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Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса

Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса (9 фото)

Автор:
06 сентября 2020 08:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Delivery Сlub   Курьер   доставка еды   москва   непристойное предложение   пикап   
3995
9
Заказывая еду на дом, нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Москвичка получила предложение расслабиться в компании курьера, пока ее мужа нет дома.

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Метки: Delivery Сlub   Курьер   доставка еды   москва   непристойное предложение   пикап   
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Ну, во-первых, без телефона трудно попасть во многие подъезды домов, т.к. наши граждане сплошь и рядом экономят на домофонах и САМИ просят перезвонить курьеру при доставке, так что, увы и ах. А во-вторых, мне кажется, что правильно поступила подруга: такие поползновения нужно пресекать на корню, мне кажется, что курьер был не русский, а "чурка", т.к., в основном, это они работают курьерами по доставке еды, хотя, в малых городах Подмосковья, русские преобладают.
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1k
americos 23 минуты назад
Насмотрелся немецкох порно.
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3k
кот базилий Час назад
Курьер из ближнего зарубежья , я так думаю.
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1k
Буратино Час назад
мне как-то названивал оператор дом.ру, сначала с предложением услуг и бла-бла-бла, а потом начал просить подарить ему мои номера (у меня 2 платиновых мегафона в формате красивые хвосты) Подарить!!!! даже не продать.
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451
100500klmn Час назад
после ответа на вопрос надо жестко слать подальше, а не изъясняться длинными предложениями, развивая диалог
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344
zu4ara Час назад
бабы просто хвастаются
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7k
harlamov 2 часа назад
Ну а что, курьер не человек что ли?
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3k
кот базилий harlamov Час назад
Киргиз или таджик наверно.
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7k
harlamov кот базилий 12 минут назад
С именем Анатолий?
Может и так, ну и что? А киргизам не могут нравится девушки?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Приложение не должно показывать номера клиентов. У нас в том же Uber eats и прочих just eat его скрывает.
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