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Сотрудники аэропорта показали последствия столкновения пассажирского самолета с косулей

Сотрудники аэропорта показали последствия столкновения пассажирского самолета с косулей (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 17:27
Сообщество : Аварии
Метки: Sukhoi Superjet 100   аэропорт   видео   косуля   последствия   псков   столкновение   
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Российский "Суперджет" получил незначительные повреждения. Чего не скажешь о парнокопытном...

В ночь на понедельник самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании "Азимут" при приземлении в псковском аэропорту столкнулся с выбежавшей на ВПП косулей. В момент аварии на борту находилось 96 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.


Как сообщили в международном аэропорту "Княгиня Ольга", при столкновении с животным воздушное судно получило повреждение поворотной створки реверса правого двигателя. Что касается оленёнка, то его встреча со "стальной птицей" имела более печальные последствия - он разлетелся на атомы от парнокопытного остались лишь кровавые брызги на фюзеляже самолета.

Еще один неприятный воздушный инцидент произошёл сегодня в Джубе, столице Южного Судана. Там разбился советский транспортник АН-26.

Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. АН-26 потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. На борту находилось 5 членов экипажа, двое из них, как сообщает Associated Press, граждане России. Однако российское посольство в Судане пока не подтверждает эту информацию.

Причины крушения транспортного самолёта, который с партией грузов и топлива выполнял рейс в суданский город Мабан, пока неизвестны.


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Метки: Sukhoi Superjet 100   аэропорт   видео   косуля   последствия   псков   столкновение   
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2k
Михаил 2 часа назад
Жаль конечно животинку. Вот только у меня вопрос. Водителей штрафуют в таких ситуациях. А авиакомпанию оштрафовали за это?
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12k
Вася 24 минуты назад
работаю в большом аэропорту давно, построен на месте большого леса (выкорчевали), но осталось от бывшего леса диких зверей очень много (кабаны, косули итд), зайцы вообще спокойно как голуби ходят по л. полю. НО. крупным животным не попасть на поле, двойной забор с тучей датчиков, плюс несколько уровней сканеров перед взлётнопосадочными полосами, реагируют даже на птиц (вороны в основном, наглые), чтобы отсекать ложные срабатывания, каждое пересечение уровня передаётся на монитор через полсекунды, тут же решают, закрыть полосу или нет (если мелкая зверюшка то нет), косуле или кабану никак на полосу под самолёт не попасть. Птиц на самом деле немного, работает специальная служба разгона и отпугивания. А вот в турбину раз человека засосало, рабочий прошёл близко, и как раз полную мощность врубили, вообще ничего не осталось, только розовые лопасти. На ТБ всегда фото показывают, чтобы соблюдали
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42k
Элек Мек 43 минуты назад
Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил: «Самолеты преодолевают верхнюю облачность… Жаворонки попадают в сопла… Глохнут моторы… Самолеты падают… Люди разбиваются… Жаворонки попадают в сопла… Гибнут люди…» А напротив сидел Женя Рейн. «Самолеты разбиваются, – кричал Веселов, – моторы глохнут… В сопла попадают жаворонки… Гибнут люди… Гибнут люди…» Тогда Рейн обиженно крикнул: «А жаворонки что – выживают?!.»
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233
Andy 45 минут назад
Фигасе. Двигатель с фаршированной олениной
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29k
a.fey Час назад
Крепкий самолет.
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60
Снежный Барс Час назад
Даже копыт не осталось
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90k
сапер Водичка Час назад
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3k
Горожанин 2 часа назад
Самолёту присвоить персональное имя - Валерий Рашкин.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
ВСПОМНИЛСЯ...КУЗЬМИЧ
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1k
Женя Женя78 2 часа назад
как определили что это была косуля ?))
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Хорошо, что коровы не летают.
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10k
ГородДомов 2 часа назад
ну олень же
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