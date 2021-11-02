Сотрудники аэропорта показали последствия столкновения пассажирского самолета с косулей

В ночь на понедельник самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании "Азимут" при приземлении в псковском аэропорту столкнулся с выбежавшей на ВПП косулей. В момент аварии на борту находилось 96 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.



