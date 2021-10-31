Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров

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Адам Догерти - мастер спецэффектов по профессии и мастер монстров по призванию. Он работает с такими сериалами, как "Мир Юрского периода" и "Хищник", создавая монстров для кино, а в свободное время мастерит их себе по собственному вкусу. Давайте знакомиться с Царем монстров и его друзьями!
По собственному признанию Адама, он делает монстров с 12 лет. Сначала он собирал "монструозные" игрушки, а потом стал создавать свои собственные версии монстров. В 21 год Адам приехал в Калифорнию, где уже больше 10 лет он работает в киноиндустрии. Среди его крупнейших проектов - "Мир Юрского периода: Павшее королевство", "Хищник", Анабель возвращается домой", "Годзилла - король монстров".
Другие - довольно скромны по размерам
В свободное время Догерти тоже желает монстров, но уже для души, - и приглашает всех оценить его коллекцию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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