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Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров

Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров (22 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 14:50
Сообщество : Искусство
Метки: Адам Догерти   интересно   искусство   кино   монстры   сериалы   спецэффекты   творчество   
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Адам Догерти - мастер спецэффектов по профессии и мастер монстров по призванию. Он работает с такими сериалами, как "Мир Юрского периода" и "Хищник", создавая монстров для кино, а в свободное время мастерит их себе по собственному вкусу. Давайте знакомиться с Царем монстров и его друзьями!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Адам Догерти   интересно   искусство   кино   монстры   сериалы   спецэффекты   творчество   
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2  комментария
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12k
ss 2 часа назад
И работа у него интересная, и сделано всё талантливо.
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16k
Bridge 2 часа назад
Карсона не переплюнет.
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