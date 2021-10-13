Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки

Когда ты подросток, ты уверен, что ты круче всех, и только глупый мир этого почему-то не понимает. Став постарше, ты смотришь на свои подростковые заскоки в худшем случае, с ужасом, в лучшем - с улыбкой. И, конечно, готов предостерегать от глупостей нынешнюю молодежь - вот только захочет ли она слушать?

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"Это не 40-летняя корейская библиотекарша, это я, 12-летний мальчик. Я был уверен, что мне необычайно идет черное и длинные волосы" 0 Источник:

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"1987 год. Бедные мои родители, они стойко перенесли мое увлечение Билли Айдолом и скейтбордом" 0 Источник:

"Моя подруга в детстве с семьей. Она страшно гордилась своей ролью крысы из "Щелкунчика" 0 Источник:

"Конец 1970-х. Я сам создал этот костюм. Не знаю, о чем я думал" 0 Источник:

"Я в 2005-м... Интерес к техно виден невооруженным глазом" 0 Источник:

"1985 год. Мальчика из мультфильма "Вверх!", наверное, рисовали с меня" 0 Источник:

"Старшие классы были для меня, гм, интересным временем" 0 Источник:

"Мой муж (справа) и его брат (слева). Выпускной, 2006 год" 0 Источник:

"1993 год, выпускной класс. Я носил эти сапоги и зимой, и летом" 0 Источник:

"Я мечтал быть актером, поэтому каждую фотографию считал своим шансом представить себя продюсерам" 0 Источник:

"Я смирился со статусом ботана-задрота в школе и даже подчеркивал его своим внешним видом" 0 Источник:

"В старших классах я скрывал намечавшуюся лысину любыми средствами" 0 Источник:

"1980 год, 3 класс. Меня стриг папа, и я носил майку с собственным портретом" 0 Источник:

"2010 год. Нет, это не Хэллоуин, мы просто едем в аэропорт. И да, треугольник на костюме Железного человека светится" 0 Источник:

"1998 год. Родители сделали мне крест, чтобы я мог играть в Христа" 0 Источник:

"Мое первое селфи. Я его обожал" 0 Источник:

"Я с мамо и сестрой в Париже. Мне хотелось выглядеть модным парнем" 0 Источник:

"2011 год, мне 13 лет. Этот мой период можно озаглавить: "Я вся такая внезапная" 0 Источник:

"Я думала, что с этого рисунка на футболке в меня снизойдет дух Pink Floyd" 0 Источник:

"Я в центре. Мне 17. Парни стали интересоваться мной, только когда мне стукнул 21. Тогда я не понимала, почему" 0 Источник:

"2006 год. Каждый день я тратила на прическу около часа" 0 Источник:

"Даже не знаю, что тут ужаснее - прическа или подтяжки. Наверное, все-таки прическа" 0 Источник:

"Собираюсь на тусовку. Господи, помоги" 0 Источник:

"Начиная с 10 лет я была без ума от Аврил Лавин" 0 Источник:

"Я пыталась впечатлить мальчика, в которого была влюблена, образом "своего парня". Я девушка, и я справа" 0 Источник:

"Выпускной класс. Никто меня не понимает" 0 Источник:

"С самоиронией в старших классах у меня явно были проблемы" 0 Источник:

"Мама наняла профессионального фотографа, чтобы он провел со мной отосессию на аниме-конвенте в 2006-м. Действительно - память надолго!" 0 Источник:

"Я считала себя настоящей леди" 0 Источник:

"Я в 13 лет. Тема эмо прокатилась по мне катком" 0 Источник:

"В детстве я мечтала йти в амиши" 0 Источник:

"Господи, и как я мог думать, что эта прическа и эта майка - круто?" 0 Источник:

"Я до сих пор считаю, что одеваться красиво нужно даже тогда, когда занимаешься уборкой" 0 Источник:

"Я была абсолютно уверена, что я круче самой Мадонны" 0 Источник: