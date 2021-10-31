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"Городок" -объявлен карантин

"Городок" -объявлен карантин (1 видео)

Автор:
31 октября 2021 00:41
Сообщество : Проза жизни
Метки: вирус   городок   прошлое   
191
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Хотя и юмор далеких лет , но очень на сегодняшний день похоже .

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Метки: вирус   городок   прошлое   
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ГородДомов 4 часа назад
ОТЛИЧНАЯ была передача .. но была .
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