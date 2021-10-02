Как выглядели бы древнейшие сооружения прошлого, сохранись они до 21 века в первозданном виде

В поединке между камнем и временем побеждает всегда последний, в чём мы убеждаемся каждый раз, когда видим развалины какого-нибудь грандиозного сооружения древности. Однако почему бы нам не пофантазировать о том, как бы вписали в современный мир древнейшие постройки? В том числе 7 чудес света.

Мавзолей в Галикарнасе