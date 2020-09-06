Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса

"Deliveryclub, сегодня моя подруга после получения доставки из ресторана, получила такую смс от курьера. Хочу предать огласке, потому что после обращения к вам, вы предложили ей промокод 200 рублей на следующий заказ. Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она "понравилась" в определённом смысле, знает ее телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?" - осведомляется Хельга Очеретина.