В Татарстане росгвардеец встал на защиту гражданина без QR-кода и получил в подарок кофе

В одном из ресторанов быстрого питания Нижнекамска между посетителем и менеджером заведения возник спор о необходимости QR-кодов (ковид-сертификатов), без которых с 30 октября в республике "по закону" нельзя посещать заведения общепита, но можно брать еду на вынос.





Чтобы разрешить недоразумение, сотруднице кафе пришлось нажать тревожную кнопку. На вызов оперативно прибыл наряд Росгвардии, который, к всеобщему удивлению, встал на защиту мужчины без маски и QR-кода.





Товарищ прапорщик пошёл против "своих" и заявил, что власти Татарстана не могут запрещать гражданам посещать любые заведения, ведь согласно Конституции, ограничивать их передвижение может только федеральный закон.