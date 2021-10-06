15 беспардонных питомцев, чья наглость балансируют на грани

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Мы все обожаем наших домашних животных, но иногда кажется, что они специально пытаются действовать нам на нервы своими дерзкими выходками. И хотя в некоторые моменты мы злимся на них, всё-таки редко упускаем шанс сделать пару снимков их проказ. В этом посте вы увидите фотографии, у авторов которых вот-вот лопнет терпение.
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