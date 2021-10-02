Как выглядели бы древнейшие сооружения прошлого, сохранись они до 21 века в первозданном виде

Благо, эту задумку уже визуализировал художник из Анапы Евгений Казанцев. На его иллюстрациях знакомые всем нам памятники древности соседствуют с современными городами и прочей инфраструктурой 21 века.
В поединке между камнем и временем побеждает всегда последний, в чём мы убеждаемся каждый раз, когда видим развалины какого-нибудь грандиозного сооружения древности. Однако почему бы нам не пофантазировать о том, как бы вписали в современный мир древнейшие постройки? В том числе 7 чудес света.
Мавзолей в Галикарнасе
Древняя гробница, сооружённая в IV века до нашей эры на территории современной Турции (город Бодрум). Была разрушена относительно недавно — в 15 веке.
Статуя Зевса в Олимпии
Была воздвигнута в V веке до нашей эры и находилась в мраморном храме Зевса на греческом острове Пелопоннес.
Висячие сады Семирамиды
Были расположены в Вавилоне на территории современного Ирака.
Константинопольская обсерватория Такиюддина
Древняя обсерватория, построенная в 1577 году, находилась на территории современного Стамбула, Турция.
Вавилонская башня
Легендарная башня, строительство которой по библейской хронологии пришлось на XXVIII век до нашей эры.
Большой сфинкс
До наших дней древнейшая в мире монументальная скульптура дошла потрёпанной, но вполне узнаваемой.
Парфенон и афинский Акрополь
Были воздвигнуты в V веке до нашей эры в Древней Греции. Сохранились до наших дней, но в полуразрушенном состоянии.
Храм Артемиды Эфесской
Был построен (и разрушен) в древнегреческом городе Эфес в IV веке до нашей эры. Сейчас это территория турецкого города Измир. На иллюстрации Евгения Казанцева храм изображён уже в полуразрушенном виде, но в реальности от этого Чуда Света не осталось практически ничего.
Колосс Родосский
36-метровая статуя (приблизительно), стоявшая в греческом городе Родос в III веке до нашей эры.
Бонус: если бы рядом с древним городом Петрой построили трассу
Город находится на территории современной Иордании.
Другие работы Евгения Казанцева вы можете найти здесь!
Источник:
- Как люди расплачивались до появления монет
- 20 интересных фото из прошлого, проливающих свет на историю, которые стоит увидеть каждому
- 25 драматических моментов истории
- Удивительные артефакты, о существовании которых многие даже не подозревали до этого дня
- Интересные факты о книгах
Понравилось38