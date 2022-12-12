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Голодный сотрудник "Шереметьево" случайно устроил потоп в аэропорту

Голодный сотрудник "Шереметьево" случайно устроил потоп в аэропорту

Автор:
12 декабря 2022 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Шереметьево   аэропорт   видео   задымление   микроволновка   пожаротушение   сигнализация   
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Терминал B московского аэропорта Шереметьево оказался затоплен после сработавшей системы пожаротушения. А виновником переполоха и ливня с потолка стал обычный служащий.

Сотрудник одной из авиакомпаний поставил греть в микроволновку еду, а затем отвлекся и забыл о ней. Вспомнил, лишь когда из печки пошёл дым и сработала система пожаротушения. Правда, вода полилась не там, где дымило, а рядом с кафе терминала B.


В результате спринклеры щедро залили общественную зону, хотя дымило в служебном помещении на третьем этаже.



После случившегося в "Шереметьево" проводится служебная проверка. Хотя если система начинает тушить пожар где угодно, но не в нужном месте, разве это вина сотрудника?

Источник:

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Метки: Шереметьево   аэропорт   видео   задымление   микроволновка   пожаротушение   сигнализация   
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13  комментариев
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
я бы еще и премию дал этому сотруднику за выявления явной проблемы в критический важной системе безопасности.
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801
Ranae 16 минут назад
Не знал что в аэропорту тоже работают тестировщики
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25k
Matrosskin 41 минуту назад
То, что у нас аэропорты, а тем более - сотрудники ниразу не готовы к ЧП типа пожара - факт. Сам в Пулково убедился - там сработала система оповещения о пожаре и необходимости покинуть. И... И хрен. Сотрудница на стойке накопителя ( где уже выходы к самолётам) пожала плечами и ушла. И пассажиры поводили носом и тоже сидят как ни в чём не бывало. Нас только человек десять подтянулось к запасному выходу - пара женщин в возрасте, пара мам с детьми, и несколько мужиков. Потом мы эту дверь попробовали открыть, но никуда не пошли. Так ещё потом на нас наорали неспешно пришедший сотрудник безопасности, типа - "а какого хрена". При этом оповещение, что это ложное срабатывание только минут через пять прошло.
Это ж реальный пздц - с учётом того, что весь зал вылета заставлен магазинчиками сувениров и жральнями если ещё и не реагировать на "алярмы" - шансов крайне немного. Как только появятся реальные признаки пожара - народ затопчет друг друга.
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3k
Константин 58 минут назад
На видео работа дренчерной завесы над входом в соседний пожарный отсек. На видео не показали как опускаются шторы между отеками. В случае пожара, между пожарными отсеками здания, опускается противопожарная штора, а дренчерная завса поливает ее водой для того, чтобы пожар между отсеками не распространился быстро... Вероятно пожарную тревогу сбросили и задвижка дренчерной завесы не закрылась, а шторы уже поднялись... А система пожаротушения в здании спринклерная - это когда пламя!! воздействует на распылитель-принклер и колба на нем лопается. Вот тогда начнет тушить спринклер во время пожара. Поэтому, автор, спринклер в месте задымления микроволновки не сработал.
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9k
Antonium Час назад
Нашли крайнего. Микроволновка же автоматически не отключается. И система пожаротушения тоже штатно отработала. Молодцы.
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27k
Ego sum qui sum Час назад
микроволновки без таймера работают?
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Mjaoneil Час назад
Странно, на сплинкерах стоят стеклянные колбы-предохранители которые лопаются от нагрева, а не от дыма.
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