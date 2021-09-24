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Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века

Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века (30 фото)

Автор:
24 сентября 2021 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: 16 век   алфавит   жутко   подборка   прошлое   рисунки   странные вещи   художники   
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В рукописном песеннике Зегере ван Мале 1542 года собраны песни 500-летней давности. Ее написали в бельгийском городе Брюгге - и видимо, от души повеселились во время создания. Книга объемом 1200 страниц содержит крайне странные и причудливые рисунки, и в том числе - иллюстрированные буквы. Умели же веселиться люди.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 16 век   алфавит   жутко   подборка   прошлое   рисунки   странные вещи   художники   
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9k
Lev Asriev Час назад
Любопытно было бы послушать, что за ноты это. Автор, текст бы добавил из первоисточника, хотя бы с помощью гугл-переводчика.
Сборник песен Зегере ван Мале содержит местные и интернациональные песни и песнопения 500-летней давности. Созданная в 1542 году книга объемом 1200 страниц богата иллюминациями, изображающими орнаментальные и исторически оформленные инициалы и подстрочные рисунки, не обязательно связанные с ее содержанием.

Позднесредневековое произведение, также известное под номером MS 125-128 в Mediathèque Municipale Камбре, состоит из четырех дополняющих друг друга сборников: Superius, Altus, Tenor и Bass. И в каждой части представлены причудливые, забавные и скатологические иллюстрированные буквы.
Слово принадлежало и заказало Зегере ван Мале (1504–1601), торговцу из Брюгге, торгующему полотном, пряжей и красителями. Также политик, писатель и культурный представитель зажиточной буржуазии, ему приписывают не только сохранение обширного музыкального репертуара - 229 произведений, в том числе 13 мессы, 2 массовых фрагмента, 64 мотета, 125 французских светских произведений, 9 фламандских. светские произведения, 3 итальянских светских произведения, 12 пьес без текста лучших композиторов того времени - но с необычным фоном для иллюстраций.
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5k
Олег Полчаса назад
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27k
lem02 51 минуту назад
Хороший тамада. И конкурсы интересные...
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