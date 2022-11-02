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Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов

Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов

Автор:
02 ноября 2022 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   креатив   нараяд   невеста   платье   свальба   фото   
1298
19

Свадьба — это особое событие для каждой женщины. В такой чудесный день всё должно быть идеально. Многие представительницы прекрасного пола начинают задумываться о своей свадьбе ещё в детстве, представляя себя в шикарном платье рядом с прекрасным принцем.

Как правило, речь идёт о белоснежном классическом наряде, который является традиционным во многим странах мира.

Но некоторые женщины в выборе лука для бракосочетания проявляют особый креатив. Их платья сильно отличаются от привычных белых и пышных нарядов. Они могут быть укороченными, винтажными и невероятно яркими. Несмотря на то, что такой подход далёк от привычных традиций, выглядят эти невесты воистину неповторимо.


Не свадебное платье, а настоящее золото

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Моё радужное свадебное платье

Местный производитель свадебных платьев воплотил моё желание в жизнь.


Чёрное свадебное платье может надеть только смелая невеста, которая не верит в плохие приметы

Моё яркое свадебное платье! Ткань из Ганы, платье было сделано на заказ в Кении

Я сшила свадебное платье сама. Я до сих пор в восторге от этих расклешённых рукавов

Жёлтое платье уже само по себе ассоциируется с чем-то хорошим и праздничным

Моё совершенно нетрадиционное и совершенно потрясающее свадебное платье

У меня было зелёное платье на свадьбе

Не позволяйте никому указывать вам, что делать. Сделайте свою свадьбу сами!


Такое платье точно запомнится надолго всем гостям

Нетипично украшенное свадебное платье

Я хотела сделать своё платье более ярким

Я увидела это платье в рекламном ролике и не смогла выбросить его из головы

Красный цвет тоже может быть свадебным

Я потратила почти год на поиски платья. Я пыталась убедить себя, что буду счастлива в наряде белого цвета, просто нужно было найти что-то подходящее. Потом я всё-таки отказалась от поисков и остановилась на красном платье. Я заказала его онлайн, не видя его лично, и оно прибыло за пять дней до свадьбы. Мне хватило времени только на то, чтобы отрезать длинный шлейф. К счастью, всё получилось!


Надела нетрадиционное платье и осталась крайне довольна

Нежное, но при этом довольно оригинальное свадебное платье

Ярких красок много не бывает

Я так взволнована своим свадебным платьем. Чувствую себя феей

Моя лучшая подруга сшила мне свадебное платье и накидку

Источник:

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Метки: красота   креатив   нараяд   невеста   платье   свальба   фото   
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13  комментариев
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4k
Nat_k 40 минут назад
А что нетипичного в классическом наряде осетинской невесты? Как раз-таки самое типичное свадебное платье. По смыслу серебряный пояс защищает от недоброжелателей, традиционная вышивка в форме разветвленных рогов служит оберегом. Считается, что в день свадьбы невеста особенно подвержена проискам нечисти и очень уязвима. Украшения на груди раньше выполняли функцию застежек специального кафтанчика, но сейчас это просто красивый элемент национальной одежды.
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3k
vasilykopkov 9 минут назад
Ну, скажем так со вкусом не у всех все в порядке...
Ну а если серьёзно
Моя первая жена желала чтобы всё было "круто-дорого-богато". Купили традиционное белое платье в салоне. После свадьбы оно пылилось, занимая пол-шкафа, лет десять наверное.
Вторая жена - практичная девушка, сказала - "нафиг мне этот пылесборник, все равно потом - на помойку." Купила себе шикарную юбку из натурального шелка (зелёную) и к ней в тон - кофточку плюс туфли. Я был одет также зелёную рубашку, брюки, галстук в тон (без пиджака) коричневые ботинки. Очень стильно все получилось.
Потом все эти вещи ещё долго носились и радовали глаз...
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7k
Енот Потаскун 10 минут назад
У тех, что в радужном платье жених похоже тоже в таком же))
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9k
Павел 10 минут назад
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584
Vladislav Grigorenko 18 минут назад
"...женщины в выборе лука... проявляют... креатив" - чё за пиджин? Когда вы б...ть нормально по русски свои мысли выражать научитесь? Креатив с понтами заграничными в одном месте свербит?
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6k
ГГалка Полчаса назад
я как бэ не против татух - ну всё уже, понаделали все кому не лень. но вот какое бы нежное платье девушка не надела ....."не то пальто" - нежность то теряется....а белый цвет - традиционно только для тех кто выходит замуж первый раз. но каноны давно нарушаются и это нормально. да хоть в пижамах - лишь бы дружно и счастливо жили вместе). а в Индии вообще белый - насколько помню - цвет траура. Я сшила свадебное платье сама, по выкройке из "Бурда моден": белое, простой крой, белый шёлк, рукава гипюровые, но позволила себе "вольность" - розовый пояс с розовыми же розочками и такие же розочки по подолу. всё. и скромная веточка в причёске. это было давно и в ЗАГСЕ остальные невесты смотрели на меня удивлённо-презрительно) ну да - они то классические были - в многослойных оборочках и рюшечках, в шляпах и фатах - хоть на капот машины сажай))) а и пофиг мне было - я была счастлива!!!!
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31k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
По словам знакомой, работающей в ЗАГСе, потихоньку разбирают даже самых ипанутых!!!
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14k
MrForstd 45 минут назад
Им бы на пластического хирурга потратится, а не на платье
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21k
sssss3 47 минут назад
ужасные бунтарки, как они позволили себе такое, ума не приложу.... (сарказм)
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9k
SSD 58 минут назад
...мдя, кого только не ипут...
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