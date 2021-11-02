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Громовые стрелы: так выглядят настоящие фульгуриты

Громовые стрелы: так выглядят настоящие фульгуриты (8 фото)

Автор:
02 ноября 2021 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гром   Громовые стрелы   молния   природа   факты   фото   фульгуриты   
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Если вам повезло отыскать что-то подобное, не торопитесь выбрасывать. Ваша находка может оказаться не такой уж и невзрачной, в чём можно убедиться по фотографиям.


Это относительно хрупкие порождения удара молнии. Ветвистыми они бывают не всегда. Например, в зависимости от состава почвы образуются, в том числе и стеклянные капли.

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Фульгуритом называют стеклянную трубочку, которая проникает достаточно глубоко в песок (это если молния ударила в берег). При ином сценарии, например, когда небесный огонь поражает горную породу, образуются петрофульгуриты. Внутренняя часть трубочки оказывается преимущественно гладкой, словно отшлифованной. Внешняя почти всегда невзрачная. Если попытаться её очистить, артефакт может треснуть.

Почему некоторые фульгуриты напоминают спёкшийся корень дерева? Дело во влажном песке. Разогретый до 30 тысяч градусов по Цельсию заряд, распространятся в стороны и «обращает в стекло» площадь куда обширную, нежели, когда удар приходится просто в сухой берег.

Максимальная длина обнаруженных фульгуритов не превышала 7 метров. Возможно, дело в трудной выемке. Нижняя часть самая хрупкая и часто не имеет чистой границы. Образцов длинной до двух метров куда больше, а вот максимальная ширина трубки – 8 сантиметров, шире просто не обнаружили, в основном не более пяти сантиметров.

Благодаря древнему фульгуриту с пустынной территории юго-западного Египта мы знаем, что примерно 15 тысяч лет назад, в той местности была растительность. Вообще для науки они не имеют особой ценности.

В старину жители русских губерний считали археологические находки (каменные наконечники стрел, колышки, зубила) дарами Перуна, приносящими удачу. Было поверье, что они появляются в месте удара молний, где их и искали. Но раскапывали совсем не то, и даже близко не фульгуриты! Так и получалось, что по наследству в семье передавалось орудие для убийства. Иногда это мог быть «чёртов палец» – скелетная кость ископаемого моллюска, на фото ниже он справа.

И не видитесь на поддельные фульгуриты! По запросу поисковик выдаёт множество живописных (и очень высоких) скульптур из песка. Это подделка, не имеющая к реальным «громовым веткам» отношения. Печаль в том, что многие ресурсы продолжают распространять «красивые» фотографии неверно их подписывая. Я их специально не показываю, чтобы не вводить в заблуждение. А что, если и вы находили настоящие фульгуриты?


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Метки: Гром   Громовые стрелы   молния   природа   факты   фото   фульгуриты   
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