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Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян

Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян

Автор:
30 марта 2024 06:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   Крестьяне   Суд   блогеры   девушки   
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Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода и как другие работают. Ну или делают вид, что работают.

Три китаянки придумали схему, надежную как швейцарские часы. Они создали легенду, по которой девушки якобы рано лишились родителей и вынуждены жить в префектуре Ляншань провинции Сычуань, зарабатывая себе на пропитание тяжелым крестьянским трудом. С 2018 года вели канал и трансляции "каторжного труда". И глядя на их замученные лица, реально проникаешься к ним состраданием. Ведь если верить легенде, семейство живет в полуразрушенном глинобитном доме, носит рваную одежду и выглядит истощенным тяжелым трудом.


Достаточно быстро приобрели популярность в китайском сегменте интернета и обзавелись несколькими миллионами подписчиков. Ну а когда за твоей спиной стоит армия фанатов, то можно делать деньги, и притом приличные.


Девчули призывали поддерживать местных производителей и приобретать их товары, да и сами не слабо так продвигали "экологически чистую продукцию, выращенную тяжким трудом". Вот только продукция не соответствовала ожиданиям покупателей, причем выращена была не всегда в Китае. Да и самих тружениц стали все чаще замечать в дорогих ресторанах и в брендовых вещах. Ну а любопытные фанаты порыскали по окрестностям и выяснили, что родители девушек живы-здоровы, дом в полном порядке, а все это чистой воды профанация.


Короче, после очередных жалоб покупателей блогершами заинтересовались правоохранительные органы и вскрылась замечательная схема.


Под видом девочек-трудяжек скрывалось целое агентство, которое успешно сбывало доверчивому населению бракованный товар. Для антуража они нашли заброшенную ферму и просто делали там съемки рекламных роликов под видом несчастного семейства. Им удалось наторговать аж на 10 миллионов юаней (примерно 130 миллионов рублей).


Самих блогеров, руководителя конторки по сбыту неликвида и еще 5 подельников приговорили к тюремным срокам до 2 лет и приличным штрафам. Теперь будут сокамерникам рассказывать о тяжести крестьянского труда.



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Метки: Видео   Китай   Крестьяне   Суд   блогеры   девушки   
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a_komolow Час назад
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39k
АнтонПолднев 6 минут назад
Ну развод по нынешним временам довольно стандартный. Однако, если они не жили плохо, не значит, что в Китае так люди не живут. В отдалённых сёлах всё не так радостно, как в больших городах. Свидетельств тому предостаточно.
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144k
parallax 47 минут назад
Лох не мамонт...
Правило работающее в любой стране.
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