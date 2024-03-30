Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода и как другие работают. Ну или делают вид, что работают.
Три китаянки придумали схему, надежную как швейцарские часы. Они создали легенду, по которой девушки якобы рано лишились родителей и вынуждены жить в префектуре Ляншань провинции Сычуань, зарабатывая себе на пропитание тяжелым крестьянским трудом. С 2018 года вели канал и трансляции "каторжного труда". И глядя на их замученные лица, реально проникаешься к ним состраданием. Ведь если верить легенде, семейство живет в полуразрушенном глинобитном доме, носит рваную одежду и выглядит истощенным тяжелым трудом.
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Достаточно быстро приобрели популярность в китайском сегменте интернета и обзавелись несколькими миллионами подписчиков. Ну а когда за твоей спиной стоит армия фанатов, то можно делать деньги, и притом приличные.
Девчули призывали поддерживать местных производителей и приобретать их товары, да и сами не слабо так продвигали "экологически чистую продукцию, выращенную тяжким трудом". Вот только продукция не соответствовала ожиданиям покупателей, причем выращена была не всегда в Китае. Да и самих тружениц стали все чаще замечать в дорогих ресторанах и в брендовых вещах. Ну а любопытные фанаты порыскали по окрестностям и выяснили, что родители девушек живы-здоровы, дом в полном порядке, а все это чистой воды профанация.
Короче, после очередных жалоб покупателей блогершами заинтересовались правоохранительные органы и вскрылась замечательная схема.
Под видом девочек-трудяжек скрывалось целое агентство, которое успешно сбывало доверчивому населению бракованный товар. Для антуража они нашли заброшенную ферму и просто делали там съемки рекламных роликов под видом несчастного семейства. Им удалось наторговать аж на 10 миллионов юаней (примерно 130 миллионов рублей).
Самих блогеров, руководителя конторки по сбыту неликвида и еще 5 подельников приговорили к тюремным срокам до 2 лет и приличным штрафам. Теперь будут сокамерникам рассказывать о тяжести крестьянского труда.
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Правило работающее в любой стране.