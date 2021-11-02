Громовые стрелы: так выглядят настоящие фульгуриты

Благодаря древнему фульгуриту с пустынной территории юго-западного Египта мы знаем, что примерно 15 тысяч лет назад, в той местности была растительность. Вообще для науки они не имеют особой ценности.

В старину жители русских губерний считали археологические находки (каменные наконечники стрел, колышки, зубила) дарами Перуна, приносящими удачу. Было поверье, что они появляются в месте удара молний, где их и искали. Но раскапывали совсем не то, и даже близко не фульгуриты! Так и получалось, что по наследству в семье передавалось орудие для убийства. Иногда это мог быть «чёртов палец» – скелетная кость ископаемого моллюска, на фото ниже он справа.