Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров

По собственному признанию Адама, он делает монстров с 12 лет. Сначала он собирал "монструозные" игрушки, а потом стал создавать свои собственные версии монстров. В 21 год Адам приехал в Калифорнию, где уже больше 10 лет он работает в киноиндустрии. Среди его крупнейших проектов - "Мир Юрского периода: Павшее королевство", "Хищник", Анабель возвращается домой", "Годзилла - король монстров".

2021-10-31T14:50:39+03:00