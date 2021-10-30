FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7818 постов • 1251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
На улицах Хьюстона появились гигантские расписные черепа

На улицах Хьюстона появились гигантские расписные черепа (16 фото)

Автор:
30 октября 2021 15:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   День мёртвых   Хьюстон   Штат Техас   инсталляции   искусство   мексиканцы   традиции   
178
16
Ко Дню мертвых в самом центре города Хьюстон (штат Техас) были размещены 10 расписных черепов - инсталляции от коллектива художников Mexicráneos. Эта арт-группа пропагандирует мексиканскую культуру и призывает не забывать богатые и древние народные традиции.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   День мёртвых   Хьюстон   Штат Техас   инсталляции   искусство   мексиканцы   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89k
сапер Водичка 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок На злобу дня: 25 мощнейших инсталляций 2020 года символизм которых понятен с первого взгляда На злобу дня: 25 мощнейших инсталляций 2020 года символизм которых понятен с первого взгляда Гигантские соломенные скульптуры на японском фестивале искусств Гигантские соломенные скульптуры на японском фестивале искусств Pornhub запустил аудиогиды по эротическому искусству в главных музеях мира Pornhub запустил аудиогиды по эротическому искусству в главных музеях мира Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Пост об убойной женской логике
2
161
Пост об убойной женской логике
Набирающие популярность в сообществах
Что такое браконьерство и в чем его вред? Незаконная охота и рыбалка
2
18
Что такое браконьерство и в чем его вред? Незаконная охота и рыбалка
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
0
17
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#кухня#СССР#грибная икра#смешные#в мире#фильм#дтп
#Юмор#вкусно#кулинария#Россия#подборка#закрутка#картинки#фотографии#автомобили#приколы
#факты#как приготовить#история#люди#кино#животные#прикол#суд#блины#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться