-автомобиль, предназначенный для коротких перелётов по городу.
Основное отличие новинки от аналогов это использование системы пропульсии CycloRotor. Вместо традиционных пропеллеров, он использует вращающиеся барабаны, создающие тягу.
Эти вращающиеся барабаны работают таким образом, что можно направлять тягу практически мгновенно в любом направлении на 360 градусов. Это даёт возможность быстро реагировать на порывы ветра и обеспечивает высокую маневренность.
Вот первый пробный подъём прототипа CycloTech весом 80 кг, произошедший месяц назад
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текст
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1668051
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Не знаю как Вам, а мне сей опус напомнил один из моих любимых в детстве научно-популярный журнал «Юный техник»
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История этих циклокоптеров началась еще сто лет назад. Примерно тогда же, как стали популярны многокрылые (три и более) аэропланы. По мере сравнительных испытаний выяснили, что КПД многокрылых самолетов заметно ниже двух и тем более однокрылых. Параллельно с этим выяснили, что КПД воздушного винта (даже того времени, который был страшной насмешкой над аэродинамикой винтов) выше циклопеллера. На этом история многокрылок и циклопеллеров тогда закончилась. Но как любая мысля (что приходит опосля) эти идеи систематически вылезают вновь. Многокрылки метаморфировали в "аэродинамические решетки" с очень узким применением (ставят на некоторые ракеты). Циклопеллеры так же отмечались как в виде коптеров так и в виде роторных предкрылков самолета. Все создаваемые модели подтверждали, что КПД этих устройств ниже а сложность и поломки выше, чем самолетов и вертолетов выполняющие аналогичные функции.
Не секрет, что привычные ныне всем квадрокоптеры имеют КПД заметно ниже чем у вертолета аналогичной массы - но зато квадрокоптер проще в устройстве (нет необходимости управлять лопостями при каждом обороте) дешевле и надежнее в работе (там ломаться нечему). Вот квадрокоптеры и заняли свою нишу, несмотря на низкий КПД.
А где ниша этих циклокоптеров? Они еще менее экономичны чем квадрокоптеры при этом сложнее их, дороже и склонны к поломкам (много движущихся деталей). Ну, и куда этот "чемодан без ручки" применить?
Ну или кусты подрезать... Главное самому под эту "катушку" не попасть.