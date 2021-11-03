​​Революция с доставкой на дом: курьеры Delivery Club объявили забастовку

Как сообщают соцсети, курьеры Delivery Club на протяжении недели работают на износ — количество заказов в нерабочие дни резко увеличилось. Курьерам, отказывающимся работать за пределами своего района, не выставляют смены и отключают от приложения. За опоздание работников штрафуют, а за отказ подчиняться увольняют. Работникам вместо полноценных смен предлагают брать свободные слоты по несколько часов, но заработать на них невозможно. Автокурьерам сервис не компенсирует затраты на бензин, а размеры компенсаций за дальние выезды курьеров не устраивают.

×

«За смену в 10 часов я заплатил штраф 3000 рублей и почти ничего не заработал», — рассказал Readovka один из курьеров. «Через чат поддержки ни до кого не достучаться, руководство просто увольняет недовольных. Пишешь, что не успеваешь, далеко, но никого не волнует. Обещают выплаты за дополнительные километры, но их еще нужно отвоевать. Скоро зима, работать в таких условиях и дальше будет просто нереально.»