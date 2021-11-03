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​​Революция с доставкой на дом: курьеры Delivery Club объявили забастовку

​​Революция с доставкой на дом: курьеры Delivery Club объявили забастовку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 16:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Delivery Club   Петербург   доставка еды   заббастовка   курьеры   профсоюз   
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Профсоюз "Курьер" объявил о забастовке курьеров Delivery Club в Санкт-Петербурге. За рабский труд и переработки их штрафуют и увольняют.

Как сообщают соцсети, курьеры Delivery Club на протяжении недели работают на износ — количество заказов в нерабочие дни резко увеличилось. Курьерам, отказывающимся работать за пределами своего района, не выставляют смены и отключают от приложения. За опоздание работников штрафуют, а за отказ подчиняться увольняют. Работникам вместо полноценных смен предлагают брать свободные слоты по несколько часов, но заработать на них невозможно. Автокурьерам сервис не компенсирует затраты на бензин, а размеры компенсаций за дальние выезды курьеров не устраивают.

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«За смену в 10 часов я заплатил штраф 3000 рублей и почти ничего не заработал», — рассказал Readovka один из курьеров. «Через чат поддержки ни до кого не достучаться, руководство просто увольняет недовольных. Пишешь, что не успеваешь, далеко, но никого не волнует. Обещают выплаты за дополнительные километры, но их еще нужно отвоевать. Скоро зима, работать в таких условиях и дальше будет просто нереально.»

Как пишет "Деловой Петербург", в пресс-службе компании Delivery Club забастовку курьеров в из-за тяжелых условий труда опровергли. "Информация не соответствует действительности, мы работаем в штатном режиме. Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20%, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений".

Ранее о забастовке курьеров Delivery Club писал Forbes. Летом 2020 года курьеры сервиса в Москве объявили о забастовке из-за несвоевремонной выплаты зарплаты. Тогда источник Forbes, близкий к Delivery Club связал появление новоиспеченного профсоюза с желанием организаторов «сыграть на хайпе» вокруг курьерской темы. «Возможно, кто-то из [представителей левых] политических сил решил прокачивать социальную повестку. И обратил внимание, что курьеры для этого еще большая благодать, чем таксисты».

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Метки: Delivery Club   Петербург   доставка еды   заббастовка   курьеры   профсоюз   
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8k
кот базилий 2 часа назад
В чурбанистан им пора "бастовать", а здесь пускай сосут....пока дают.
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21k
pssst Полчаса назад
Почему профсоюз называется "Курьер", а не "Курьержан"?
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23k
Юрьевич 54 минуты назад
"Как пишет "Деловой Петербург", в пресс-службе компании Delivery Club забастовку курьеров в из-за тяжелых условий труда опровергли. "Информация не соответствует действительности, мы работаем в штатном режиме. Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20%, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений"."

Эти просто не знают ещё что они уволены, а на их месте уже работают точно такие же
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
Вот смуглые взяли да соорганизовались в протест без всяких профсоюзов.
А у вас кроме липового профсоюза на подсосе у Кремля что есть? Сидите? Мычите?
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10k
vvv 56 минут назад
Ссылка vk.com
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4k
Skon 57 минут назад
Насяльника, ты заченума штрафуешь?

))) Главное пазл сложить:
Ссылка vk.com
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442
SilentBob Час назад
"на износ" эти работают будь здоров. люди отряды самообороны создают - женщин и детей страшно выпускать на улицу без сопровождения ужЕ


Жители Коммунарки организовали отряды самообороны от мигрантов
https://www.vesti.ru/article/2631635https://www.vesti.ru/article/2631635
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Иными словами, а чего вы сами то не увольняетесь, если вам там не нравится? Идите в другие компании или возвращайтесь в свой ….стан, подальше от злых русских капиталистов.
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3k
Ivan 2 часа назад
Улумбеки недовольны? Жаль, что еще не свалили.
Гноби, штрафуй, принижай! Я с деливери! Молодцы.
Больше жести, чтоб они с голодухи передохли!
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732
poбт 2 часа назад
не понимаю, перешли в яндекс хором и делов то
вообще даже непонятно че они там делали если давно известно что в яндексе лучше, если только в деливери берут всех подряд
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5k
Ruk 2 часа назад
пускай валят в свои кишлаки. ( не понимаю тех кто заказывает такую еду, мне брезгливо было бы есть что то, несколько раз потроганное кем попало)
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442
SilentBob Ruk Час назад
100 пудов

заказываю и забираю сам в ближайших точках. а то приезжают неумытые, маска вся зелёная от соплей...
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21k
Mike Miller 2 часа назад
У меня в пятиминутной доступности от дома три сетевых продуктовых магазина. На таком же расстоянии от офиса две столовые, кафе и гастроном с отделом готовой еды.

СКОЛЬКО ЖЕ У НАС ЛЕНИВОГО ПЕРЕКОРМЛЕННОГО БАЛОМ ЧМЫРЬЯ, ЧТО ИМ ЛЕНЬ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАГОВ И ДЕШЕВЛЕ ПОКУШАТЬ?

С моей РАЦИОНАЛЬНОЙ точки зрения, все эти деливери клабы и яндекс еды клиентов найти не должны были бы. Но ни процветают!!! Перекормленные баблом лентяи рулят, очевидно.
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38k
Александр 2 часа назад
Ехайте домой и там бастуйте.
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39
Артем Петухов 2 часа назад
Капитализм...
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
ну на родине у них, наверно, больше платят и климат среднеазиатский теплее, пусть уЁзжают обратно! с запретом на въезд в Россию на 10 лет за несанкционированные митинги!
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834
Alex 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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533
Вадим Курбатов 2 часа назад
Валите домой, забостовщики xepoвы!
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