Сотрудники аэропорта показали последствия столкновения пассажирского самолета с косулей

Российский "Суперджет" получил незначительные повреждения. Чего не скажешь о парнокопытном...
В ночь на понедельник самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании "Азимут" при приземлении в псковском аэропорту столкнулся с выбежавшей на ВПП косулей. В момент аварии на борту находилось 96 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.
Как сообщили в международном аэропорту "Княгиня Ольга", при столкновении с животным воздушное судно получило повреждение поворотной створки реверса правого двигателя. Что касается оленёнка, то его встреча со "стальной птицей" имела более печальные последствия -
он разлетелся на атомы от парнокопытного остались лишь кровавые брызги на фюзеляже самолета.
На месте происшествия побывал транспортный прокурор Виталий Фетисов. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой ведомство примет соответствующие меры - например, накажет наземные службы за дырявые заборы
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Еще один неприятный воздушный инцидент произошёл сегодня в Джубе, столице Южного Судана. Там разбился советский транспортник АН-26.
Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. АН-26 потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. На борту находилось 5 членов экипажа, двое из них, как сообщает Associated Press, граждане России. Однако российское посольство в Судане пока не подтверждает эту информацию.
Причины крушения транспортного самолёта, который с партией грузов и топлива выполнял рейс в суданский город Мабан, пока неизвестны.
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