Новокаледонский ворон: птица, которая уделала по интеллекту даже обезьян

Даже копья научились из палок строгать! Так и до «Планеты обезьян» дожить недалеко! Но уверяю вас, мы ждём восстания не от тех! С большей вероятностью человечество захватят не приматы, а... вороны. Встречайте новокаледонского ворона — нашего будущего поработителя.





На первый взгляд новокаледонский ворон ничем не отличается от ворона среднестатистического. Те же чёрные перышки, тот же крепкий клюв, та же соображалка — ключевая черта всех врановых. Но в своём познании новокаледонец преисполнился настолько, что претендует на звание одного из умнейших существ на планете. Чем же он заслужил такие почести?