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В какой стране дороги хуже? Да во всех!

В какой стране дороги хуже? Да во всех! (31 фото)

Автор:
26 июля 2021 10:04
Сообщество : Истории
Метки: дороги   истории   истории в картинках   плохие дороги   проезда нет   соцсети   фотографии   ямы   
469
31
Пользователи твиттера разговорились о том, в какой стране дороги самые плохие. Оказалось, каждой стране тут есть, чем похвастаться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дороги   истории   истории в картинках   плохие дороги   проезда нет   соцсети   фотографии   ямы   
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7  комментариев
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31k
KiploksAKS 2 часа назад
Шо, опять? Недели не прошло.
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4k
Денис Колосов 57 минут назад
плохие дороги есть везде.. вся разница в % соотношении плохих и хороших дорог... Просто ради интереса, найдите плохую дорогу в США и у нас) через панорамы)
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4k
rutt Час назад
Бабки выделенные на дороги 3.14здят везде, чего уж там.
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3k
Едондер пуп Час назад
Этот конкурс нужно поделить на 2 номинации: 1. Самое большое единовременное разрушение дороги, 2. Самая запущенная хронически дорога. Это не исключает победы одной дороги в двух номинациях))
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