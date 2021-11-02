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В Татарстане росгвардеец встал на защиту гражданина без QR-кода и получил в подарок кофе

В Татарстане росгвардеец встал на защиту гражданина без QR-кода и получил в подарок кофе (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 11:41
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   Нижнекамск   видео   закон   кафе   спор   
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Многие местные жители теперь опасаются, что этот "человечный прапор" либо вылетит из органов, либо получит выговор.

В одном из ресторанов быстрого питания Нижнекамска между посетителем и менеджером заведения возник спор о необходимости QR-кодов (ковид-сертификатов), без которых с 30 октября в республике "по закону" нельзя посещать заведения общепита, но можно брать еду на вынос.


Чтобы разрешить недоразумение, сотруднице кафе пришлось нажать тревожную кнопку. На вызов оперативно прибыл наряд Росгвардии, который, к всеобщему удивлению, встал на защиту мужчины без маски и QR-кода.


Товарищ прапорщик пошёл против "своих" и заявил, что власти Татарстана не могут запрещать гражданам посещать любые заведения, ведь согласно Конституции, ограничивать их передвижение может только федеральный закон.

Посетители кафе поблагодарили росгвардейца "от всего народа" за заступничество и знание законов и в качестве благодарности угостили прапорщика и его коллегу кофе.


Местные СМИ не знают, как реагировать на это происшествие и сомневаются, что в кадре находился настоящий сотрудник Росгвардии. А местные жители и пользователи Сети теперь опасаются, что мужчину уволили из органов.

Источник:

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Метки: qr-код   Нижнекамск   видео   закон   кафе   спор   
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7  комментариев
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−41
Денис Полуничев 16 минут назад
Красава!!! Первый вменяемый!!! Браво!!!
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5k
Roman 4 минуты назад
Боюсь представить на что он пойдёт за бутылку коньяка!
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959
Ольга 7 минут назад
Да, не верится в такое...
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1k
Kmach 11 минут назад
А при чем тут передвижение? Да и ресторана есть право не обслуживать больных людей.
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−41
Денис Полуничев 15 минут назад
Аплодирую стоя!!!
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6k
Nikolay 19 минут назад
Постановка. Полицай ненастоящий
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Странник Виртуальный Nikolay 9 минут назад

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