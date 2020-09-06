Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса

Заказывая еду на дом, нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Москвичка получила предложение расслабиться в компании курьера, пока ее мужа нет дома.
Курьер Анатолий успел поработать в Delivery Сlub всего десять дней, а потом был уволен из-за некрасивой истории.
4 сентября в соцсетях обнародовали переписку курьера с его клиенткой. Парень пытался скрасить одиночество понравившейся заказчицы, но она была неприступна. Более того, старания и инициативу представителя сервиса доставки еды отчего-то не оценила, а когда после ее обращения служба поддержки Delivery Сlub предложила в качестве компенсации купон на 200 рублей с промокодом, девушка решила поделиться этой историей с подругой. Та не растерялась и предала гласности этот инцидент.
"Deliveryclub, сегодня моя подруга после получения доставки из ресторана, получила такую смс от курьера. Хочу предать огласке, потому что после обращения к вам, вы предложили ей промокод 200 рублей на следующий заказ. Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она "понравилась" в определённом смысле, знает ее телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?" - осведомляется Хельга Очеретина.
В сервисе доставки ответили, что курьер уже уволен. Помимо этого специалисты Delivery Сlub работают над "обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров."
После публикации истории в соцсетях, пользователи поделились своими мнениями. Некоторые и вовсе рассказали о похожих инцидентах, когда их телефоны и адреса становились известными доставщикам еды, одежды и водителям такси.
Я поинтересовалась вчера, работает ли таксист pic.twitter.com/PqpPc1MHT3— Alyonushek (@vishneviyrom) September 5, 2020
А парни считают, что ничего страшного не произошло.
Конечно, курьер может оказаться просто малолетним пикапером, который после такого случая будет пугаться даже тени, а если он псих?
Конечно, курьер может оказаться просто малолетним пикапером, который после такого случая будет пугаться даже тени, а если он псих?
Фирма, услугами который ты пользуешься должна отвечать за твою безопасность. Это норма для ведения бизнеса.— WeBo (@WeBo15479439562) September 5, 2020
Политика "Если в парикмахерской мне отрежат ухо виноват я, потому что пошёл стричься" - глупа
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Может и так, ну и что? А киргизам не могут нравится девушки?