Почему фильмы стали такими длинными

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Ну невозможно больше смотреть 3-часовые боевики в кино, не каждый мочевой пузырь такое выдержит.
Вы заметили, что фильмы стали длиннее? Причём не какие-то там серьёзные фильмы, а кинокомиксы и боевики. “Не время умирать” стал самым длинным “Бондом” - 2 часа 45 минут! “Мстители: Финал” два года назад побили рекорд не только по прибыльности, но и по длине среди всех марвеловских фильмов - 3 часа 2 минуты! Грядущий марвеловский блокбастер “Вечные” будет идти 2 часа 37 минут! Зак Снайдер размахнулся аж на 4 часа своей “Лигой справедливости”. Это какое-то издевательство над зрительскими пятыми точками. Помните, когда-то боевики шли не больше двух часов? Зрители истосковались по коротким фильмам. Думаю, что этим отчасти можно объяснить успех “Венома”. Он идёт всего полтора часа. Теперь такая непривычная длительность вызывает шок. Зрители теперь думают, раз фильм идёт 1,5 часа, значит с ним что-то не так. Но для того несерьёзного блокбастера 90 минут - идеальная продолжительность. Так что это за мода на длину, в чём её причина?
Залов стало больше
За последние 30 лет количество экранов в США выросло в 2 раза. Раньше владельцы кинотеатров больше любили фильмы покороче из-за возможности впихнуть в один день побольше сеансов, в этом же были заинтересованы и студии, поэтому в основном фильмы были не дольше 120 минут. Это особенно актуально для однозальных кинотеатров. В эпоху мультиплексов длина картины уже такой роли не играет.
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Кино борется с ТВ
Предпоследний всплеск моды на очень длинные фильмы был именно тогда, когда телевидение активно отвоёвывало у кинотеатров зрителей. “Бен-Гур” (1959) идёт 3 часа 32 минуты. “Лоуренс Аравийский” (1962) - 3 часа 36 минут. Мюзикл “Звуки музыки” (1965) идёт почти три часа. И всё это хиты проката. К 1970-м зритель устал от длинных фильмов, на которых даже антракт делали, чтобы люди размялись и перекурили (прямо в зале). Сейчас ограниченное по времени большое кино борется за зрителя с неограниченными по времени стримингами, где можно залпом посмотреть несколько сезонов сериала, где каждая серия по часу, или "Ирландец", который идёт три с половиной часа.
Так как всё в этом мире циклично, скоро зрители снова захотят смотреть фильмы в кино не длиннее 100-120 минут.
Так как всё в этом мире циклично, скоро зрители снова захотят смотреть фильмы в кино не длиннее 100-120 минут.
Экранизации
Многие крупные фильмы основаны на книгах. Сюжет 500-страничного романа трудно сжать даже до двух часов. Так что из книги либо делают несколько частей, либо фильм получается слишком длинным. А порезать книгу сейчас не позволят фанаты, оказывающие сегодня слишком большое влияние на киношников.
"Хоббит" - исключение из правил, подтверждающее моду на длинные картины. Небольшую повесть Питер Джексон растянул на три трёхчасовых фильма.
"Хоббит" - исключение из правил, подтверждающее моду на длинные картины. Небольшую повесть Питер Джексон растянул на три трёхчасовых фильма.
Длинный фильм - синоним успеха
“Титаник” - 3 часа 14 минут, 11 “Оскаров”, $1,8 млрд собрано в прокате.
“Возвращение короля” - 3 часа 21 минута, 11 “Оскаров”, $1,2 млрд.
“Аватар” - 2 часа 42 минуты, 3 “Оскара”, самый кассовый фильм всех времён. Туда же “Танцующий с волками”, “Храброе сердце” и другие уже ставшие классикой фильмы. Складывается впечатление, что фильм продолжительностью менее 2 часов академики просто не воспримут всерьёз, а зритель скажет, что за ту же цену лучше посмотрит фильм продолжительностью 3 часа.
Согласитесь, что на "Возвращение короля" не жалко потратить три часа (режиссёрская версия вообще идёт 263 минуты). Таких фильмов единицы, а в основном это что-то вроде "Трансформеров: Эпоха истребления" (2 часа 45 минут), а на них в итоге времени жалко. Говорят, что фильмы стали дольше ещё и потому, что увеличилась средняя продолжительность жизни, и люди теперь охотнее тратят время на длинные фильмы. Но на сколько бы не увеличивался средний возраст, надо помнить, что, как писал Жванецкий: "Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма".
“Возвращение короля” - 3 часа 21 минута, 11 “Оскаров”, $1,2 млрд.
“Аватар” - 2 часа 42 минуты, 3 “Оскара”, самый кассовый фильм всех времён. Туда же “Танцующий с волками”, “Храброе сердце” и другие уже ставшие классикой фильмы. Складывается впечатление, что фильм продолжительностью менее 2 часов академики просто не воспримут всерьёз, а зритель скажет, что за ту же цену лучше посмотрит фильм продолжительностью 3 часа.
Согласитесь, что на "Возвращение короля" не жалко потратить три часа (режиссёрская версия вообще идёт 263 минуты). Таких фильмов единицы, а в основном это что-то вроде "Трансформеров: Эпоха истребления" (2 часа 45 минут), а на них в итоге времени жалко. Говорят, что фильмы стали дольше ещё и потому, что увеличилась средняя продолжительность жизни, и люди теперь охотнее тратят время на длинные фильмы. Но на сколько бы не увеличивался средний возраст, надо помнить, что, как писал Жванецкий: "Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма".
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Метки: Время кино кинотеатры мстители стриминг телевидение
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Не заметил, ибо после 10-15 мин просмотра обычно прекращаю ,так как хрень полная.
Сейчай создатели фильмов расчитывают заработать не только с проката в кинотеатрах (что в условях, когда могут ввести ковидные ограничения достаточно рисковано), но и размещаяя на платной основе в интернете. А тут длина фильма значения не имеет.
Главное чтобы команде киноделов было что сказать, тогда пусть хоть 10 часов пилят.
Причём, смысл (а есть ли он в них?) при этом не теряется.
Обычно кусками по 15-30 минут. Большинство на компьютере, под вечернюю нямку.
Для очень немногих включаю большой телевизор.
Так что длительность фильмов - вообще не проблема.
А в кинотеатр сейчас ходить, со всеми этими барановирусными заморочками...