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Чешско-русский словарь Максима Янбекова

Чешско-русский словарь Максима Янбекова (25 фото)

Автор:
30 октября 2021 18:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   перевод   словарь   чехия   
325
25

Чешский язык очень своеобразен, и, впервые услышав чешские слова, можно невольно рассмеяться. Если слова похожи по звучанию, то они абсолютно не совпадают по смыслу. Максим Янбеков решил создать и проиллюстрировать весёлый чешско-русский словарь.

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Метки: Юмор   перевод   словарь   чехия   
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6  комментариев
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1k
Saplus 40 минут назад
Интересно, почему на фраера нарисован какой-то уголовник с подписью zlocineс... Фраер ровно наоборот
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25k
Dobry vojak Svejk 36 минут назад
Velmi zajímavý slovník )))
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1k
-(0)_(0)- 43 минуты назад
самое интересное что чешский язык ближе к древнерусскому чем современный русский...
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10k
Denissg Час назад
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