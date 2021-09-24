Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века

Книга названа в честь бельгийского торговца, представителя буржуазии Зегере ван Мале (1504-1601). В те времена он торговал пряжей, красителями и льном, а также был политиком и писателем. Считается, что он внес свою лепту в создание иллюстраций песенника, и смог сохранить целое наследие музыкального репертуара 16-го века - 64 мотета, 13 текстов месс, 125 пьес на французском, 9 - на фламандском, 3 - на итальянском, и другие.