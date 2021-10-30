На улицах Хьюстона появились гигантские расписные черепа

178
16
Ко Дню мертвых в самом центре города Хьюстон (штат Техас) были размещены 10 расписных черепов - инсталляции от коллектива художников Mexicráneos. Эта арт-группа пропагандирует мексиканскую культуру и призывает не забывать богатые и древние народные традиции.
В ознаменование этих двух праздников компания Discovery Green Conservancy, которая занимается городским парком в центре Хьюстона, заказала и установила 10 двухметровых черепов.
×
Они размещены по всему парку Дискавери-Грин, а также вдоль проспекта Авенида-де-лас-Америкас.
День мертвых - традиционный мексиканский праздник, это время, когда родственники и друзья собираются, чтобы вспомнить умерших близких.
Нет никаких сомнений в том, что они будут пользоваться большой популярностью в качестве локаций для фотосъемки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы
- Христо Явашев: грандиозные инсталляции и "упаковка" крупных объектов
- На злобу дня: 25 мощнейших инсталляций 2020 года символизм которых понятен с первого взгляда
- Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок
- Pornhub запустил аудиогиды по эротическому искусству в главных музеях мира
13
Понравилось13
Новости партнёров