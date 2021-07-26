В какой стране дороги хуже? Да во всех!

Автор:
26 июля 2021 10:04
Пользователи твиттера разговорились о том, в какой стране дороги самые плохие. Оказалось, каждой стране тут есть, чем похвастаться!
"Только в Британии есть такие дороги!"
"Мы в Пакистане уже привыкли к тому, что дороги заливает при любом дожде. Вот так об этом рассказывают по телевидению"
"У нас в Портленде, штат Орегон, придумали органический способ борьбы с дорожными ямами"
"Российские дороги смеются над вами! У вас их, по крайней мере, хоть как-то латают!"
"А мы в Аргентине празднуем дни рождения дорожных ям"
"У нас в Кении говорят, что только пьяный водитель может ехать по прямой"
"У нас во Флориде все большое. И ямы тоже. Пока в нее не может провалиться автобус, дорожные службы на нее и не взглянут"
"А тем временем у нас в Индии..."
"Это дорога в Акуте, штат Огун, Нигерия. Без комментариев"
"Познакомьтесь с дорожными ямами в Уганде"
"По крайней мере, вы там можете ездить. Нам в Джексоне, штат Массачусетс, не так повезло"
"Привет из Гранд Блан, штат Мичиган! Рост полицейского ларка - 180 сантиметров, это вам для сравнения"
"Добро пожаловать в Миннесоту!"
"В Гане все знают о Микки-Маусе"
"И все-таки самые плохие дороги - в Нигерии"
"В Джакарте, Индонезия, тоже весело"
"У нас в Аризоне тратят кучу денег на "аудит" дорог - а лучше бы на ремонт"
"У нас в Балтиморе семь лет назад целая улица ушла под землю. Три года назад ее отремонтировали - и вот опять"
"Если вы едете летом по Бельгии, будьте готовы улететь в космос"
"Это главная дорога в Афганистане, связывающая два крупнейших города - Кандагар и Кабул"
"У нас в Бразилии проблему дорожных ям решают с помощью бананов"
"А вот в Колорадо Спрингс не так уж давно построили мост... экстрим, да?"
"В Нигерии дорожные ямы настолько многообразны, что встречаются даже ямы в форме карты Нигерии!"
"Еще один привет из Индии"
"А вот так выглядят знаменитые ямы Нового Орлеана!"
"В ЮАР дорожные ямы вполне можно использовать в качестве бассейна"
"Это вы еще не бывали в Чикаго после зимы!"
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— переведено специально для fishki.net
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