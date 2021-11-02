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Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом на Хэллоуин

Седина в бороду: Мадонна удивила поклонников откровенным нарядом на Хэллоуин (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 22:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитость   мадонна   наряд   образ   харли квин   шоу бизнес   
2329
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Для праздника 63-летняя певица принарядилась в наряд Харли Квин из фильма "Отряд самоубийц" и похвасталась точёной фигурой.
В своём "Инстаграмме" знаменитость опубликовала фото в топе с глубоким вырезом, мини-шортах, колготках в сетку и ботинках на высокой платформе. Для полноты образа Мадонна сделала оригинальную прическу, нанесла макияж, надела красные перчатки и украшения.
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Как всегда не обошлось и без ретуши фотографий, но всё равно видно, что певица на 100% попала в образ.
Это отметили и поклонники в комментариях. Многие похвалили и в очередной раз восхитились звездой, но нашлись и такие, которые попросили её остановиться и повзрослеть.

После фотосессии Мадонна отправилась на собственную вечеринку с друзьями и детьми.

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Метки: знаменитость   мадонна   наряд   образ   харли квин   шоу бизнес   
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27  комментариев
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12k
Вася 2 часа назад
синдром пугачихи..
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4k
Дмитрий Минуту назад
Взглянул на комментарии - такое впечатление что они написаны базарными бабами на лавочке, обливающими грязью великолепно выглядящую яркую женщину, ну и где зависть играет главную роль!
Лично мне глубоко плевать на ретуширование (каким бы оно ни было). А Мадонна - прекрасная певица, подобные нападки на нее еще дедушка Крылов в басне про Моську неплохо описал. Так держать и так себя вести, великолепный выбор костюма, восхитительный вид! Инстаграм я не смотрю, так что эти фотографии меня порадовали.
Кстати, за одну эту песня любые нападки на Мадонну выглядят крайне глупо... Хотя разве можно запретить шипящие сплетни на базаре?
Ссылка www.youtube.com
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Чиккона еще ого-го! Бабуся отжигает совсем не по старушечьи.
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11k
Valiko 5 минут назад
а где седая борода?
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714
Оля Т. 15 минут назад
Образ вполне в ее стиле. И не понятно, чему тут нужно удивляться? Вот если бы она пришла в скромном элегантном платье - было бы странно.
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13k
alexis 21 минуту назад
Да с фотошопом и бородатый карлик с впалой грудью в образ попадёт.
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2k
Умница-красавица 21 минуту назад
У тетки давно вытекла кукуха. Боюсь, в итоге плохо кончит, как другой ее современник Майкл Джексон
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Бороду показать не получилось из-за правил сайта.
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121k
DeOrio 57 минут назад
Старой курве нет покоя.
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17k
Vital Idol Час назад
фотошоп форева, пора статью вводить...
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478
да пох Час назад
А что ей у печки сидеть и плед вязать .Бабушка на движе , 63 года ей что умирать . Или в кандибобире за картошкой стоять . Если ей нравится жизнь в таком проявлении,то кто ей указ?
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4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
старая [мат]
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10k
Majul Час назад
Бабуля немного сбрендила походу. Можно стареть красиво и достойно, примеров масса.
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857
Oort Час назад
Она хороша.
Фотки хороши, фотошоп и тд, но идея хорошая и она органична.
Как певица - ерунда (не считая нескольких шедевральных клипов), но как человек - достойна уважения !
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14k
vikklu 2 часа назад
Тот самый случай, когда старость не встретилась с мудростью.
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1k
-ШУТ- 2 часа назад
Мадонне 63 года между прочим...
ее ровесницы плюс минус в 1921-м году:
Мишель Пфайффер
Шэрон Стоун
Людмила Путина
Ирина Отиева
Елена Цыплакова
Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
Мадонне 63 года между прочим... ее ровесницы плюс минус в 1921-м году: Мишель Пфайффер Шэрон Стоун Людмила Путина Ирина Отиева Елена Цыплакова Елена Кондулайнен
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1k
-ШУТ- 2 часа назад
Обожаю Мадонну! Как красиво она выносит мозг ханжам!
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-ШУТ- 2 часа назад
Автор... и где тут борода? если только между ног...
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