Голодный сотрудник "Шереметьево" случайно устроил потоп в аэропорту

Сотрудник одной из авиакомпаний поставил греть в микроволновку еду, а затем отвлекся и забыл о ней. Вспомнил, лишь когда из печки пошёл дым и сработала система пожаротушения. Правда, вода полилась не там, где дымило, а рядом с кафе терминала B.