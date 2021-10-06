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15 беспардонных питомцев, чья наглость балансируют на грани

15 беспардонных питомцев, чья наглость балансируют на грани (16 фото)

Автор:
06 октября 2021 22:25
Сообщество : Животные
Метки: Беспардонные   Грань   наглость   питомцы   проказы   снимки   терпение   
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Мы все обожаем наших домашних животных, но иногда кажется, что они специально пытаются действовать нам на нервы своими дерзкими выходками. И хотя в некоторые моменты мы злимся на них, всё-таки редко упускаем шанс сделать пару снимков их проказ. В этом посте вы увидите фотографии, у авторов которых вот-вот лопнет терпение.
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Метки: Беспардонные   Грань   наглость   питомцы   проказы   снимки   терпение   
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Дворняга Час назад
"Это брат и сестра, догадайтесь, кто есть кто" - что-то порды как-то не совпадают. Мамашка у них гулящая...
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Ertin 24 минуты назад
Вот по поводу этого фото я бы ещё явно поспорил, кто его портит, а кто украшает.

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