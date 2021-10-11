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Новокаледонский ворон: птица, которая уделала по интеллекту даже обезьян

Новокаледонский ворон: птица, которая уделала по интеллекту даже обезьян (9 фото)

Автор:
11 октября 2021 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Новокаледонский ворон   ворон   интеллект   природа   птица   факты   фото   
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Мы привыкли считать, что наши далёкие предки, человекообразные обезьяны, — гении животного мира. Они используют веточки, чтобы выуживать термитов, камни — чтобы разбивать орехи.

Даже копья научились из палок строгать! Так и до «Планеты обезьян» дожить недалеко! Но уверяю вас, мы ждём восстания не от тех! С большей вероятностью человечество захватят не приматы, а... вороны. Встречайте новокаледонского ворона — нашего будущего поработителя.


На первый взгляд новокаледонский ворон ничем не отличается от ворона среднестатистического. Те же чёрные перышки, тот же крепкий клюв, та же соображалка — ключевая черта всех врановых. Но в своём познании новокаледонец преисполнился настолько, что претендует на звание одного из умнейших существ на планете. Чем же он заслужил такие почести?

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Смотрит в светлое технологическое будущее.

Начнём издалека. А именно, с личинок жуков-усачей. Они — основа рациона новокаледонского ворона. Есть лишь одна проблема: живут насекомые в коре деревьев. Перед птицей стояло два стула: либо ворон прокачает клюв и превратится в очередного долбодятла, либо вкачает интеллект и научится выуживать личинок при помощи инструментов. Как вы могли понять, наш пернатый друг выбрал второй вариант. Так птиц обеспечил себе сытое будущие и фан базу среди учёных-орнитологов. Начались эксперименты.

В природе птицы живут парами и объединяются в небольшие стаи, как и обычные вороны.

Оказалось, им мало взять палочку. Они делают из неё крюк, загибая один из концов, чтобы было удобнее подцепить личинку. На роль инструмента абы какая тростинка не подойдёт. Она должна быть достаточно гибкой, но прочной, чтобы сохранять форму и не ломаться. И птиц всё это учитывает!

Трость — элегантный элемент образа. Даже для ворона!

Скептики скажут: фи, удивили. Бобры, вон, плотины строят. А эти палочки загибать научились — капец умники. Так-то оно так, только инженерный гений грызуна врождённый. Он не выверяет углы, не строит в голове чертежные схемы, а следует чёткой программе, прописанной в его генетическом коде. У воронов такой программы нет. Они, как и люди, передают накопленные знания из поколения в поколение, обучая молодых балбесов искусству крюкоделия.

Птицы не только изготавливают палки, но и носят их с собой: прячут в дуплах деревьев и возвращаются к ним, когда выходят на охоту.

Но птицы запросто могут научиться и другим инструментам — стоит только показать! Учёные проводили эксперимент. Суть следующая: сначала воронов научили бросать бумажку в коробку за вознаграждение. Далее — им давали карточки разных форм (большие и маленькие). Пернатым доставался ништяк случайным образом: кто-то чаще получал вкусняшку за маленький кусочек, кто-то — за большой. И финалочка, которая взрывает мозг. Птицам давали листок, который был заметно больше карточек. Ворон намеренно отрывал от него куски, чтобы придать форму, за которое он получал вознаграждение чаще. Он воссоздавал предмет по памяти!

Это я рву список своих дел к чертям собачьим и иду отдыхать с друзьями.

Но это были цветочки. Ягодки спели с каждым новым опытом. Чем дольше учёные изучали птиц, тем больше убеждались: новокаледонские вороны — гиганты мысли, до которых не дотягивают даже человекообразные обезьяны! Птицы умеют делать составные орудия труда! В очередном эксперименте пернатые показали, что умеют удлинять палочки при помощи 2, 3 и даже 4 отдельных элементов, чтобы достать вкусняшку!

Ну всё, капец тебе, личинка.

Самое главное: вороны догадались до этого сами. В отличие от шимпанзе. Подобную задачу давали и приматами. Вместо личинки — банан, вместо тростинок — бамбуковые палки. Только раскинуть мозгами и вставить одну трость в другую обезьяны не смогли. Эврика снизошла к ним лишь после того, как эту технику им показали люди.

Всё, что мы описали — лишь малая часть способностей. Новокаледонские вороны шарят за закон Архимеда, проходят «зефирный» тест на терпеливость. Чёрт знает, что ещё они могут?! Остаётся лишь один вопрос: слышь, ворон, ты чё такой умный, а?

В дикой природе новокаледонского ворона изучать почти невозможно. Нельзя знать наверняка, что ещё этот птиц умеет!

Учёные считают, что всё дело в прописке. Новокаледонский ворон — не единственный, кто блещет умом и сообразительностью. Гавайские вороны, попугаи ваза, дятловый древесный вьюрок — все эти птицы тоже научились пользоваться окружающими предметами, чтобы добывать пищу. А ещё все вышеперечисленные пернатые живут на островах. У учёных закралась мысль, что островные птицы умнее материковых сородичей. И анализ размера мозга это частично подтвердил — у птах с большой земли соображалка оказалась меньше.


Так что бойтесь, люди, новокаледонского ворона! Эти птицы живут в глухих лесах на далёких островах — изучать в дикой природе их почти невозможно. Кто знает, может быть, они уже строят свою цивилизацию и вынашивают планы по захвату человечества?

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Метки: Новокаледонский ворон   ворон   интеллект   природа   птица   факты   фото   
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