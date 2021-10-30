"Голос эпохи". Коллеги и общественные деятели — о Игоре Кириллове

Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в беседе с ТАСС отметил, что знал Кириллова почти 50 лет и за это время у них сложились дружеские отношения. "Времена тогда менялись стремительно, Игорь Леонидович всегда оставался спокойным, всегда был оптимистом. Даже если ему что-то не нравилось, он выражал это очень сдержанно. Для него был характерен оптимизм и жизнерадостное отношение к жизни",- рассказал Сагалаев.



Он также отметил, что известный диктор остался востребованным и после переформатирования программы "Время". "Вел концерты, в программе "Взгляд" участвовал как соведущий, и абсолютно органично это было когда он с ребятами выходил в эфир. Добрая память о нем останется навсегда в моем сердце и в сердцах тех, кто его знал", - добавил глава ассоциации.