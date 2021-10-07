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Почему фильмы стали такими длинными

Почему фильмы стали такими длинными (5 фото)

Автор:
07 октября 2021 13:51
Сообщество : Кино
Метки: Время   кино   кинотеатры   мстители   стриминг   телевидение   
1298
5
Ну невозможно больше смотреть 3-часовые боевики в кино, не каждый мочевой пузырь такое выдержит.
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Метки: Время   кино   кинотеатры   мстители   стриминг   телевидение   
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9  комментариев
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3k
Виталий Касандров Час назад
Вы заметили, что фильмы стали длиннее?
Не заметил, ибо после 10-15 мин просмотра обычно прекращаю ,так как хрень полная.
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2k
Sergius SPb Минуту назад
Кто-то ходит в зоопарк по имени кинозал?
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35k
Игорь 2 минуты назад
А где наши длинные фильмы вренмён СССР? "Судьба" "Дума о Ковпаке" (это то, что срезу вспомнил)

Сейчай создатели фильмов расчитывают заработать не только с проката в кинотеатрах (что в условях, когда могут ввести ковидные ограничения достаточно рисковано), но и размещаяя на платной основе в интернете. А тут длина фильма значения не имеет.
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24k
Владимир 8 минут назад
Тиктокеры чтоль и жервы эгэ негодуют?
Главное чтобы команде киноделов было что сказать, тогда пусть хоть 10 часов пилят.
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11k
Элитный тигр 11 минут назад
Так почему фильмы стали длинными то??? Читал всю эту воду и нихрена не понял.
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5k
Наталья 22 минуты назад
а мне норм
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211k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Очень часто эти 3-хчасовые "фильмы" просматриваются за 10-15 минут при помощи перемотки.
Причём, смысл (а есть ли он в них?) при этом не теряется.
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5k
М С 45 минут назад
Редко какой фильм смотрю за раз. Очень редко.
Обычно кусками по 15-30 минут. Большинство на компьютере, под вечернюю нямку.
Для очень немногих включаю большой телевизор.
Так что длительность фильмов - вообще не проблема.
А в кинотеатр сейчас ходить, со всеми этими барановирусными заморочками...
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