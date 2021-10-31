"Городок" -объявлен карантин

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Хотя и юмор далеких лет , но очень на сегодняшний день похоже .
Программа "Городок" . Как в воду глядели. Вирус , карантин , отношения людей)
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