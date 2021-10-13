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Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки

Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки (36 фото)

Автор:
13 октября 2021 16:26
Сообщество : Истории
Метки: глупости   истории   молодость   неформалы   подростки   подростковые заскоки   прошлое   юность   
1796
36
Когда ты подросток, ты уверен, что ты круче всех, и только глупый мир этого почему-то не понимает. Став постарше, ты смотришь на свои подростковые заскоки в худшем случае, с ужасом, в лучшем - с улыбкой. И, конечно, готов предостерегать от глупостей нынешнюю молодежь - вот только захочет ли она слушать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глупости   истории   молодость   неформалы   подростки   подростковые заскоки   прошлое   юность   
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7  комментариев
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2k
kappaneed Час назад
Девушка, которая тратила на свою прическу около часа, очень даже хороша с такой прической))
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20
Andiks 14 минут назад
Очень сомневаюсь, чтобы им дейтвительно было стыдно за эти фотки. Такие подростки вырастают в нормальных людей и способны над собой посмеяться. Главное - вовремя перебеситься.
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22k
Ваня Полчаса назад
а мне пофиг что тогда, что сейчас...
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319
Светлана Минаенкова 46 минут назад
Парень с крестом все равно круче всех!!! Вот это игры! И Мария с Иосифом очень понимающие!!
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265
Повелитель Бури 47 минут назад
Гамак уродов.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Не знаю... вашпе не стыдно. Вот сестра, да, она тогда старалась делать вид, что это патлатое чмо в грязных и рваных джинсах не её брат. А нам было весело ))
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39k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут необходима еще и фотка в 21...судя по этой фотографии предпосылок то нету к тому чтобы ей стали интересоваться мальчики)
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