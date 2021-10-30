Чешско-русский словарь Максима Янбекова

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Чешский язык очень своеобразен, и, впервые услышав чешские слова, можно невольно рассмеяться. Если слова похожи по звучанию, то они абсолютно не совпадают по смыслу. Максим Янбеков решил создать и проиллюстрировать весёлый чешско-русский словарь.
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