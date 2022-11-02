Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов

Я потратила почти год на поиски платья. Я пыталась убедить себя, что буду счастлива в наряде белого цвета, просто нужно было найти что-то подходящее. Потом я всё-таки отказалась от поисков и остановилась на красном платье. Я заказала его онлайн, не видя его лично, и оно прибыло за пять дней до свадьбы. Мне хватило времени только на то, чтобы отрезать длинный шлейф. К счастью, всё получилось!