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23 идиотских ляпа строителей, при виде которых хочется плакать и смеяться

23 идиотских ляпа строителей, при виде которых хочется плакать и смеяться (24 фото)

Автор:
07 июля 2021 17:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ляпы   маразмы   подборка   строители   строительные фейлы   фейлы   фото   
989
24
Строительные маразмы - это уже особый вид искусства. При этом соревнуются горе-строители в том, насколько нелепее и бездумнее получится их творение. Посмотрим, что бывает, если за дело берутся криворукие "профессионалы" строительных фейлов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   ляпы   маразмы   подборка   строители   строительные фейлы   фейлы   фото   
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3  комментария
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arioh1 Полчаса назад
Я не строитель, но как человек сталкивающийся с этои темой могу уверить, на фото 1,2,7,9,11,12,13,14 и.т.д виноваты не строители.
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64k
Максим 58 секунд назад
Автор дурачок.. большая часть не ляпы. например дверь на уровне 2 этажа .. раньше такие делались для подъема-спуска грузов. Здание судя по всему старое отреставрированное.. 80% таких же фоток которые дурачок выдает за ляпы.. Автор поста невероятно далек от строительства.
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27k
АнтонПолднев 10 минут назад
Возможно куплены две квартиры и сделана одна двухуровневая. А балконы новому хозяину без надобности.
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