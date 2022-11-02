Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов

Свадьба — это особое событие для каждой женщины. В такой чудесный день всё должно быть идеально. Многие представительницы прекрасного пола начинают задумываться о своей свадьбе ещё в детстве, представляя себя в шикарном платье рядом с прекрасным принцем.
Как правило, речь идёт о белоснежном классическом наряде, который является традиционным во многим странах мира.
Но некоторые женщины в выборе лука для бракосочетания проявляют особый креатив. Их платья сильно отличаются от привычных белых и пышных нарядов. Они могут быть укороченными, винтажными и невероятно яркими. Несмотря на то, что такой подход далёк от привычных традиций, выглядят эти невесты воистину неповторимо.
Не свадебное платье, а настоящее золото
Моё радужное свадебное платье
Местный производитель свадебных платьев воплотил моё желание в жизнь.
Чёрное свадебное платье может надеть только смелая невеста, которая не верит в плохие приметы
Моё яркое свадебное платье! Ткань из Ганы, платье было сделано на заказ в Кении
Я сшила свадебное платье сама. Я до сих пор в восторге от этих расклешённых рукавов
Жёлтое платье уже само по себе ассоциируется с чем-то хорошим и праздничным
Моё совершенно нетрадиционное и совершенно потрясающее свадебное платье
У меня было зелёное платье на свадьбе
Не позволяйте никому указывать вам, что делать. Сделайте свою свадьбу сами!
Такое платье точно запомнится надолго всем гостям
Нетипично украшенное свадебное платье
Я хотела сделать своё платье более ярким
Я увидела это платье в рекламном ролике и не смогла выбросить его из головы
Красный цвет тоже может быть свадебным
Я потратила почти год на поиски платья. Я пыталась убедить себя, что буду счастлива в наряде белого цвета, просто нужно было найти что-то подходящее. Потом я всё-таки отказалась от поисков и остановилась на красном платье. Я заказала его онлайн, не видя его лично, и оно прибыло за пять дней до свадьбы. Мне хватило времени только на то, чтобы отрезать длинный шлейф. К счастью, всё получилось!
Надела нетрадиционное платье и осталась крайне довольна
Нежное, но при этом довольно оригинальное свадебное платье
Ярких красок много не бывает
Я так взволнована своим свадебным платьем. Чувствую себя феей
Моя лучшая подруга сшила мне свадебное платье и накидку
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а если серьёзно
Моя первая жена желала чтобы всё было "круто-дорого-богато". Купили традиционное белое платье в салоне. После свадьбы оно пылилось, занимая пол-шкафа, лет десять наверное.
Вторая жена - практичная девушка, сказала - "нафиг мне этот пылесборник, все равно потом - на помойку." Купила себе шикарную юбку из натурального шелка (зелёную) и к ней в тон - кофточку плюс туфли. Я был одет также зелёную рубашку, брюки, галстук в тон (без пиджака) коричневые ботинки. Очень стильно все получилось.
Потом все эти вещи ещё долго носились и радовали глаз...