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Как выглядели бы древнейшие сооружения прошлого, сохранись они до 21 века в первозданном виде

Как выглядели бы древнейшие сооружения прошлого, сохранись они до 21 века в первозданном виде (11 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: древнейшие сооружения   интересно   прошлое   факты   фото   
1858
11

Благо, эту задумку уже визуализировал художник из Анапы Евгений Казанцев. На его иллюстрациях знакомые всем нам памятники древности соседствуют с современными городами и прочей инфраструктурой 21 века.

В поединке между камнем и временем побеждает всегда последний, в чём мы убеждаемся каждый раз, когда видим развалины какого-нибудь грандиозного сооружения древности. Однако почему бы нам не пофантазировать о том, как бы вписали в современный мир древнейшие постройки? В том числе 7 чудес света.

Мавзолей в Галикарнасе

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Древняя гробница, сооружённая в IV века до нашей эры на территории современной Турции (город Бодрум). Была разрушена относительно недавно — в 15 веке.


Статуя Зевса в Олимпии

Была воздвигнута в V веке до нашей эры и находилась в мраморном храме Зевса на греческом острове Пелопоннес.


Висячие сады Семирамиды

Были расположены в Вавилоне на территории современного Ирака.


Константинопольская обсерватория Такиюддина

Древняя обсерватория, построенная в 1577 году, находилась на территории современного Стамбула, Турция.


Вавилонская башня

Легендарная башня, строительство которой по библейской хронологии пришлось на XXVIII век до нашей эры.


Большой сфинкс

До наших дней древнейшая в мире монументальная скульптура дошла потрёпанной, но вполне узнаваемой.


Парфенон и афинский Акрополь

Были воздвигнуты в V веке до нашей эры в Древней Греции. Сохранились до наших дней, но в полуразрушенном состоянии.


Храм Артемиды Эфесской

Был построен (и разрушен) в древнегреческом городе Эфес в IV веке до нашей эры. Сейчас это территория турецкого города Измир. На иллюстрации Евгения Казанцева храм изображён уже в полуразрушенном виде, но в реальности от этого Чуда Света не осталось практически ничего.


Колосс Родосский

36-метровая статуя (приблизительно), стоявшая в греческом городе Родос в III веке до нашей эры.


Бонус: если бы рядом с древним городом Петрой построили трассу

Город находится на территории современной Иордании.

Другие работы Евгения Казанцева вы можете найти здесь!

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Метки: древнейшие сооружения   интересно   прошлое   факты   фото   
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hebpat Час назад
более мене похож только галикарнасский мавзолей, статуя Зевса не соответствует даже описанию, а остальное это чистая фантазия, не выглядели бы они так доживи они до сегодня, статуя Гелиоса на Родосе вообще стояла на берегу
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Jeugeny Tretyakov 48 минут назад
Комментарий к фото
Вы серьёзно? Пелопонес - остров?
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