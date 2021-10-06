15 беспардонных питомцев, чья наглость балансируют на грани

Мы все обожаем наших домашних животных, но иногда кажется, что они специально пытаются действовать нам на нервы своими дерзкими выходками. И хотя в некоторые моменты мы злимся на них, всё-таки редко упускаем шанс сделать пару снимков их проказ. В этом посте вы увидите фотографии, у авторов которых вот-вот лопнет терпение.

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Наш кот твёрдо решил испортить фотографию 0 Источник:

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Он запрыгивает мне на голову каждый раз, когда я включаю ноутбук 0 Источник:

Наш дурачок в 2 часа ночи 0 Источник:

Решила сфотографировать кекс, который только испекла 0 Источник:

Он чуть было не прогрыз бутылку с жидкостью для мытья посуды 0 Источник:

Я попросил его дать мне лапу 0 Источник:

Мама подготовила форму для пирога, и потом на минуту вышла из кухни 0 Источник:

Мы заметили, что наш цветок с каждым днём выглядит всё хуже 0 Источник:

Это была моя любимая кружка 0 Источник:

Опять... 0 Источник:

Он всё роняет 0 Источник:

Это брат и сестра, догадайтесь, кто есть кто 0 Источник:

Крайняя степень неуважения 0 Источник:

Он запрыгивает мне на спину, и очень недоволен, что я недостаточно плоский 0 Источник: