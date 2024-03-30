Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян

Достаточно быстро приобрели популярность в китайском сегменте интернета и обзавелись несколькими миллионами подписчиков. Ну а когда за твоей спиной стоит армия фанатов, то можно делать деньги, и притом приличные.

Девчули призывали поддерживать местных производителей и приобретать их товары, да и сами не слабо так продвигали "экологически чистую продукцию, выращенную тяжким трудом". Вот только продукция не соответствовала ожиданиям покупателей, причем выращена была не всегда в Китае. Да и самих тружениц стали все чаще замечать в дорогих ресторанах и в брендовых вещах. Ну а любопытные фанаты порыскали по окрестностям и выяснили, что родители девушек живы-здоровы, дом в полном порядке, а все это чистой воды профанация.