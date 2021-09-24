Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века

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В рукописном песеннике Зегере ван Мале 1542 года собраны песни 500-летней давности. Ее написали в бельгийском городе Брюгге - и видимо, от души повеселились во время создания. Книга объемом 1200 страниц содержит крайне странные и причудливые рисунки, и в том числе - иллюстрированные буквы. Умели же веселиться люди.
Песенник Зегере ван Мале состоит из четырех дополняющих друг друга сборников песен: Superius, Altus, Tenor и Bass. В нем содержится около 229 сочинений и песен на разную тематику. Яркие рисунки пером украшают каждый лист песенника - и это настоящий полет фантазии. Здесь и непристойности, и жуткие сцены, и странные сочетания.
Книга названа в честь бельгийского торговца, представителя буржуазии Зегере ван Мале (1504-1601). В те времена он торговал пряжей, красителями и льном, а также был политиком и писателем. Считается, что он внес свою лепту в создание иллюстраций песенника, и смог сохранить целое наследие музыкального репертуара 16-го века - 64 мотета, 13 текстов месс, 125 пьес на французском, 9 - на фламандском, 3 - на итальянском, и другие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сборник песен Зегере ван Мале содержит местные и интернациональные песни и песнопения 500-летней давности. Созданная в 1542 году книга объемом 1200 страниц богата иллюминациями, изображающими орнаментальные и исторически оформленные инициалы и подстрочные рисунки, не обязательно связанные с ее содержанием.
Позднесредневековое произведение, также известное под номером MS 125-128 в Mediathèque Municipale Камбре, состоит из четырех дополняющих друг друга сборников: Superius, Altus, Tenor и Bass. И в каждой части представлены причудливые, забавные и скатологические иллюстрированные буквы.
Слово принадлежало и заказало Зегере ван Мале (1504–1601), торговцу из Брюгге, торгующему полотном, пряжей и красителями. Также политик, писатель и культурный представитель зажиточной буржуазии, ему приписывают не только сохранение обширного музыкального репертуара - 229 произведений, в том числе 13 мессы, 2 массовых фрагмента, 64 мотета, 125 французских светских произведений, 9 фламандских. светские произведения, 3 итальянских светских произведения, 12 пьес без текста лучших композиторов того времени - но с необычным фоном для иллюстраций.