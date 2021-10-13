Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки

Автор:
13 октября 2021 16:26
Когда ты подросток, ты уверен, что ты круче всех, и только глупый мир этого почему-то не понимает. Став постарше, ты смотришь на свои подростковые заскоки в худшем случае, с ужасом, в лучшем - с улыбкой. И, конечно, готов предостерегать от глупостей нынешнюю молодежь - вот только захочет ли она слушать?
"Это не 40-летняя корейская библиотекарша, это я, 12-летний мальчик. Я был уверен, что мне необычайно идет черное и длинные волосы"
"1987 год. Бедные мои родители, они стойко перенесли мое увлечение Билли Айдолом и скейтбордом"
"Моя подруга в детстве с семьей. Она страшно гордилась своей ролью крысы из "Щелкунчика"
"Конец 1970-х. Я сам создал этот костюм. Не знаю, о чем я думал"
"Я в 2005-м... Интерес к техно виден невооруженным глазом"
"1985 год. Мальчика из мультфильма "Вверх!", наверное, рисовали с меня"
"Старшие классы были для меня, гм, интересным временем"
"Мой муж (справа) и его брат (слева). Выпускной, 2006 год"
"1993 год, выпускной класс. Я носил эти сапоги и зимой, и летом"
"Я мечтал быть актером, поэтому каждую фотографию считал своим шансом представить себя продюсерам"
"Я смирился со статусом ботана-задрота в школе и даже подчеркивал его своим внешним видом"
"В старших классах я скрывал намечавшуюся лысину любыми средствами"
"1980 год, 3 класс. Меня стриг папа, и я носил майку с собственным портретом"
"2010 год. Нет, это не Хэллоуин, мы просто едем в аэропорт. И да, треугольник на костюме Железного человека светится"
"1998 год. Родители сделали мне крест, чтобы я мог играть в Христа"
"Мое первое селфи. Я его обожал"
"Я с мамо и сестрой в Париже. Мне хотелось выглядеть модным парнем"
"2011 год, мне 13 лет. Этот мой период можно озаглавить: "Я вся такая внезапная"
"Я думала, что с этого рисунка на футболке в меня снизойдет дух Pink Floyd"
"Я в центре. Мне 17. Парни стали интересоваться мной, только когда мне стукнул 21. Тогда я не понимала, почему"
"2006 год. Каждый день я тратила на прическу около часа"
"Даже не знаю, что тут ужаснее - прическа или подтяжки. Наверное, все-таки прическа"
"Собираюсь на тусовку. Господи, помоги"
"Начиная с 10 лет я была без ума от Аврил Лавин"
"Я пыталась впечатлить мальчика, в которого была влюблена, образом "своего парня". Я девушка, и я справа"
"Выпускной класс. Никто меня не понимает"
"С самоиронией в старших классах у меня явно были проблемы"
"Мама наняла профессионального фотографа, чтобы он провел со мной отосессию на аниме-конвенте в 2006-м. Действительно - память надолго!"
"Я считала себя настоящей леди"
"Я в 13 лет. Тема эмо прокатилась по мне катком"
"В детстве я мечтала йти в амиши"
"Господи, и как я мог думать, что эта прическа и эта майка - круто?"
"Я до сих пор считаю, что одеваться красиво нужно даже тогда, когда занимаешься уборкой"
"Я была абсолютно уверена, что я круче самой Мадонны"
"2004 год. Я до сих пор иногда, проснувшись ночью, чувствую стыд за это фото"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: