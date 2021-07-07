23 идиотских ляпа строителей, при виде которых хочется плакать и смеяться

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Строительные маразмы - это уже особый вид искусства. При этом соревнуются горе-строители в том, насколько нелепее и бездумнее получится их творение. Посмотрим, что бывает, если за дело берутся криворукие "профессионалы" строительных фейлов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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