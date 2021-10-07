Почему фильмы стали такими длинными

“Титаник” - 3 часа 14 минут, 11 “Оскаров”, $1,8 млрд собрано в прокате.

“Возвращение короля” - 3 часа 21 минута, 11 “Оскаров”, $1,2 млрд.

“Аватар” - 2 часа 42 минуты, 3 “Оскара”, самый кассовый фильм всех времён. Туда же “Танцующий с волками”, “Храброе сердце” и другие уже ставшие классикой фильмы. Складывается впечатление, что фильм продолжительностью менее 2 часов академики просто не воспримут всерьёз, а зритель скажет, что за ту же цену лучше посмотрит фильм продолжительностью 3 часа.



Согласитесь, что на "Возвращение короля" не жалко потратить три часа (режиссёрская версия вообще идёт 263 минуты). Таких фильмов единицы, а в основном это что-то вроде "Трансформеров: Эпоха истребления" (2 часа 45 минут), а на них в итоге времени жалко. Говорят, что фильмы стали дольше ещё и потому, что увеличилась средняя продолжительность жизни, и люди теперь охотнее тратят время на длинные фильмы. Но на сколько бы не увеличивался средний возраст, надо помнить, что, как писал Жванецкий: "Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма".