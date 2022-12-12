Голодный сотрудник "Шереметьево" случайно устроил потоп в аэропорту

Терминал B московского аэропорта Шереметьево оказался затоплен после сработавшей системы пожаротушения. А виновником переполоха и ливня с потолка стал обычный служащий.
Сотрудник одной из авиакомпаний поставил греть в микроволновку еду, а затем отвлекся и забыл о ней. Вспомнил, лишь когда из печки пошёл дым и сработала система пожаротушения. Правда, вода полилась не там, где дымило, а рядом с кафе терминала B.
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В результате спринклеры щедро залили общественную зону, хотя дымило в служебном помещении на третьем этаже.
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После случившегося в "Шереметьево" проводится служебная проверка. Хотя если система начинает тушить пожар где угодно, но не в нужном месте, разве это вина сотрудника?
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Это ж реальный пздц - с учётом того, что весь зал вылета заставлен магазинчиками сувениров и жральнями если ещё и не реагировать на "алярмы" - шансов крайне немного. Как только появятся реальные признаки пожара - народ затопчет друг друга.
Лично я уже не один десяток лет работаю дежурным электроподстанции и ни разу не было ни одной противопожарной тренировки. Хотя регулярно за них расписываемся-главное, чтобы была подпись. То же самое и с противоаварийными тренировками.
Выявление пожара. Чувствительные датчики пожаротушения при появлении признаков возгорания отправляют сигнал на приемный пульт управления;
Сравнение полученных данных с заданными параметрами. Поступивший сигнал содержит в себе информацию о температуре в радиусе срабатывания датчика, скорости ее повышения и степени задымления.
Если данные превышают заранее запрограммированный порог значений, то пульт управления передает команду для включения насосной станции;
Активация насосного оборудования. Далее насосная станция передает жидкость по трубам из питающего трубопровода. Вместо насосного механизма может использоваться емкость с газом и запорным устройством с выпускным клапаном, который после активации открывает доступ к системам водоснабжения и развилке;
Распыление. Транспортируемая по трубам жидкость попадает к дренчерам и орошает помещения.