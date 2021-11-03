​​Революция с доставкой на дом: курьеры Delivery Club объявили забастовку

Профсоюз "Курьер" объявил о забастовке курьеров Delivery Club в Санкт-Петербурге. За рабский труд и переработки их штрафуют и увольняют.
Как сообщают соцсети, курьеры Delivery Club на протяжении недели работают на износ — количество заказов в нерабочие дни резко увеличилось. Курьерам, отказывающимся работать за пределами своего района, не выставляют смены и отключают от приложения. За опоздание работников штрафуют, а за отказ подчиняться увольняют. Работникам вместо полноценных смен предлагают брать свободные слоты по несколько часов, но заработать на них невозможно. Автокурьерам сервис не компенсирует затраты на бензин, а размеры компенсаций за дальние выезды курьеров не устраивают.
«За смену в 10 часов я заплатил штраф 3000 рублей и почти ничего не заработал», — рассказал Readovka один из курьеров. «Через чат поддержки ни до кого не достучаться, руководство просто увольняет недовольных. Пишешь, что не успеваешь, далеко, но никого не волнует. Обещают выплаты за дополнительные километры, но их еще нужно отвоевать. Скоро зима, работать в таких условиях и дальше будет просто нереально.»
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Как пишет "Деловой Петербург", в пресс-службе компании Delivery Club забастовку курьеров в из-за тяжелых условий труда опровергли. "Информация не соответствует действительности, мы работаем в штатном режиме. Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20%, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений".Ранее о забастовке курьеров Delivery Club писал Forbes. Летом 2020 года курьеры сервиса в Москве объявили о забастовке из-за несвоевремонной выплаты зарплаты. Тогда источник Forbes, близкий к Delivery Club связал появление новоиспеченного профсоюза с желанием организаторов «сыграть на хайпе» вокруг курьерской темы. «Возможно, кто-то из [представителей левых] политических сил решил прокачивать социальную повестку. И обратил внимание, что курьеры для этого еще большая благодать, чем таксисты».
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Эти просто не знают ещё что они уволены, а на их месте уже работают точно такие же
А у вас кроме липового профсоюза на подсосе у Кремля что есть? Сидите? Мычите?
))) Главное пазл сложить:
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https://www.vesti.ru/article/2631635https://www.vesti.ru/article/2631635
Иными словами, а чего вы сами то не увольняетесь, если вам там не нравится? Идите в другие компании или возвращайтесь в свой ….стан, подальше от злых русских капиталистов.
Гноби, штрафуй, принижай! Я с деливери! Молодцы.
Больше жести, чтоб они с голодухи передохли!
заказываю и забираю сам в ближайших точках. а то приезжают неумытые, маска вся зелёная от соплей...
СКОЛЬКО ЖЕ У НАС ЛЕНИВОГО ПЕРЕКОРМЛЕННОГО БАЛОМ ЧМЫРЬЯ, ЧТО ИМ ЛЕНЬ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАГОВ И ДЕШЕВЛЕ ПОКУШАТЬ?
С моей РАЦИОНАЛЬНОЙ точки зрения, все эти деливери клабы и яндекс еды клиентов найти не должны были бы. Но ни процветают!!! Перекормленные баблом лентяи рулят, очевидно.
становление Советской власти в Туркестане.