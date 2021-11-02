В Татарстане росгвардеец встал на защиту гражданина без QR-кода и получил в подарок кофе

Многие местные жители теперь опасаются, что этот "человечный прапор" либо вылетит из органов, либо получит выговор.
В одном из ресторанов быстрого питания Нижнекамска между посетителем и менеджером заведения возник спор о необходимости QR-кодов (ковид-сертификатов), без которых с 30 октября в республике "по закону" нельзя посещать заведения общепита, но можно брать еду на вынос.
Чтобы разрешить недоразумение, сотруднице кафе пришлось нажать тревожную кнопку. На вызов оперативно прибыл наряд Росгвардии, который, к всеобщему удивлению, встал на защиту мужчины без маски и QR-кода.
Товарищ прапорщик пошёл против "своих" и заявил, что власти Татарстана не могут запрещать гражданам посещать любые заведения, ведь согласно Конституции, ограничивать их передвижение может только федеральный закон.
И добавил, что посетители имеют право не показывать QR-коды, поэтому мужчина без сертификата ничего не нарушил
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Посетители кафе поблагодарили росгвардейца "от всего народа" за заступничество и знание законов и в качестве благодарности угостили прапорщика и его коллегу кофе.
Местные СМИ не знают, как реагировать на это происшествие и сомневаются, что в кадре находился настоящий сотрудник Росгвардии. А местные жители и пользователи Сети теперь опасаются, что мужчину уволили из органов.
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