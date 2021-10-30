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"Голос эпохи". Коллеги и общественные деятели — о Игоре Кириллове

"Голос эпохи". Коллеги и общественные деятели — о Игоре Кириллове (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 17:34
Метки: Игорь Кириллов   Легендарный   СССР   советский и российский диктор   
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Диктор умер на 90-м году жизни.
30 октября стало известно о смерти советского диктора Игоря Кириллова. Он умер в возрасте 89 лет.
Коллеги и общественные деятели выражают соболезнования.

"Был предан своей профессии"

Легендарный советский и российский диктор Игорь Кириллов был предан своей профессии, тратил много сил на передачу знаний своим ученикам и поддерживал в коллективе доброжелательную атмосферу, рассказали ТАСС коллеги Кириллова.


"Для меня Игорь Леонидович всегда был нравственным камертоном многозвучной симфонии отечественного телевидения. Он был безгранично предан своей профессии, переживал за нашу отрасль, отдавал много сил обучению и воспитанию нового поколения телевизионщиков. Более 20 лет мы с ним плотно сотрудничали в рамках работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Игорь Леонидович интенсивно преподавал в нашей Академии медиаиндустрии. Он был связующим звеном между советским и российским телевидением, и, без сомнения, - украшением нашего сообщества", - рассказал ТАСС экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский.

По его словам, в руках Кириллова находилась эстафетная палочка дикторского мастерства. "Он был человеком с разносторонней эрудицией и интересами, с ним было интересно обсуждать самые разные темы. Его деятельность и имя навсегда сохранятся в золотом фонде отечественного телевидения", - уверен Сеславинский.

"Он был голосом эпохи"

Бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова назвала Кириллова "голосом эпохи" и отметила, что его смерть - "невосполнимая утрата". "Он никогда не подводил. Это был очень серьезный человек с прекрасным голосом, с прекрасными человеческими качествами. Такого другого не было, он был диктором номер один. Все большие мероприятия были с ним", - сказала она в беседе с ТАСС.

"Всегда находил дипломатические ходы"

Народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что, возглавляя "такой сложный коллектив" как дикторский отдел, Кириллов всегда находил "дипломатические ходы, чтобы в отделе была доброжелательная атмосфера". "Он прожил хорошую жизнь, был любим телезрителями, вел прекрасные передачи. У него были хорошие отношения с нами. Он старался каждого из нас поддержать в трудные минуты", - добавила Вовк.

"Был доброжелательным человеком"

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Кириллов отдал всю жизнь любимому делу и воспитал несколько поколений тележурналистов.

"Уход из жизни Игоря Леонидовича Кириллова - невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", - приводятся слова Володина в сообщении, размещенном на сайте Госдумы.

Володин добавил, что Кириллов был талантливым, профессиональным и очень доброжелательным человеком. "Без него трудно представить отечественное телевидение. Он был блестящим диктором, голосом Парада Победы", - добавил Володин.

"Серебряный баритон"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с ТАСС назвал Кириллова "поистине уникальным человеком с голосом, который помнит все старшее поколение".

"Его иногда называли "серебряным баритоном". Он больше 20 лет вел программу "Время", комментировал много лет парады на Красной площади, он вел огромное количество программ на нашем телевидении и конечно остался в памяти нашей аудитории и внес огромный вклад в развитие нашей журналистики, телевидения, культуры и искусства. Недаром он награжден большим количеством государственных наград. От имени Союза журналистов хочу выразить соболезнования семье и коллегам Игоря Леонидовича", - добавил Соловьев.

"Оставался спокойным и сдержанным"

Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в беседе с ТАСС отметил, что знал Кириллова почти 50 лет и за это время у них сложились дружеские отношения. "Времена тогда менялись стремительно, Игорь Леонидович всегда оставался спокойным, всегда был оптимистом. Даже если ему что-то не нравилось, он выражал это очень сдержанно. Для него был характерен оптимизм и жизнерадостное отношение к жизни",- рассказал Сагалаев.

Он также отметил, что известный диктор остался востребованным и после переформатирования программы "Время". "Вел концерты, в программе "Взгляд" участвовал как соведущий, и абсолютно органично это было когда он с ребятами выходил в эфир. Добрая память о нем останется навсегда в моем сердце и в сердцах тех, кто его знал", - добавил глава ассоциации.

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Метки: Игорь Кириллов   Легендарный   СССР   советский и российский диктор   
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57k
Андрей 3 часа назад
Светлая память выдающемуся Голосу! Он для нас был - Голос Родины, как Ю.Левитан - Голос Победы.
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551
vijilante Час назад
Светлая память.
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
да,соболезную....аминь
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170
Алексей Маз 3 часа назад
Интеллигентность, приятный голос, абсолютно чёткая и правильная речь - все то, чего нет у современных дикторов. Действительно целая эпоха уходит!( Вечная память!
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