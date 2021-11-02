Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом на Хэллоуин

2329
4
Для праздника 63-летняя певица принарядилась в наряд Харли Квин из фильма "Отряд самоубийц" и похвасталась точёной фигурой.
В своём "Инстаграмме" знаменитость опубликовала фото в топе с глубоким вырезом, мини-шортах, колготках в сетку и ботинках на высокой платформе. Для полноты образа Мадонна сделала оригинальную прическу, нанесла макияж, надела красные перчатки и украшения.
×
Как всегда не обошлось и без ретуши фотографий, но всё равно видно, что певица на 100% попала в образ.
Это отметили и поклонники в комментариях. Многие похвалили и в очередной раз восхитились звездой, но нашлись и такие, которые попросили её остановиться и повзрослеть.
После фотосессии Мадонна отправилась на собственную вечеринку с друзьями и детьми.
После фотосессии Мадонна отправилась на собственную вечеринку с друзьями и детьми.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Бабуль, остановись!": 62-летняя Мадонна снова оголилась, и это понравилось далеко не всем
- Звезда Голливуда раздал деньги безработным
- 20 потрясающих фото Мадонны на сцене в 80-е
- 11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны
- Телеканал MTV случайно показал истинное лицо Мадонны и взбесил её фанатов
15
Понравилось15
Новости партнёров
Лично мне глубоко плевать на ретуширование (каким бы оно ни было). А Мадонна - прекрасная певица, подобные нападки на нее еще дедушка Крылов в басне про Моську неплохо описал. Так держать и так себя вести, великолепный выбор костюма, восхитительный вид! Инстаграм я не смотрю, так что эти фотографии меня порадовали.
Кстати, за одну эту песня любые нападки на Мадонну выглядят крайне глупо... Хотя разве можно запретить шипящие сплетни на базаре?
Фотки хороши, фотошоп и тд, но идея хорошая и она органична.
Как певица - ерунда (не считая нескольких шедевральных клипов), но как человек - достойна уважения !
ее ровесницы плюс минус в 1921-м году:
Мишель Пфайффер
Шэрон Стоун
Людмила Путина
Ирина Отиева
Елена Цыплакова
Елена Кондулайнен
А то вон - без палочки уже не ходит....
Извини...